22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Мир, в котором мы живем, просто кладезь всего интересного и восхитительного. Нужно только уметь это разглядеть. В этой подборке 22 интереснейшие фотографии со всего света, которые действительно способны удивить.
Мост над замерзшей рекой
Номер в подводном отеле, Дубай
Стеклянная Тропа страха, высота — 1430 м, Китай
Чистейшая вода озера Мелиссани, Греция
Дорога через Долину смерти, США. Более 200 километров по прямой.
Тень самолета проецируется через слой тумана, аэропорт Логан, Бостон
Тысячелетний дуб, внутри которого находится часовня, Франция
Рисунок, созданный с помощью прямых линий
Проект стеклянного бассейна между двумя зданиями в Лондоне. Бассейн будет построен в первой половине 2017 года.
Вид на гору Эверест с борта самолета
Скульптура из пластиковых бутылок на одном из пляжей Рио-де-Жанейро
Мост из корней деревьев, Индонезия. На его строительство ушло 26 лет.
Тропа смерти на высоте 2130 м, Китай
Парковка из 1500 пластиковых бутылок, США
Лунный свет в горах
Солнце из заводских труб
Белые скалы острова Итуруп, Россия
Одна из самых необычных пород собак — тибетский мастиф
Невероятной красоты рисунок, выполненный цветными карандашами
Зеркальная вода озера Уюни
Бухта в поселке Новый Свет, Крым
