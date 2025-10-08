С нами не соску...
Восхитительные экологичные жилища

Поклонники всего натурального и экологически чистого всегда стремятся быть поближе к природе, они даже умудряются обосноваться в самых аутентичных условиях. Например, в пещере или под землей. В нашем обзоре — 14 жилищ, интегрированных в природную среду. Восхитительные экологичные жилища

Восхитительные экологичные жилища 1. Жилище в пещере, Сицилия Восхитительные экологичные жилища 2. Пещеры в Ноттингеме, Великобритания Восхитительные экологичные жилища 3. Дом внутри холма, Швейцария Восхитительные экологичные жилища 4. Домики в пещерах, Турция Восхитительные экологичные жилища 5. Пещерное жилище, Испания Восхитительные экологичные жилища 6. Дома в скале, Исландия Восхитительные экологичные жилища 7. Необычное жилище индейцев США — хижина из глины, Аризона Восхитительные экологичные жилища 8. Пещерный город, Грузия Восхитительные экологичные жилища 9. Город у горячих источников Бад-Блюмау, Австрия Восхитительные экологичные жилища 10. Необычный курорт Сала Сильвермин, Швеция Восхитительные экологичные жилища 11. Поселок Кандован, Иран Восхитительные экологичные жилища 12. Строения в горах Фафи, Португалия Восхитительные экологичные жилища

13. Дом в скале Восхитительные экологичные жилища 14. Поселок Матмата, Тунис

источник


