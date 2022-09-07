3 способа бунтовать против реальности: тотальный прогул!

Города — это большие тюрьмы, где много работают и мало живут. Заключенные вынуждены передвигаться по одному и тому же маршруту дом — работа — дом. В мире, где каждый ход предопределен, любой шаг в сторону становится побегом. К таким выводам пришли активисты трех разных движений и разработали свои радикальные прогулочные практики. Да, после прочтения этой статьи вы сможете все их опробовать на собственном опыте! Знакомьтесь: психогеографический дрейф ситуационистов, анархо-краеведение и рандонавтика (уж о ней-то вы точно еще ничего не слышали).

Психогеография ситуационистов: фланируя по Парижу

Теория

«Другие легкомысленно следовали хорошо изученными путями к их работе и дому, к их предсказуемому будущему. Для них обязанность уже стала привычкой, а привычка — обязанностью. Они не видели неполноценности их города. Они думали, что неполноценность их жизни естественна. Мы хотели вырваться из этих условий, на поиски иного использования городского пространства, новых страстей… Городская окружающая среда провозглашает порядки и вкусы правящего общества столь же яростно, сколь и газеты». Из книги Ги Дебора «За и против кинематографа: теория, критика, сценарии»

Это цитата из документального фильма «О проходе нескольких человек через довольно краткий момент времени», который французский мыслитель Ги Дебор снял в 1959 году.

Двумя годами ранее он создал Ситуационистский интернационал, развивший концепцию психогеографии. СИ носил художественно-политический характер: с одной стороны, он опирался на авангардные традиции сюрреализма и дадаизма, а с другой — на постулаты марксизма и анархизма. В его рядах состояли молодые жители Парижа, представители творческих профессий. В общем, ситуационизм — это всё то, что мы так любим во французах: бунты, богема, вино и гашиш, поэзия на улицах.

Слово «психогеография» Ги Дебор услышал от неграмотного алжирца, и оно ему понравилось своей «приятной неопределенностью». Сам революционер понимал под этим «изучение точных законов и конкретных воздействий географической среды на эмоции и поведение индивидов».

Психогеография базируется на идеях французского философа русского происхождения Ивана Щеглова, который критиковал линейную организацию города и буржуазный урбанизм как способ трансформации социального пространства под нужды капитализма.

Такое объяснение реальности стало для Ги Дебора важной ступенью к его главному открытию. В 1967-м вышла книга «Общество спектакля», захватившая умы участников французской студенческой революции 1968 года. Ги Дебор, как и Карл Маркс, обнаружил, что человек отчужден, но не просто от труда, а от своей собственной жизни, которая превращается в спектакль — «средоточие нереальности реального общества». Коллективная неосознаваемая галлюцинация. Нео, ты увяз в Матрице. Хочешь узнать, глубока ли кроличья нора?

Психогеография ситуационистов. Дрейф

Практика

«Одной из основных ситуационистских практик является дрейф — техника быстрого перемещения сквозь разнообразные среды. Дрейфы содержат в себе игровое и конструктивное поведения, а также знание психогеографических эффектов и потому отличаются от общепринятых понятий путешествия или прогулки. В период дрейфа одна или несколько личностей на определенный период времени прекращают все отношения, бросают работу и прочую деятельность, теряют стимулы для активного существования. В это время субъект любуется окружающей местностью и наслаждается случайными встречами». Из книги Ги Дебора «Теория дрейфа»

Ситуационисты исследовали влияние города на эмоции и поведение людей и конструировали игровые сценарии, чтобы осознать ландшафт. Для этого нужно было как следует потеряться.

Дрейф (dérive) — это блуждание по городу, в ходе которого каждый участник фиксирует собственные эмоции и идеи, подчиняется желанию посетить какой-либо отрезок пути или избежать его, повинуется импульсам самой территории, формируя чувственное представление о ней. От праздношатания такое времяпрепровождение отличает осознанность происходящего.

Например, участники следовали паттерну «два поворота направо, третий налево» или гуляли по Парижу, сверяясь с картой Лондона.

Дрейф способен превратить жизнь в «сплошную захватывающую игру и неустанный разнос ходовых развлечений», навязываемых обществом спектакля. И чем безумнее обстоятельства, тем больше шансов на трансформацию. «В 1953–1954 годах мы дрейфовали на протяжении трех или четырех месяцев, — писал Иван Щеглов Ги Дебору. — Это крайняя степень. Выжили мы тогда каким-то чудом».

Как дрейфовать по-ситуационистски.Инструкция Найдите единомышленников. Dérive можно совершать в одиночку, но наиболее продуктивным будет эксперимент в составе группы из двух-трех человек. Определите место старта и продолжительность дрейфа. Обычно это один день. Обозначьте границы («не ходить за гаражи!»). Договоритесь, будете ли вы документировать происходящее и если да, то каким образом. Ситуационисты после дрейфов выпускали психогеографические карты. Определите алгоритм движения («идем туда, где странно пахнет»), установите мобильное приложение Dérive или Drift. Дрейфуйте, товарищи, за вами старый мир!

Анархо-краеведение. Нищета и угар

Теория

«Здравствуйте.

Моя религия — бунт.

Мой враг — Бог».

С этой цитаты писателя Аркадия Ровнера начинается первый выпуск зина «Подробности взрыва», изданный в 1993 году московскими школьниками Дмитрием Моделем и Захаром Мухиным. В нем упомянуто ДвУРЭ, то есть «движение ультрарадикальных экстремистов», которое уже в 1994-м было окончательно переименовано в ДвУРАК — «движение ультрарадикальных анархо-краеведов».

Контрреволюция победила, детство украдено, из развлечений только книги и прогулки с друзьями.

Пока страна переживала коллективную травму, а нарождающаяся буржуазия присваивала первичный капитал, на руинах Советского государства возникло самобытное движение анархо-краеведов, которое интуитивно изобрело ситуационистский дрейф.

«Это произошло в ночь на 22 июня 1992 года. Два друга-школьника решили гулять по центру Москвы от закрытия метро до его открытия. С тех пор 22 июня — самую короткую ночь в году — участники движения отмечали суточными походами сначала по городу, а затем и по области, — рассказал „Ножу“ сооснователь анархо-краеведения Дмитрий Модель. — О ситуационистском дрейфе нам ничего не было известно, наверное, до 1999 года. Сейчас я думаю, что в этой теории точно описаны наши краеведческие прогулки, особенно то, что касается малых групп, разговоров с незнакомыми людьми, смены микроландшафтов. Но тогда мы ничего такого не знали, и наш ситуационизм был полностью стихийным».

Задолго до возникновения сталкерства краеведы лазили по заброшенным зонам и исследовали объекты индустриальной цивилизации. «Первую точную карту, а точнее, атлас Москвы и области выпустили лишь в 1994-м, поэтому составление маршрутов было сложным делом. В эпоху без интернета и навигаторов город представлялся неизведанным, полным сюрпризов. В те годы Москва была более открытой, ничего толком не охранялось, то есть при желании мы могли попасть почти куда угодно», — вспоминает собеседник «Ножа».

Цель краеведения — угореть на маршруте.

Посетить «роскошные краеведческие объедки», то есть объекты, заранее определенные на карте, зайти в гости и пообедать, сходить на культурное мероприятие — квартирник, выставку, перформанс. Основатели движения играли в культовой анархо-панк-группе «Лисичкин хлеб», концертами которой иногда заканчивались коллективные вояжи по заброшкам. В ходе таких хэппенингов реализовывался первичный творческий импульс: участники орали и стучали по металлическому мусору.

Созидательный потенциал тоже не пропадал даром. «Прогулки — это повседневность ДвУРАКа, а акционизмом мы занимались в основном с зАиБИ [движение „За анонимное и бесплатное искусство“. — Ред.], — объяснил „Ножу“ Дмитрий Модель. — Особняком стоит краеведческая акция „Железный кулак“ — массовый выезд из Москвы в Выборг в 1997 году, когда мы символически захватили башню Олафа, вывесив на ней флаг с Бобом Марли. Полотнище заметили в бинокль пограничники и выслали взвод для задержания нарушителей».

23 мая 1998 года в центре Москвы прошла знаменитая акция «Баррикада». Среди участников, перекрывших картинами Большую Никитскую улицу, были и анархо-краеведы. Происходящее стало своего рода оммажем ситуационистам: мероприятие приурочили к 30-летию «красного мая».

Осенью 2000 года состоялся «Завершающий смыслоопределяющий слет анархо-краеведов», на котором было решено перевести движение в стадию консервации по причине идеологического конфликта между отдельными участниками. Однако во «ВКонтакте» существует живой паблик под управлением Захара Мухина.

Анархо-краеведение. Против тоски и отстоя

Практика

«Задача: группа городских подростков, не знающая, чем заняться, собирается во дворе (пункт А). Надо куда-то идти (пункт В), но идти некуда, денег тоже нет. Значит, идем вперед, просто гулять… Ответ: когда нечего делать, когда тоска и отстой, нужно действовать спонтанно, гулять, двигаться вперед. Пока только богу известно, где ты окажешься в ближайший момент. Но, оказавшись там, ты отследишь маршрут и узнаешь, как устроен мир. Краевед должен не только познать родной край, но и понять его реальные пределы, насколько можно эти края отодвинуть, сколько можно себе позволить». Из зина «Краеведы на марше»

Как угореть по-краеведчески.Инструкция Сооснователь движения краеведов Дмитрий Модель поделился с «Ножом» пошаговым руководством для организации настоящего путешествия. Отбросьте все дела. Откажитесь от расписания и планов. Найдите друга или лучше парочку, с которыми можно обмениваться впечатлениями от увиденного по ходу движения. Если они согласны отправиться с вами, больше ничего не нужно. В 90-х краеведы путешествовали без денег, снаряжения и обязательств — и были счастливы.

Рандонавтика: против детерминизма, за квантовую свободу!

Теория

Отказавшись от аффилиации с политическими движениями, основатели рандонавтики (от англ. random — «случай») ставили перед собой гораздо более крупную, глобальную задачу — сломать предопределенность жизни в самой ее основе и найти ответы на два главных вопроса философии: есть ли у человека свобода воли и что первично, дух или материя?

«Рандонавтика родилась 14 марта 2019 года — в день числа пи, однако первые эксперименты стартовали еще в 2012-м. Мы вдохновлялись ситуационизмом Ги Дебора, российским The Fatum Project и историей про „Шляпу Онга“. Я бы назвал рандонавтику звездно-полосатым дрейфом, однако главное различие заключается в том, что у нас есть конкретная цель. Можно совместить оба метода, это отличный способ сделать dérive интереснее», — рассказал первый рандонавт и основатель движения Комрад.

Представитель The Fatum Project сам связался с «Ножом», ответил на несколько вопросов и пропал, удалив переписку из телеграм-чата. «Россияне из Fatum Project оказались загадочными людьми: они возникли из ниоткуда, поделились с нами сверхсовременным, отличающимся от привычного понимания кода алгоритмом на уровне технологий пришельцев — и исчезли. Сейчас мы используем его для поиска аномалий», — заявил Комрад.

В представлении рандонавтов мир тотально детерминирован, вся явления и процессы в нем, включая существование человека и его сознание, чем-либо обусловлены. Даже мозг не способен генерировать подлинные случайные числа — в ходе экспериментов в результатах, показанных подопытными, всегда обнаруживались паттерны. Случайности неслучайны, а команда random в вашем компьютере всего лишь жалкое подобие истинной космической энтропии.

Человек замкнут в собственном туннеле реальности, и ему не суждено познать то, что находится за его пределами.

Бывало ли у вас такое, что вы внезапно обнаруживаете двор, в который никогда не заходили, по соседству от вашего дома, где прожили не один десяток лет?

Такие точки на карте рандонавты назвали вероятностными слепыми пятнами.

«Они встречаются не только в географии, но и в любой методологии: в искусстве, в исследованиях — во всём. Способность выходить за пределы шаблонов — будущее человечества», — пояснил Комрад.

Рандонавты утверждают, что нахождение внутри вероятностного слепого пятна может запустить новую цепочку причинно-следственных связей и радикально изменить судьбу исследователя. Эффект бабочки!

Туннель физически нас ограничивает: мы придерживаемся одних и тех же маршрутов, а путешествия вне ежедневного распорядка обусловлены причинно-следственными связями. Мир вокруг — это terra incognita, сквозь которую мы прорубаем настолько узкие ходы, что всё пространство нашей воли — пара шагов от стенки до стенки.

Чтобы выбраться из туннеля, необходимо прибегнуть к источнику подлинной энтропии.

Рандонавты используют для расчетов квантовый генератор случайных чисел Австралийского национального университета и «электронный подбрасыватель монетки» — внешнее устройство для компьютера REG-1 Psyleron. Особенность последнего в том, что результат производимых им операций отчасти зависит от работы сознания человека.

Рандонавтика. Как сознание определяет бытие

Практика

Пользователь отправляет свои GPS-координаты боту, который пересылает их генератору чисел. Машина наполняет пространство вокруг случайными точками. Затем алгоритм ищет аномалии в их распределении: аттракторы (чересчур высокая концентрация) и пустоты (разреженная область).

А теперь квантовая магия. Аттракторы возникают в результате флуктуаций случайности, когда точки под действием намерения пользователя начинают распределяться неравномерно и плотность вокруг места приложения воли растет. Человек нажимает кнопки, его сознание влияет на квантовую случайность — и на карте появляются координаты аномалий. Что там находится? Нечто вне туннеля реальности пользователя, чьи эмоции и мысли сформировали намерение.

Обычно рандонавты обнаруживают в таких местах бутылки с мочой и говорящие стены — граффити с надписями, через которые к ним «обращается Вселенная».

Представители движения утверждают, что их гипотезы базируются на научных исследованиях. Они имеют в виду, во-первых, проект «Глобальное сознание» в Принстонском университете, участники которого пытаются выяснить, как влияет интеллект всех жителей планеты на генераторы случайных чисел. А во-вторых — теорию израильского физика Ашера Переса, полагающего, что частицы в состоянии квантовой запутанности подвергаются воздействию решений из будущего.

«Главный эффект рандонавтики — увеличение синхронистичности. Скептикам трудно найти смысл и детерминизм в этих совпадениях, однако синхронистичность по определению акаузальна, то есть существует вне причинно-следственных связей. Рандонавтика — надежный метод обнаружить странные вещи, которые значат много лично для вас. Нам неизвестно, как сознание влияет на материю (если вообще это так). Мы безумные изобретатели, а не ученые, потому ярлык псевдонаучности меня не беспокоит. Просто попробуйте и посмотрите, что произойдет. Вы будете удивлены», — заявил «Ножу» Комрад.

Как стать рандонавтом.Инструкция Установите приложение Randonauts для Android или Randonautica для iOS. Можно обойтись удобным телеграм-ботом @shangrila_bot. Настройте радиус поиска (по умолчанию указана дистанция 3 км). Выберите тип аномалий, которые вы хотите исследовать: аттрактор или пустота. Укажите их количество. Отправляйтесь в путь. Будьте открыты и внимательны к миру. Пожалуйста, не мусорьте. Вы можете собрать объекты в точке аномалии — это запустит новые причинно-следственные связи. Если вы чувствуете негативные эмоции в ходе путешествия, то стали жертвой «поля стазиса» — силы, удерживающей вас внутри туннеля реальности. Рандонавты называют этот эффект мемом отчаяния. Его противоположность — мем пустоты, творческий порыв, любознательность, стремление к новому. Запостите ваш трип-репорт на сабреддите рандонавтов. Самые эпичные истории собраны здесь.

В конце маршрута

Сегодня феномен психогеографии пытаются переосмыслить участники городских исследований и проектов, связанных с конструированием местных сообществ. Однако практика дрейфа актуальна не только для специалистов.

«Это активация эмоционального в городской жизни и противостояние обществу спектакля, — рассказала „Ножу“ теоретик современного искусства Наталья Смолянская. — Психогеографический опыт помогает дистанцироваться от него. Возможно, обыкновенный читатель ничего не знает о таком спектакле, хотя и обретается в нем.

В дрейфе важны ощущения и эмоции, связанные с конкретными местами, образ города на вашей личной ментальной карте.

Это позволяет уйти от шаблонов и приобрести собственный опыт повседневной жизни, которая создается как искусство».

«Сейчас я отношусь к ситуационизму довольно скептически. Дрейф на самом деле представляет собой обычное фланерство, шатание без цели и задачи. Никакого пафоса здесь нагнетать не надо. Этим занимается любой более или менее обеспеченный молодой праздный житель города: ходит по кабакам и напивается», — заявил «Ножу» российский художник Анатолий Осмоловский, организовавший «Баррикаду» вместе с краеведами.

Сторонник научного позитивизма добавил бы: «Все эти ваши прогулки просто апофения». Следует помнить, что во время подобных практик логический подход не работает. Это чистое творчество и торжество интуиции. Если вы чувствуете, что стали придатком машины, рутина поглотила вас, а в жизни не происходит ничего интересного, то отправляйтесь гулять, следуя любой из приведенных выше инструкций. И открывайте для себя мир, о существовании которого никогда не догадывались!