По нужде, да не в обиде: самые необычные общественные туалеты

Исчезающий под землю уличный сортир, писсуары с контроллерами для видеоигр, кабинки в стиле Гауди… Чего только не придумают, чтобы скрасить естественную необходимость! Архитекторы и дизайнеры доказывают, что сортирный юмор может быть не только в кино и литературе.
Десертный туалет под названием «Тающая мечта» был экспонатом сортирного биеннале Oita Toilennale 2015.
Писсуар в виде пасти акулы можно встретить в ресторане Jack Astor в Торонто, Канада. Надпись на табличке призывает быть внимательнее при засовывании частей тела в разные места.
Общественные туалеты в новозеландской Матакане стали поводом для гордости местного населения. Эти необычные кабинки открылись в 2009 году. Скульптуры, украшающие туалеты, обошлись в 400 тысяч долларов.
Победитель конкурса «Лучший туалет в США» в 2013 году находится в Миннеаполисе. Справить нужду в туалете, похожем на роскошный замок, — почему бы и нет?
В китайском городе Чунцин находится самый крупный в мире центр ответа на зов природы. Здесь более тысячи туалетов, четыре этажа и 3000 квадратных метров площади. Посетители могут наслаждаться приятной музыкой или смотреть телевизор, пока делают свои дела в писсуар в виде головы крокодила или Девы Марии.
Восстающий из-под земли уличный сортир можно встретить в Европе. Систему разработала нидерландская компания UriLift. Стоимость такого туалета составляет около 65 тысяч долларов. Их обычно устанавливают возле скопления баров и кафе и достают из-под земли на выходные, поскольку среди недели в них нет особой нужды.мужчин, но модель для обоих полов уже в разработке.
Это тоже портативный уличный туалет, хитрая конструкция которого позволяет посетителям наслаждаться пейзажем во время справления нужды. Easehouse можно встретить в Роттердаме.
Туалеты в парке Перри-Лейкс в Алабаме предлагают три разные возможности наслаждаться видом. В вертикальном туалете вы смотрите на кроны деревьев, в длинном горизонтальном — на одно какое-то дерево, в том, который находится непосредственно на земле, другой вид.
Писсуары с контроллерами и экранами для видеоигр сделали в Пенсильвании в 2013 году. Систему разработала британская компания Captive Media. На видео показано, как работает система управления игрой.
Полностью стеклянный туалет в Техасе предполагает, что вы видите все, что происходит снаружи, а прохожие при этом не видят, что вы там делаете.
Туалет на краю утеса на высоте 4600 метров находится в лагере Барафу, на пути к вершине Килиманджаро. Отсюда открывается отличный вид.
Сходить до ветру во всех смыслах этого слова можно в Исландии, возле геотермальной электростанции Крафла. И помыться тоже.
Туалет с прекрасным панорамным видом находится в буддийском монастыре Тикси на вершине холма на берегах Инда.
Экотуалет в Британской Колумбии в Канаде напоминает трон лесного короля и способен удовлетворить нужды даже самого взыскательного гризли.
Конечно, это не совсем то, что нужно для любителей соблюдать личное пространство, но такова цена естественной потребности посреди красот Большого Каньона.
Эти райские кущи — не что иное, как туалет в венском дворце Шёнбрунн, построенном в XVII веке.
Этот туалет с панорамным видом находится в Лаосе. Что характерно, можно его использовать стоя, сидя и присев на корточки, как это делают в большей части Азии.
Туалет у водопада Хульдефоссен в Норвегии удобен тем, что шум воды одновременно и заглушает все неподобающие звуки, и стимулирует процесс.
Эти кабинки в стиле архитектора Гауди можно найти в Бразилии, на курорте Прайя-ду-Форте.
Туалет в хижине художника XIX века Джованни Сегантини позволяет посетителям наслаждаться прекрасными альпийскими видами.
