Как покоряли мир моды 13 всемирно известных моделей

1. Миранда Керр

2. Джин Шримптон

Ещё одна звезда 60-х. \ Фото: fashion-expects.blogspot.com.

3. Алек Век

Темнее ночи. \ Фото: almode.ru.

4. Эшли Грэм

Ломая стереотипы. \ Фото: tv.ua.

5. Джерри Холл

Непревзойдённая Джерри Холл. \ Фото: showtopmodel.ru.

6. Беверли Джонсон

Афроамериканская топ-модель. \ Фото: bilostalo.ru.

7. Хайди Клум

Она сумела покорить мир моды и не только. \ Фото: apostrophe.ua.

8. Брук Шилдс

Она быстро обрела славу. \ Фото: vogue.ua.

9. Эль Макферсон

Одна из самых популярных и востребованных моделей. \ Фото: vogue.ua.

10. Жизель Бюндхен

Очаровательная Жизель. \ Фото: bigmir.net.

11. Иман

Сногсшибательная вдова Дэвида Боуи. \ Фото: google.ru.

12. Кристи Бринкли

Светловолосая красавица Кристи Бринкли. \ Фото: edinstvennaya.ua.

13. Синди Кроуфорд

Одна из самых красивых моделей за всю историю модельного бизнеса. \ Фото: tv.ua.