Как избавиться от тараканов в квартире навсегда: эффективные способы

Человек, который обладает знанием, как избавиться от тараканов в квартире навсегда, может считаться гением. Борьба с этими насекомыми ведется с переменным успехом: одна из сторон находится в поиске наиболее эффективных методов борьбы, другая – в поиске путей отступления.
Для многих уничтожение тараканов в квартире становится процессом бесконечным, а инструментами выступают не только профилактические меры и щадящие народные средства, но и профессиональные препараты.
Народные средства борьбы с насекомыми
Уничтожение тараканов в квартире должно проводиться комплексно, осознанно и только после анализа причин, по которым эти насекомые в неё проникли
Люди десятилетиями размышляют, как вывести пруссаков и как найти самое эффективное средство от тараканов в квартире. Борная кислота, клейкие ловушки, ультразвуковые приборы, обработка специальными составами, аэрозоли и мелки – что только не используется людьми для уничтожения рыжих и черных «квартирантов». По мнению большинства обывателей, лучшее средство от тараканов – это что-то из арсенала народных. Благо, за десятилетия эффективной и не слишком эффективной борьбы подобных средств накопилось множество – на любой вкус и кошелек.
- Наиболее результативным и, как следствие, часто используемым средством является борная кислота. Этот безопасный и даже полезный в некоторых случаях для человека препарат оказывается губительным для тараканов, поскольку относится к разряду нервнопаралитических ядов для насекомых. Используется этот яд не в чистом виде, а в приманках: борную кислоту можно смешать с яичным желтком (на 1 яйцо – 2-3 пакетика вещества) или мукой, сахаром и водой, сформировать из полученной массы шарики и разложить их в местах скопления тараканов. Рыжий таракан, привлеченный запахом пищи, употребит и яд.
Борная кислота достаточно эффективный способ, но работающий только при небольшой численности вредителей в помещении
- Еще одно эффективное средство – натриевая соль борной кислоты, или бура. Принцип ее действия схож с борной кислотой, однако рецепты несколько отличаются, поскольку бура нуждается в более ярких и «вкусных» компонентах, чтобы стать привлекательной для тараканов. Это вещество (200 грамм) смешивают с сахарной пудрой (60 грамм), крахмалом (60 грамм) и ванильным сахаром (30 грамм), разбавляют водой до тягучего состояния и оставляют на пластиковых лотках. Также буру можно смешивать с пюре, сделанным из одной картофелины и яйца, формировать шарики и раскладывать полученную приманку.
Для приготовления приманки используется борная кислота, являющаяся очень токсичной для тараканов, но незаметной для них по внешнему виду и запаху
СОВЕТ! Используя народные средства от тараканов, помните: несмотря на то, что они в массе своей безвредны, безопасность детей и домашних животных должна быть под контролем.
- Еще более безопасный, природный и натуральный вариант борьбы с тараканами – это порошок пиретрум. Его основа – высушенные цветки ромашки, которые действуют на насекомых агрессивно: отпугивают, нарушая работу нервной системы и заставляя покидать жилище.
Эффективным средством в борьбе с тараканами является порошок пиретрум
- Нашатырный спирт следует считать не слишком активным средством уничтожения тараканов, а скорее – методом их отпугивания. Чтобы черный таракан покинул квартиру, достаточно добавлять в воду при мытье полов 1 чайную ложку нашатыря.
Как можно чаще мойте полы и протирайте кафель слабым раствором хлора — тараканы очень его не любят
СОВЕТ! Поскольку тараканы восприимчивы к запахам, то выгнать их можно любым резким ароматом: эфирными маслами герани, лемонграсса, эвкалипта, сухими букетиками полыни или ромашки, листьями лавра или цветами бузины.
Для отпугивания тараканов часто применяют ароматические масла
Эффективными будут ароматические масла с резким запахом
Тараканы ненавидят вкус лаврового листа и свежих огурцов
Кроме отравления тараканов ядами можно использовать также физические методы воздействия на них: например, в северных регионах популярен метод вымораживания. Но этот вариант эффективен только при температуре ниже -8 градусов: в квартире необходимо закрыть или отключить батареи, открыть окна и оставить помещение на один-два дня. Подобный вариант достаточно результативен и тараканы домашние в квартире больше не появятся, но он опасен повреждениями системы отопления и вещей в квартире.
Зачастую тараканы пролезают через сливные отверстия или вентиляцию
К механическим же средствам можно отнести магазинные и самодельные ловушки, которые помогают избавиться от ограниченного числа тараканов. Специалисты отмечают, что подобные методы эффективны только в качестве барьерных: например, можно установить такие клейкие ловушки в вентиляционных шахтах и прочих местах, через которые насекомые могут попасть в квартиру.
Как бы быстры и незаметны ни были тараканы, избавиться от них можно с помощью хорошо известных всем липучек и ловушек, в которых они либо прячутся, либо к которым прилипают и уже не могут выбраться
Профессиональные средства от тараканов
Тараканы достаточно чувствительны к большинству современных инсектицидов
Если ни одно из народных средств не помогло выгнать «завоевателей» с кухни, то стоит обратиться к менее безопасным, но куда более эффективным вариантам. Безусловно, профессиональная обработка квартиры от тараканов продемонстрирует мгновенный результат, но вот после этого вся квартира будет нуждаться в дополнительной обработке уже от самого средства: проветривании, генеральной уборке и прочем. Профессиональная дезинфекция от тараканов – это крайний вариант, требующий усилий: как минимум, нужно будет покинуть квартиру на сутки всем домочадцам.
Препараты для уничтожения тараканов, требующие распыления из баллонов, в большинстве своём легко распадаются на воздухе, и потому уже спустя несколько часов после использования не причинят вреда человеку или домашним животным
СОВЕТ! Обращаться в специализированные компании лучше летом, когда и проветривание квартиры осуществить проще, и найти место для «пережидания» также несложно.
К менее агрессивным, но также имеющим неплохую репутацию средствам относят:
- Аэрозоли наиболее популярны в силу легкости их использования и быстрого результата. За шесть часов, а именно столько работает газ, погибают все насекомые, успевшие вдохнуть ядовитый воздух. Но все аэрозоли – и Раптор, И Рэйд, и Комбат – крайне токсичны, а на время их использования помещение желательно освободить от людей и животных.
Все аэрозоли довольно токсичные
Несмотря на то, что большинство инсектицидов производятся почти безвредными для человека, нередки случаи возникновения аллергических реакций при попадании веществ на кожу
- Порошки-инсектициды также считаются достаточно действенными, но при высокой эффективности и длительном сроке работы они слишком неудобны и токсичны: поднимаясь в воздух, они легко могут проникнуть в легкие человека. Традиционно такие средства используются в нежилых помещениях.
Важно проследить, чтобы эти порошки были недоступны для детей и домашних животных
- Гелеобразные инсектициды (Абсолют, Преграда, Домовой и прочие) популярны благодаря легкости нанесения, длительному эффекту и приличной результативности. Но, помимо достоинств, у них есть и недостатки: поверхность, на которую наносится гель, нуждается в тщательной очистке, а оставленные на виду частички препарата могут привлечь и детей, и животных, для которых состав крайне ядовит.
Гели следует наносить на поверхность отдельными небольшими каплями, желательно — недалеко от мест скопления насекомых или путей их перемещения
Профилактика борьбы с тараканами: методы и варианты
Чтобы профилактические меры были эффективными, необходимо знать, чего боятся тараканы и что делать, чтобы они не появились. А боятся они чистоты, голода и жажды. Отсутствие пищи и доступа к водным ресурсам заставит незваных гостей оставить вашу территорию и отправиться к соседям в поисках более комфортных условий для жизни.
Чистота — главный враг тараканов
Программа-минимум для профилактики появления этих насекомых в квартире выглядит следующим образом:
- Необходимо создать идеальную или близкую к идеальной чистоту. Это касается и глобальных вещей (например, отклеившиеся обои или щели под плинтусом могут стать домом для целого полчища тараканов), и мелких (порядок в кухонных шкафах, тщательно упакованные продукты, пустота на рабочем месте, отсутствие грязной посуды).
Не оставляйте грязную посуду на столе или в мойке — это может привлечь тараканов
Все недоеденные остатки пищи следует прятать в холодильник или упаковывать в банки или плотные полиэтиленовые пакеты
СОВЕТ! Замените классическое ведро для мусора на модель с крышкой, а лучше всего – выносите мусор каждый вечер, чтобы тараканы не могли полакомиться отходами.
Выносите мусор каждый вечер, чтобы тараканы не могли полакомиться отходами
- В открытом доступе не должно быть никакой еды: кусочки, крошки и остатки должны быть уничтожены, а посуда – тщательно вымыта.
- Вода, капающая из крана, подтекающая из трубы или регулярно оставляемая на столе в стакане или кружке также является причиной активной жизнедеятельности насекомых.
Старайтесь, чтобы вода была в недоступном для насекомого месте
Соблюдение всех рекомендаций и создание в доме условий, непригодных для проживания тараканов, позволит распрощаться с ними раз и навсегда. Необходимость использования народных и профессиональных средств можно свести на нет, просто не допуская появления большого количества тараканов в квартире. Чтобы не задумываться о том, как уничтожить и чем травить, лучше заняться эффективной профилактикой.
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