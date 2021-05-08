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Как избавиться от тараканов в квартире навсегда: эффективные способы

Как избавиться от тараканов в квартире навсегда: эффективные способы

Человек, который обладает знанием, как избавиться от тараканов в квартире навсегда, может считаться гением. Борьба с этими насекомыми ведется с переменным успехом: одна из сторон находится в поиске наиболее эффективных методов борьбы, другая – в поиске путей отступления.

Для многих уничтожение тараканов в квартире становится процессом бесконечным, а инструментами выступают не только профилактические меры и щадящие народные средства, но и профессиональные препараты.

Как избавиться от тараканов в квартире навсегда: эффективные способы

Народные средства борьбы с насекомыми

Уничтожение тараканов в квартире должно проводиться комплексно, осознанно и только после анализа причин, по которым эти насекомые в неё проникли

Уничтожение тараканов в квартире должно проводиться комплексно, осознанно и только после анализа причин, по которым эти насекомые в неё проникли

Люди десятилетиями размышляют, как вывести пруссаков и как найти самое эффективное средство от тараканов в квартире. Борная кислота, клейкие ловушки, ультразвуковые приборы, обработка специальными составами, аэрозоли и мелки – что только не используется людьми для уничтожения рыжих и черных «квартирантов». По мнению большинства обывателей, лучшее средство от тараканов – это что-то из арсенала народных. Благо, за десятилетия эффективной и не слишком эффективной борьбы подобных средств накопилось множество – на любой вкус и кошелек.

  • Наиболее результативным и, как следствие, часто используемым средством является борная кислота.
    Этот безопасный и даже полезный в некоторых случаях для человека препарат оказывается губительным для тараканов, поскольку относится к разряду нервнопаралитических ядов для насекомых. Используется этот яд не в чистом виде, а в приманках: борную кислоту можно смешать с яичным желтком (на 1 яйцо – 2-3 пакетика вещества) или мукой, сахаром и водой, сформировать из полученной массы шарики и разложить их в местах скопления тараканов. Рыжий таракан, привлеченный запахом пищи, употребит и яд.
Борная кислота достаточно эффективный способ, но работающий только при небольшой численности вредителей в помещении

Борная кислота достаточно эффективный способ, но работающий только при небольшой численности вредителей в помещении

  • Еще одно эффективное средство – натриевая соль борной кислоты, или бура. Принцип ее действия схож с борной кислотой, однако рецепты несколько отличаются, поскольку бура нуждается в более ярких и «вкусных» компонентах, чтобы стать привлекательной для тараканов. Это вещество (200 грамм) смешивают с сахарной пудрой (60 грамм), крахмалом (60 грамм) и ванильным сахаром (30 грамм), разбавляют водой до тягучего состояния и оставляют на пластиковых лотках. Также буру можно смешивать с пюре, сделанным из одной картофелины и яйца, формировать шарики и раскладывать полученную приманку.
Для приготовления приманки используется борная кислота, являющаяся очень токсичной для тараканов, но незаметной для них по внешнему виду и запаху

Для приготовления приманки используется борная кислота, являющаяся очень токсичной для тараканов, но незаметной для них по внешнему виду и запаху

СОВЕТ! Используя народные средства от тараканов, помните: несмотря на то, что они в массе своей безвредны, безопасность детей и домашних животных должна быть под контролем.

  • Еще более безопасный, природный и натуральный вариант борьбы с тараканами – это порошок пиретрум. Его основа – высушенные цветки ромашки, которые действуют на насекомых агрессивно: отпугивают, нарушая работу нервной системы и заставляя покидать жилище.
Эффективным средством в борьбе с тараканами является порошок пиретрум

Эффективным средством в борьбе с тараканами является порошок пиретрум

  • Нашатырный спирт следует считать не слишком активным средством уничтожения тараканов, а скорее – методом их отпугивания. Чтобы черный таракан покинул квартиру, достаточно добавлять в воду при мытье полов 1 чайную ложку нашатыря.
Как можно чаще мойте полы и протирайте кафель слабым раствором хлора — тараканы очень его не любят

Как можно чаще мойте полы и протирайте кафель слабым раствором хлора — тараканы очень его не любят

СОВЕТ! Поскольку тараканы восприимчивы к запахам, то выгнать их можно любым резким ароматом: эфирными маслами герани, лемонграсса, эвкалипта, сухими букетиками полыни или ромашки, листьями лавра или цветами бузины.

Для отпугивания тараканов часто применяют ароматические масла

Для отпугивания тараканов часто применяют ароматические масла

Эффективными будут ароматические масла с резким запахом

Эффективными будут ароматические масла с резким запахом

Тараканы ненавидят вкус лаврового листа и свежих огурцов

Тараканы ненавидят вкус лаврового листа и свежих огурцов

Кроме отравления тараканов ядами можно использовать также физические методы воздействия на них: например, в северных регионах популярен метод вымораживания. Но этот вариант эффективен только при температуре ниже -8 градусов: в квартире необходимо закрыть или отключить батареи, открыть окна и оставить помещение на один-два дня. Подобный вариант достаточно результативен и тараканы домашние в квартире больше не появятся, но он опасен повреждениями системы отопления и вещей в квартире.

Зачастую тараканы пролезают через сливные отверстия или вентиляцию

Зачастую тараканы пролезают через сливные отверстия или вентиляцию

К механическим же средствам можно отнести магазинные и самодельные ловушки, которые помогают избавиться от ограниченного числа тараканов. Специалисты отмечают, что подобные методы эффективны только в качестве барьерных: например, можно установить такие клейкие ловушки в вентиляционных шахтах и прочих местах, через которые насекомые могут попасть в квартиру.

Как бы быстры и незаметны ни были тараканы, избавиться от них можно с помощью хорошо известных всем липучек и ловушек, в которых они либо прячутся, либо к которым прилипают и уже не могут выбраться

Как бы быстры и незаметны ни были тараканы, избавиться от них можно с помощью хорошо известных всем липучек и ловушек, в которых они либо прячутся, либо к которым прилипают и уже не могут выбраться

Профессиональные средства от тараканов

Тараканы достаточно чувствительны к большинству современных инсектицидов

Если ни одно из народных средств не помогло выгнать «завоевателей» с кухни, то стоит обратиться к менее безопасным, но куда более эффективным вариантам. Безусловно, профессиональная обработка квартиры от тараканов продемонстрирует мгновенный результат, но вот после этого вся квартира будет нуждаться в дополнительной обработке уже от самого средства: проветривании, генеральной уборке и прочем. Профессиональная дезинфекция от тараканов – это крайний вариант, требующий усилий: как минимум, нужно будет покинуть квартиру на сутки всем домочадцам.

Препараты для уничтожения тараканов, требующие распыления из баллонов, в большинстве своём легко распадаются на воздухе, и потому уже спустя несколько часов после использования не причинят вреда человеку или домашним животным

Препараты для уничтожения тараканов, требующие распыления из баллонов, в большинстве своём легко распадаются на воздухе, и потому уже спустя несколько часов после использования не причинят вреда человеку или домашним животным

СОВЕТ! Обращаться в специализированные компании лучше летом, когда и проветривание квартиры осуществить проще, и найти место для «пережидания» также несложно.

К менее агрессивным, но также имеющим неплохую репутацию средствам относят:

  • Аэрозоли наиболее популярны в силу легкости их использования и быстрого результата. За шесть часов, а именно столько работает газ, погибают все насекомые, успевшие вдохнуть ядовитый воздух. Но все аэрозоли – и Раптор, И Рэйд, и Комбат – крайне токсичны, а на время их использования помещение желательно освободить от людей и животных.
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Все аэрозоли довольно токсичные

Несмотря на то, что большинство инсектицидов производятся почти безвредными для человека, нередки случаи возникновения аллергических реакций при попадании веществ на кожу

Несмотря на то, что большинство инсектицидов производятся почти безвредными для человека, нередки случаи возникновения аллергических реакций при попадании веществ на кожу

  • Порошки-инсектициды также считаются достаточно действенными, но при высокой эффективности и длительном сроке работы они слишком неудобны и токсичны: поднимаясь в воздух, они легко могут проникнуть в легкие человека. Традиционно такие средства используются в нежилых помещениях.
Важно проследить, чтобы эти порошки были недоступны для детей и домашних животных

Важно проследить, чтобы эти порошки были недоступны для детей и домашних животных

  • Гелеобразные инсектициды (Абсолют, Преграда, Домовой и прочие) популярны благодаря легкости нанесения, длительному эффекту и приличной результативности. Но, помимо достоинств, у них есть и недостатки: поверхность, на которую наносится гель, нуждается в тщательной очистке, а оставленные на виду частички препарата могут привлечь и детей, и животных, для которых состав крайне ядовит.
Гели следует наносить на поверхность отдельными небольшими каплями, желательно — недалеко от мест скопления насекомых или путей их перемещения

Гели следует наносить на поверхность отдельными небольшими каплями, желательно — недалеко от мест скопления насекомых или путей их перемещения

Профилактика борьбы с тараканами: методы и варианты

Чтобы профилактические меры были эффективными, необходимо знать, чего боятся тараканы и что делать, чтобы они не появились. А боятся они чистоты, голода и жажды. Отсутствие пищи и доступа к водным ресурсам заставит незваных гостей оставить вашу территорию и отправиться к соседям в поисках более комфортных условий для жизни.

Чистота - главный враг тараканов

Чистота — главный враг тараканов

Программа-минимум для профилактики появления этих насекомых в квартире выглядит следующим образом:

  • Необходимо создать идеальную или близкую к идеальной чистоту. Это касается и глобальных вещей (например, отклеившиеся обои или щели под плинтусом могут стать домом для целого полчища тараканов), и мелких (порядок в кухонных шкафах, тщательно упакованные продукты, пустота на рабочем месте, отсутствие грязной посуды).
Не оставляйте грязную посуду на столе или в мойке - это может привлечь тараканов

Не оставляйте грязную посуду на столе или в мойке — это может привлечь тараканов

Все недоеденные остатки пищи следует прятать в холодильник или упаковывать в банки или плотные полиэтиленовые пакеты

Все недоеденные остатки пищи следует прятать в холодильник или упаковывать в банки или плотные полиэтиленовые пакеты

СОВЕТ! Замените классическое ведро для мусора на модель с крышкой, а лучше всего – выносите мусор каждый вечер, чтобы тараканы не могли полакомиться отходами.

Выносите мусор каждый вечер, чтобы тараканы не могли полакомиться отходами

Выносите мусор каждый вечер, чтобы тараканы не могли полакомиться отходами

  • В открытом доступе не должно быть никакой еды: кусочки, крошки и остатки должны быть уничтожены, а посуда – тщательно вымыта.
  • Вода, капающая из крана, подтекающая из трубы или регулярно оставляемая на столе в стакане или кружке также является причиной активной жизнедеятельности насекомых.
Старайтесь, чтобы вода была в недоступном для насекомого месте

Старайтесь, чтобы вода была в недоступном для насекомого месте

Соблюдение всех рекомендаций и создание в доме условий, непригодных для проживания тараканов, позволит распрощаться с ними раз и навсегда. Необходимость использования народных и профессиональных средств можно свести на нет, просто не допуская появления большого количества тараканов в квартире. Чтобы не задумываться о том, как уничтожить и чем травить, лучше заняться эффективной профилактикой.

 

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