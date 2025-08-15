С нами не соску...
Свежие комментарии

  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...
  • Геннадий Бережнов
    Красиво смотреть со стороны, но жить там я бы не хотел! Предпочитаю ближе к земле и её прелестным ландшафтом!Небоскреб-кобра
  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Мир, в котором мы живем, просто кладезь всего интересного и восхитительного. Нужно только уметь это разглядеть. В этой подборке 22 интереснейшие фотографии со всего света, которые действительно способны удивить.

Мост над замерзшей рекой

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Номер в подводном отеле, Дубай

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Стеклянная Тропа страха, высота — 1430 м, Китай

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Чистейшая вода озера Мелиссани, Греция

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Дорога через Долину смерти, США. Более 200 километров по прямой.



22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Тень самолета проецируется через слой тумана, аэропорт Логан, Бостон

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Тысячелетний дуб, внутри которого находится часовня, Франция

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Рисунок, созданный с помощью прямых линий

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Проект стеклянного бассейна между двумя зданиями в Лондоне. Бассейн будет построен в первой половине 2017 года.

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Вид на гору Эверест с борта самолета

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Скульптура из пластиковых бутылок на одном из пляжей Рио-де-Жанейро

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Мост из корней деревьев, Индонезия. На его строительство ушло 26 лет.

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Тропа смерти на высоте 2130 м, Китай

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Парковка из 1500 пластиковых бутылок, США

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Лунный свет в горах

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Солнце из заводских труб

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Белые скалы острова Итуруп, Россия

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Одна из самых необычных пород собак — тибетский мастиф

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Невероятной красоты рисунок, выполненный цветными карандашами

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Зеркальная вода озера Уюни

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

Бухта в поселке Новый Свет, Крым

22 фотографии о том, что мир удивительнее, чем кажется

