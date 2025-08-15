22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Мир, в котором мы живем, просто кладезь всего интересного и восхитительного. Нужно только уметь это разглядеть. В этой подборке 22 интереснейшие фотографии со всего света, которые действительно способны удивить.



Мост над замерзшей рекой







Номер в подводном отеле, Дубай







Стеклянная Тропа страха, высота — 1430 м, Китай







Чистейшая вода озера Мелиссани, Греция







Дорога через Долину смерти, США. Более 200 километров по прямой.

Тень самолета проецируется через слой тумана, аэропорт Логан, БостонТысячелетний дуб, внутри которого находится часовня, ФранцияРисунок, созданный с помощью прямых линий Проект стеклянного бассейна между двумя зданиями в Лондоне. Бассейн будет построен в первой половине 2017 года.Вид на гору Эверест с борта самолетаСкульптура из пластиковых бутылок на одном из пляжей Рио-де-ЖанейроМост из корней деревьев, Индонезия. На его строительство ушло 26 лет.Тропа смерти на высоте 2130 м, КитайПарковка из 1500 пластиковых бутылок, СШАСолнце из заводских трубБелые скалы острова Итуруп, РоссияОдна из самых необычных пород собак — тибетский мастифНевероятной красоты рисунок, выполненный цветными карандашамиЗеркальная вода озера УюниБухта в поселке Новый Свет, Крым