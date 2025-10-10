7 недостатков Чихуахуа, о которых тактично умалчивают заводчики

Чихуахуа признана самой маленькой породой собаки в мире. Специалисты до сих пор ломают копья в спорах о том, была ли чихуахуа дикой центральноамериканской породой или ее все-таки вывели искусственно в Европе. Несмотря на «декоративный» характер, карликовая собака обладает множеством неоспоримых достоинств включая высокий интеллект и крепкое здоровье. Однако, есть и ряд серьезных минусов, которые должен учитывать будущий хозяин.
1. Завышенная оценка собственных возможностей
Комок ярости. /Фото: lapkins.ru.
Как и многие другие карликовые и декоративные породы собак, чихуахуа не всегда адекватно оценивает собственные физические возможности. Приводит это к тому, что собачонка то и дело бросается на противника больших габаритов и массы. Поэтому за чихуахуа на улице нужен глаз да глаз, если не хочется ухать в срочном порядке к ветеринару.
2. Беззащитность перед холодом
Утепление - обязательно. /Фото: myslo.ru.
В силу ряда физиологических особенностей породы чихуахуа абсолютно беззащитны перед осенним и зимним холодом умеренных широт. Достаточно одного похода на улицу для того, чтобы собака застудилась и серьезно заболела. Поэтому владельцу следует водить данную породу только в теплых собачьих комбинезонах.
3. Вечно под ногами
Лазит и лазит. /Фото: vplate.ru.
Чихуахуа - очень компанейская собака и будет постоянно следовать за своим хозяином. В бытовой суматохе это может быть крайне неудобно и даже опасно для любимого питомца, так как «чих» вечно будет лазить под ногами. Поэтому нужно всегда быть очень внимательным. Даже коты не требуют такой бдительности, как эта порода.
4. Ненавидит детей
Только для своих. /Фото: forum.na-svyazi.ru.
Чихуахуа спокойно относится к детям, которые живут в семье. Однако, в подавляющем большинстве случаев питомец данной породы крайне негативно реагирует на любых посторонних детей. Собака гарантированно их укусит, особенно если те начнут к ней лезть с руками. Поэтому «чиха» стоит держать от ребятни подальше.
5. Ест все подряд
Нужно постоянно следить. /Фото: placepic.ru.
Все собаки имеют дурную (по человеческим понятиям) привычку тянуть в рот все, что приятно (для собаки) пахнет и плохо лежит. Нередко поедание всякой гадости выходит неосмотрительным питомцам боком и поездкой к ветеринару. В этом отношении чихуахуа - рекордсмен. Карликовая порода зачистит газон от всего, что можно съесть.
6. Гордый и независимый
Порода хороша, но со спецификой. /Фото: lapkins.ru.
Часто можно увидеть, как «чихов» носят на руках. Однако, в действительности собака это не очень-то любит. Большинство чихуахуа крайне сложно приучить к сидению на руках и обниманию с человеком на постоянной основе. Более того, если собачонку что-то заинтересует, то она наверняка не постесняется сигануть вниз с высоты человеческого роста. Закончиться полет может плохо.
7. Ревность
Конкурентов не потерпит. /Фото: kartinkin.com.
Чихуахуа – знатный ревнивец и постоянно требует к себе внимания. Собака едва ли смирится с появлением в доме других питомцев. Стоит проигнорировать «чиха» хотя бы на несколько часов, как у собаки срабатывает режим повышенной активности под названием: «Хозяин, обрати на меня внимание!».
