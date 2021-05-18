Как покоряли мир моды 13 всемирно известных моделей

Их лица можно увидеть на обложках глянцевых журналов, в рекламных роликах и на огромных городских баннерах. Они – всемирно известные модели, которые покорили мир моды своей красотой. И хотя порой их внешность далека от классических канонов красоты, но, возможно, именно в этом их неповторимый шарм.
1. Миранда Керр
Австралийская красавица Миранда Керр. \ Фото: www.ok-magazine.ru.
Миранда родом из Австралии, откуда решила переехать в Америку, когда ей поступило предложение принять участие в ежегодном шоу от Victoria's Secret в 2007 году. До этого она имела контракт с модельным агентством в Австралии, и большую часть своей карьеры занималась рекламой купальников, нижнего белья и аксессуаров для сёрфинга. Прибыв в Нью-Йорк, Миранда не раздумывая подписывает контракт с NEXT Model Management, и сразу приступает к выпуску целой линейки рекламных постеров и роликов со своим участием. После того, как Керр появляется на подиуме в качестве одного из ангелов Виктории, на неё сыплются предложения, как из рога изобилия. Сама же она сотрудничает с такими известными гигантами, как Clinique и Maybelline. Отметим, что она не покидает ежегодных списков Forbes, являясь одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.
2. Джин Шримптон
Ещё одна звезда 60-х. \ Фото: fashion-expects.blogspot.com.
Несмотря на то, что безоговорочным модным и самым известным лицом 60-х годов является модель Твигги, Джин также способна похвастаться тем, что была не менее популярна, чем её соперница в это время. В модельной среде девушку любовно прозвали «Креветка» благодаря особенностям её фигуры, а известна она благодаря тому, что сделала мини-юбку самым популярным и востребованным предметом одежды того времени. Отметим, что Шримптон была одной из самых первых женщин, которая получила титул супермодели и стала самой дорогостоящей моделью своего десятилетия. Несмотря на то, что у ни у кого не возникает сомнений по поводу её неземной красоты, сама Джин отмечает, что не считает себя привлекательной, и попросту умеет хорошо позировать, при этом не любя сниматься на камеру. А потому не удивительно, что к 1975 году модельная индустрия ей наскучила и она решает завершить собственную карьеру.
3. Алек Век
Темнее ночи. \ Фото: almode.ru.
В модной индустрии, где чёрная кожа определённо не является популярной, Алек выгодно выделялась на модных показах и подиумах ещё с самого начала своей карьеры. Модель, родившаяся в Судане, принесла новую тенденцию в мир модельного бизнеса, не оставшись при этом незамеченной. Карьера Алек началась в момент, когда она появилась в клипе дивы Тины Тёрнер в 1995 году. Уже через год она получила контракт с Ford Models, а ещё через год MTV присвоили ей звание модели года, а сама девушка появилась на обложке журнала Elle. С того момента Век не покидает подиумов, и её охотно приглашают на свои показы такие бренды, как Marc Jacobs, Hermes и другие. Отметим также, что она стала лицом таких журналов, как Cosmopolitan, Glamour, Ebony и других, не менее популярных глянцев.
4. Эшли Грэм
Ломая стереотипы. \ Фото: tv.ua.
Эта модель открыла новые грани в мире моды, став одной из первых девушек плюс-сайз, которая попала на модные подиумы. Она подписала контракт с компанией Wilhelmina Models в 2001 году, а через два года – с Ford Models. В самом начале своей карьеры, все рекламные ролики и баннеры с Эшли пропагандировали любовь к себе и бодипозитив, что находило непосредственный и весьма положительный отклик среди нестандартных девушек по всему миру. Это было как свежее дыхание в мире моды, который до этого имел строгие стандарты и был сосредоточен на их сохранении, а также выбирал для подиумов исключительно худых моделей 90-60-90. Популярность Эшли значительно возросла после того, как она появилась в вирусном онлайн-ролике от Лейн Брайант. В 2016 году Грэм получает удивительную возможность и становится первой полной моделью, что появилась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Благодаря большому количеству своих подписчиков в социальных сетях, модель активно проводит политику распространения идеи любви к себе и к своему телу.
5. Джерри Холл
Непревзойдённая Джерри Холл. \ Фото: showtopmodel.ru.
Удивительной находкой модельного агента в 70-х годах стала девушка Джерри Холл, что отправилась на отдых во Францию и там оказалась втянута в модельную индустрию. После подписания контракта, она переезжает в Париж, где окунается в ночную и модную тусовку, в которой постепенно становится своей. Количество предложений по работе начинает стремительно расти, а потому в портфолио модели накапливается огромное количество журнальных обложек от таких гигантов, как Vogue и Cosmopolitan. Холл быстро становится одной из самых популярных моделей, что позволяет ей требовать оплату не мене 1000 долларов в день. Несмотря на свою популярность в качестве модели, Джерри обсуждали ещё и потому, что она завела отношения с фронтменом группы Rolling Stones Миком Джаггером, с которым они быстро поженились, однако расстались в 1999 году.
6. Беверли Джонсон
Афроамериканская топ-модель. \ Фото: bilostalo.ru.
Беверли была той девушкой, которая попробовала заниматься модельным бизнесом просто ради забавы, поскольку изначально она посещала Северо-Восточный университет в 1971 году в роли специалиста по уголовному праву. Благодаря своему росту, удивительной внешности, а также покладистому характеру, она быстро стала популярной в модельной индустрии. После сотрудничества с Glamour, девушка с лёгкостью получает доступ к печатной рекламе, а также начинает чаще выходить на подиумы. В 1974 году она стала первой афроамериканской моделью, которая появилась на обложке журнала Vogue. Помимо этого, она пополнила своё портфолио пятью сотнями обложек с глянцев со всего мира. Беверли стала так называемым первопроходцем, благодаря чему теперь афроамериканские девушки могут смело идти по её стопам, подражая её примеру, а также с лёгкостью добиваясь контрактов от популярных модельных агентств и брендов.
7. Хайди Клум
Она сумела покорить мир моды и не только. \ Фото: apostrophe.ua.
Хайди Клум родилась в Германии, однако приняла решение переехать в Америку, дабы попробовать себя в роли модели. Когда она попала в Нью-Йорк, ей было всего 18 лет, однако это не помешало ей быстро заполучить работу в таком гиганте, как Victoria's Secret. Это сотрудничество длилось множество лет, давая возможность Хайди принимать участие в ежегодных открытиях и шоу от бренда, появляясь там во всё более сложных и тяжёлых костюмах. Также модель появляется на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition, а также мелькает в различных книгах по фотографии и модельному искусству. Однако Клум не соглашается отдать свою жизнь исключительно модному бизнесу, а потому развивает свою деятельность, начиная сниматься в телерекламе. Это привело к тому, что она снялась в нескольких фильмах, включая небольшие, эпизодические роли в картинах «Дьявол носит Прада», а также «Как я встретил вашу маму».
8. Брук Шилдс
Она быстро обрела славу. \ Фото: vogue.ua.
Некоторые девушки были попросту рождены для того, чтобы стать моделями, и Брук как раз одна из таких. Стоит отметить, что модельная карьера Брук началась тогда, когда ей было всего 11 месяцев и она уже появилась в рекламе Ivory Snow. Когда красотке исполняется 14 лет, она стала лицом журнала Vogue, тем самым установив рекорд и став самой молодой моделью. В то же время она продолжала заниматься модельным бизнесом, принимая огромное количество предложений, а также взымая безумную плату – около 10 000 долларов в день. Помимо этого, Брук развилась и в сфере актёрского мастерства, мелькая во множествах фильмов и телешоу. И по сей день она продолжает поддерживать свою модельную карьеру, принимая предложения от именитых брендов, однако больше направлена на то, чтобы стать хорошей актрисой.
9. Эль Макферсон
Одна из самых популярных и востребованных моделей. \ Фото: vogue.ua.
С таким невероятным прозвищем, как «супертело», Эль попросту не могла не стать одной из самых заметных моделей в мире. Австралийка была обнаружена агентом во время поездки в Колорадо, а затем чуть позже она подписывает контракт с нью-йоркским агентством Click Model Management. Это дало возможность сняться в нескольких рекламных роликах, а также появиться на множестве популярных обложек. Эль хорошо известна благодаря тому, что шесть лет подряд появлялась на обложке глянца Elle. Кроме того, её телосложение сделало её прекрасным выбором для съёмок для журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition, где она была замечена свыше пяти раз. На протяжении всей своей модельной карьеры, Эль ходила по подиуму для таких известных дизайнеров, как Валентино, Кристиан Диор и, конечно же, Ральф Лорен.
10. Жизель Бюндхен
Очаровательная Жизель. \ Фото: bigmir.net.
Каждый, кто хотя бы раз видел фотографии Жизель, с лёгкостью ответит на вопрос, почему же эта девушка стала так популярна в модельном мире. Эта поистине великолепная модель родилась в Бразилии, а затем переехала в Нью-Йорк, мечтая продолжить там свою карьеру модели, которую она начала в 1997 году. Разумеется, она быстро стала известной, а потому получила предложение от Victoria's Secret Angels, принимая участие в их шоу в 2000 году. Жизель стала главным лицом многих таблоидов, также частенько она мелькала в глянце и печатной рекламе, и, конечно же, не забывала светиться на телевидении. Бюндхен хорошо известна благодаря своему атлетичному телу, которое она показала журналу Sports Illustrated Swimsuit Edition, а также тем, что смогла создать один из самых дорогих бюстгальтеров на планете для Victoria's Secret, который оценили в 12,5 миллиона долларов.
11. Иман
Сногсшибательная вдова Дэвида Боуи. \ Фото: google.ru.
Уроженку Сомали, девушку по имени Иман обнаружил агент во время её обучения в Кении. Фотограф, который впервые решил снять девушку, предложил ей переехать в Америку, чтобы там продолжить свою карьеру. Конечно же, она согласилась и не прогадала, ведь её южная внешность, а также очаровательный акцент сделали её одной из самых ярких моделей, дополнившей индустрию моды своей необычностью. Дизайнеры популярных брендов быстро оценили её растущую популярность и прозвали Иман своей главной музой. Получив одобрение, похвалу и множество позитивных оценок от самых известных модных лиц в мире, Иман продолжает свою карьеру, сотрудничая с самыми известными брендами, фотографами и компаниями люкс-класса. Спустя более чем двадцать лет в мире моды, Иман решила открыть производство собственной косметики.
12. Кристи Бринкли
Светловолосая красавица Кристи Бринкли. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Эта прелестная светловолосая и голубоглазая красавица выросла на западном побережье, и была обнаружена агентами в Париже. Благодаря тому, что она обладает типичной американской внешностью, это и помогло ей стать популярной в модельном мире в 90-х годах. Бринкли может похвастаться тем, что имеет свыше двух сотен снимков для популярных глянцевых журналов и обложек. Кристи три года к ряду была лицом для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition, где в 2017 году она появляется вновь вместе со своими дочерями. И по сей день Бринкли остаётся обладательницей феноменальной внешности, что позволяет ей продолжать модельный бизнес, а также сотрудничать с такими крупными гигантами, как Covergirl.
13. Синди Кроуфорд
Одна из самых красивых моделей за всю историю модельного бизнеса. \ Фото: tv.ua.
Пожалуй, Синди является одной из самых известных моделей во всём мире. Стоит отметить, что в своё время она приняла нелёгкое и пугающее решение – бросить колледж, чтобы продолжить заниматься модельным бизнесом. В 80-90-х годах популярность Синди буквально зашкаливала, что позволило ей с лёгкостью заполучить статус супермодели, а также стать одной из самых известных и богатых девушек в этой индустрии. Кроуфорд, подобно Твигги и Тигс, стала лицом своего поколения, такой женщиной, которая смогла стать иконой для других, ведь на неё равняются и по сей день. Её идеальное тело, кокетливая родинка, а также милый и дружелюбный характер помогли Синди стать ближе к своей аудитории, ведь она никогда не казалась людям закрытой, холодной или далёкой. Её имя и по сей день является знаковым в мире моде, а сама Кроуфорд продолжает мелькать на различных обложках известных брендов, светясь во многих рекламных роликах.
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