7 простых правил, почему нужно есть овсянку и как вкусно её приготовить

Зачастую, овсянку не любят не только дети, а и взрослые. Серая и скользкая каша выглядит настолько невкусно и неаппетитно, что даже горсть ягод и орехов не меняет сложившейся ситуации и первого впечатления.

Но если отбросить всю лирику и перейти к сути, то именно овёс творит чудеса, благоприятно влияя на наше здоровье, предотвращая уйму нежелательных последствий.

1. Снижает уровень холестерина и стабилизирует уровень сахара в крови

Овёс может снизить уровень холестерина и стабилизировать уровень сахара в крови.

Как известно, в овсе содержится растворимая и не растворимая клетчатка. Благодаря растворимым волокнам образуется вязкообразный гель, который снижает уровень холестерина, а также нормализует и стабилизирует уровень глюкозы в крови.

Заряжает энергией и нормализует работу кишечника.

Что касается нерастворимой клетчатки, то она отвечает за бодрость в организме, заряжая нас энергией на целый день. Ко всему прочему, именно нерастворимые волокна помогают нормализовать работу кишечника и сократить запоры.

2. Благоприятно влияет на сердце и предотвращает рак

Овсянка благоприятно влияет на сердце.

Учёные и диетологи во всём мире уже давно доказали, что овсянка содержит одни из самых мощнейших антиоксидантов, а именно – авенантрамиды, которые оказывают противовоспалительный эффект на весь организм в целом.

Также они благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему, способствуя предотвращению ишемической болезни. Но и на этом целебные свойства этих веществ не заканчиваются. Как утверждают специалисты, группа этих антиоксидантов предотвращает рак толстой кишки, снимает раздражение кожных покровов и нормализует артериальное давление.

Предотвращает развитие рака толстой кишки.

3. Сбалансированный завтрак

Полноценная сбалансированная еда.

Всего одна чашка готовой овсяной каши содержит 150 калорий, способных сполна насытить организм в любое время суток. Именно поэтому овёс идеально подходит для завтрака, т.к. представляет собой полноценное и хорошо сбалансированное питание. Особенно, если сочетать его с орехами, мёдом, сухофруктами или молоком.

Заряд энергии на целый день.

4. Копилка витаминов и минералов

Источник минералов и витаминов.

Овсянка – настоящая находка для тех, кто ведёт активный и здоровый образ жизни. Она богата магнием, цинком, фосфором, селеном, железом, тиамином и другими питательными веществами, оказывающими благоприятное воздействие на организм человека.

С пользой для организма.

5. Без глютена

Овсянка не содержит глютен.

Овсянка – одна из не многих круп, которая может похвастаться отсутствием глютена, что, соответственно, добавляет ей ещё один плюс. Тем не менее, прежде, чем покупать данный продукт, стоит всё-таки обратить внимание на состав на упаковке.

Вкусно и полезно.

Как правило, производитель пишет, что продукт может содержать незначительное количество глютена (как правило, это связано с тем, что овсяные хлопья могли производиться на том же оборудовании, где ранее производились продукты, содержащие глютен).

6. Помогает держать вес в норме

Овсянка позволяет быть в форме.

Овсянка помогает не только насытиться организму, а и держать вес в норме. За счёт углеводов цельные зёрна овса служат отличным источником топлива, утоляя голод на долгие часы, тем самым позволяя регулировать питание и количество съеденной еды.

Помогает держать вес в норме.

7. Иммунитет

Овсянка - залог здоровья.

Ещё один интересный и научно доказанный факт гласит, что овсянка - залог крепкого иммунитета. Так ли оно на самом деле, кто знает. Но если верить доводам специалистов в области питания и здоровья, то все как один твердят о том, что овёс помогает бороться с микробами, воспалениями и даже паразитами. Поэтому, если вы чувствуете недомогание, пара ложек свежесваренной овсяной каши помогут в борьбе с вирусами, микробами и инфекцией.

Укрепляет иммунитет.

Бонус: рецепты

1. Овсянка с грибами

Овсянка с грибами.

Овсянка может быть не только полезной, а и очень вкусной. Особенно, если приготовить её с гарниром из жареных грибов.

Ингредиенты:

• Вода - 2 стакана;

• Овсянка - 1 стакан;

• Грибы - 250-300 г;

• Масло оливковое - 4 ч.л;

• Лук репчатый мелкий - 1-2 шт;

• Чеснок - 2-3 зубчика;

• Тимьян свежий - 6-7 веточек;

• Сыр (по желанию можно копчёный) - 50 г;

• Соль - по вкусу;

• Чёрный молотый перец - по вкусу.

Вкусное и оригинальное блюдо.

Способ приготовления:

• Овсянку отварить в слегка подсоленной воде до готовности;

• Чеснок и лук очистить;

• Затем измельчить и обжарить на оливковом масле в течении 5-7 минут;

• Грибы тщательно вымыть;

• Хорошенько просушить;

• Нарезать равномерными кусочками и добавить на сковородку к луку с чесноком;

• Приправить солью и перцем;

• Добавить веточки тимьяна;

• Готовить 7-10 минут до образования лёгкой золотистой корочки на грибах со всех сторон;

• После вытащить веточки тимьяна;

• Кашу разложить по тарелкам, сверху выложить грибы и посыпать тёртым сыром.

2. С кинзой и арахисом

Овсянка с кинзой и арахисом.

Овсянка с кинзой и арахисом с первых же секунд удивляет ингредиентами. Но тем не менее, это то самое блюдо, на которое стоит обратить внимание. Вкусное, небанальное и достаточно быстрое в приготовлении оно понравится даже капризным детям и переборчивым мужьям.

Ингредиенты:

• Овсянка - 1 стакан;

• Вода - 2 стакана;

• Масло сливочное - 2 ч.л;

• Горчица семена (смесь или чёрная) - 4 ч.л;

• Арахис (не солёный и без шелухи) - 1 горсть;

• Лук зелёный - 3-4 стебля;

• Имбирь свежий - 1 см;

• Перец чили - 0,5 шт;

• Помидоры крупные - 1 шт;

• Кинза свежая - 1 пучок среднего размера;

• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу.

Вкусно, полезно и оригинально.

Способ приготовления:

• Овсянку отварить до готовности в слегка подсоленной воде;

• Сдобрить маслом;

• Накрыть крышкой и отставить в сторону;

• Зёрна горчицы обжарить на масле примерно 2-3 минуты;

• Затем добавить к ним арахис, мелко рубленный лук и натёртый на мелкую тёрку имбирь;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить 3-4 минуты;

• Помидоры вымыть, очистить шкурку;

• Мякоть нарезать небольшим кубиком и добавить на сковороду к арахису и специям;

• Затем добавить половинку перца чили;

• Посолить, поперчить и добавить готовую овсянку;

• Аккуратно перемешать и подавать к столу, посыпав мелко рубленной кинзой.

3. С тыквой и шпинатом

Овсянка с тыквой.

Вряд ли вы когда-нибудь пробовали овсянку с тыквой и шпинатом. Это блюдо приятно удивляет своим ярким насыщенным ароматом и необыкновенным вкусом.

Ингредиенты:

• Вода - 1 стакан;

• Овсянка - 0,5 стакана;

• Шпинат - 1 небольшой пучок;

• Тыква мякоть - 100 г;

• Специи и пряный травы - 1,5 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу;

• Орехи (по желанию) - 1 горсть.

Приятного аппетита!

Способ приготовления:

• Овсянку отварить до готовности в слегка подсоленной воде;

• Тыкву нарезать равномерным кубиком;

• Сбрызнуть оливковым или растительным маслом;

• Выложить на противень, застеленный пергаментом;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут или до образования лёгкой румяной корочки;

• Шпинат тщательно вымыть;

• Просушить и измельчить;

• Кашу разложить по тарелкам, поперчить, посолить, добавить тыкву, посыпать сверху шпинатом и измельчёнными орехами.

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