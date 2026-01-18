С нами не соску...
По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Исчезающий под землю уличный сортир, писсуары с контроллерами для видеоигр, кабинки в стиле Гауди… Чего только не придумают, чтобы скрасить естественную необходимость! Архитекторы и дизайнеры доказывают, что сортирный юмор может быть не только в кино и литературе.

Десертный туалет под названием «Тающая мечта» был экспонатом сортирного биеннале Oita Toilennale 2015.

Художники Минако Нишияма, Мика Касахара и Юма Наруна посвятили свое творение зову природы.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Писсуар в виде пасти акулы можно встретить в ресторане Jack Astor в Торонто, Канада. Надпись на табличке призывает быть внимательнее при засовывании частей тела в разные места.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Общественные туалеты в новозеландской Матакане стали поводом для гордости местного населения. Эти необычные кабинки открылись в 2009 году. Скульптуры, украшающие туалеты, обошлись в 400 тысяч долларов.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Победитель конкурса «Лучший туалет в США» в 2013 году находится в Миннеаполисе. Справить нужду в туалете, похожем на роскошный замок, — почему бы и нет?

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

В китайском городе Чунцин находится самый крупный в мире центр ответа на зов природы. Здесь более тысячи туалетов, четыре этажа и 3000 квадратных метров площади. Посетители могут наслаждаться приятной музыкой или смотреть телевизор, пока делают свои дела в писсуар в виде головы крокодила или Девы Марии.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Восстающий из-под земли уличный сортир можно встретить в Европе. Систему разработала нидерландская компания UriLift. Стоимость такого туалета составляет около 65 тысяч долларов. Их обычно устанавливают возле скопления баров и кафе и достают из-под земли на выходные, поскольку среди недели в них нет особой нужды.
Пока есть версия с писсуарами, которая подходит только для мужчин, но модель для обоих полов уже в разработке.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Это тоже портативный уличный туалет, хитрая конструкция которого позволяет посетителям наслаждаться пейзажем во время справления нужды. Easehouse можно встретить в Роттердаме.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Туалеты в парке Перри-Лейкс в Алабаме предлагают три разные возможности наслаждаться видом. В вертикальном туалете вы смотрите на кроны деревьев, в длинном горизонтальном — на одно какое-то дерево, в том, который находится непосредственно на земле, другой вид.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Писсуары с контроллерами и экранами для видеоигр сделали в Пенсильвании в 2013 году. Систему разработала британская компания Captive Media. На видео показано, как работает система управления игрой.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Полностью стеклянный туалет в Техасе предполагает, что вы видите все, что происходит снаружи, а прохожие при этом не видят, что вы там делаете.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Туалет на краю утеса на высоте 4600 метров находится в лагере Барафу, на пути к вершине Килиманджаро. Отсюда открывается отличный вид.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Сходить до ветру во всех смыслах этого слова можно в Исландии, возле геотермальной электростанции Крафла. И помыться тоже.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Туалет с прекрасным панорамным видом находится в буддийском монастыре Тикси на вершине холма на берегах Инда.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Экотуалет в Британской Колумбии в Канаде напоминает трон лесного короля и способен удовлетворить нужды даже самого взыскательного гризли.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Конечно, это не совсем то, что нужно для любителей соблюдать личное пространство, но такова цена естественной потребности посреди красот Большого Каньона.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Эти райские кущи — не что иное, как туалет в венском дворце Шёнбрунн, построенном в XVII веке.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Этот туалет с панорамным видом находится в Лаосе. Что характерно, можно его использовать стоя, сидя и присев на корточки, как это делают в большей части Азии.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Туалет у водопада Хульдефоссен в Норвегии удобен тем, что шум воды одновременно и заглушает все неподобающие звуки, и стимулирует процесс.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Эти кабинки в стиле архитектора Гауди можно найти в Бразилии, на курорте Прайя-ду-Форте.

По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Туалет в хижине художника XIX века Джованни Сегантини позволяет посетителям наслаждаться прекрасными альпийскими видами.

источник


