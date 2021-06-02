Неприхотливые и красивые: как заботиться и быстро выращивать суккуленты

Секрет размножения суккулентов поможет быстро создать красивую композицию.
Суккуленты неприхотливы к условиям выращивания в противовес многим другим комнатным растениям. Им не обязательно обеспечивать строгий температурный режим, определенный уровень влажности или постоянный свет. Минимальная забота обеспечивает естественную и оригинальную живую красоту для украшения любых интерьеров. А зная несколько простых лайфхаков от Novate.ru, можно не только быстро вырастить свои суккуленты, но еще и получить новые растения без лишних усилий.
1. Прелесть выращивания суккулентов
Эти растения отличаются стойкостью и неприхотливостью. /Фото: i.pinimg.com
Суккуленты очень выносливы и долговечны. Они не требуют особого ухода и быстро растут. Они бывают разных цветов и текстур, отлично смотрятся в одиночных горшках и сборных композициях, которые могут быть представлены в виде настоящего произведения искусства. Если знать несколько секретов по уходу и размножению суккулентов можно быстро создать для себя целый сад с оригинальными растениями разного вида и размера.
Суккуленты можно выращивать, чтобы сделать приятный подарок. /Фото: d13tqtmcove2n4.cloudfront.net
Суккуленты — это не только замечательный декоративный материал для украшения любого интерьера, но еще и отличный подарок по любому поводу. С их помощью можно порадовать близкого человека или даже начать собственный бизнес по продаже оригинальных композиций в бутылке или определенной тематике.
2. Размножение суккулентов за четыре шага
Несложный процесс размножения приведет к быстрому пополнению зелени на окне. /Фото: i.pinimg.com
Благодаря тому, что листья суккулентов такие восковые и толстые, из них можно получить множество новых растений. Самое приятное, что это очень простой и доступный процесс даже для новичков в выращивании комнатных цветов. Инструкция из четырех шагов:
1. Снимаем несколько нижних листьев со стебля суккулента. Делать это нужно аккуратно, слегка раскачивая лист из стороны в сторону. Иногда случайно задетые листья сами отрываются от ствола. Вместо того чтобы их выбросить, можно вырастить новое растение.
2. Снятые листья размещаются в горшке наполненной почвой, предварительно увлажненной. Не стоит сильно заглублять конец листа, достаточно, если в земле окажется полсантиметра или сантиметр. Лицевая сторона листа должна смотреть вверх.
Для выращивания суккулентов не нужны особые умения, главное — внимательность. /Фото: i.ytimg.com
3. Теперь следует подождать, пока лист пустит корни и новый росток. В зависимости от разновидности суккулента этот процесс обычно занимает от нескольких дней до недели.
4. Когда лист начнет терять свою упругость и подвянет, его можно отделить от нового ростка и заново посадить в землю, чтобы вырастить еще одно растение. Если его оставить в почве, то из него рядом могут вырасти сразу несколько новых ростков.
3. Какой выбрать грунт для суккулентов?
Почва — простой выбор для посадки суккулентов. /Фото: i.pinimg.com
В выборе почвы суккуленты не особо прихотливы. Для них можно купить универсальный грунт, либо выбрать землю с содержанием песка, которая идеально подходит для кактусов. Лучше всего покупать грунт в специализированных упаковках со сбалансированным составом и отсутствием каких-либо вредителей. Если очень хочется натуральности, можно попробовать смешать землю с огорода или из леса, содержащую кору деревьев с полезными добавками и удобрениями. В таком случае важно провести термическую обработку земли в духовке, чтобы убить микробы.
Агроперлит — хороший вариант для размножения суккулентов. /Фото: i.pinimg.com
Погружать листья для выращивания новых растений можно и в агроперлит. Это специальный вид добавок, являющийся по своей сути вулканическим стеклом, который улучшает свойства почвы. Агроперлит по своему химическому составу полностью инертен, в нем нет вредных компонентов, поэтому новые растения будут безопасно и быстро развиваться.
4. Дополнительные лайфхаки для выращивания суккулентов
Рост новых суккулентов — это особый увлекательный процесс. /Фото: i.pinimg.com
Выращивать новые растения не обязательно только из листиков суккулентов. Можно отрезать ножницами боковой побег, который портит картину развивающегося цветка, либо просто мешает. Отрезанный побег сажается в почву или агроперлит с небольшим заглублением и поливается водой. На первое время ростку лучше обеспечить опору, пока он не пустит корни и не будет прочно удерживать свое положение в почве. Для этого можно использовать палочку или небольшой кусочек пенопласта.
5. Советы по поливу суккулентов
Заботиться о суккулентах достаточно просто, главное — запомнить основные правила. /Фото: stroy-podskazka.ru
Когда дело доходит до полива суккулентов, рекомендуется аккуратно опрыскивать листья по мере необходимости. Если листья как будто начинают сдуваться внутрь, значит, влаги растению не хватает и нужно чаще его поливать. Также очень важно не переборщить с водой, поскольку тогда на поверхности почвы может образоваться белый налет, начнет развиваться плесень микробы, а цветок попросту будет гнить, начиная с корней. Суккулентам вообще не нужно много воды. На более поздних стадиях роста поливать поверхность почвы нужно только тогда, когда она станет сухой.
Выращивать суккуленты можно не только в горшках. /Фото: krot.info
Интересная информация: Средние века ознаменовались многими открытиями и одно из них — оригинальные растения из Америки, а именно оттуда и произошли суккуленты. Наиболее популярным любителем экзотики и ее коллекционирования был аптекарь Морган, который проживал в Лондоне во второй половине XVI века. Считается, что даже в Африку, острова Мадагаскар и Шри-Ланка кактусы и суккуленты были завезены из Америки.
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