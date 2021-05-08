Как избавиться от тараканов в квартире навсегда: эффективные способы

Человек, который обладает знанием, как избавиться от тараканов в квартире навсегда, может считаться гением. Борьба с этими насекомыми ведется с переменным успехом: одна из сторон находится в поиске наиболее эффективных методов борьбы, другая – в поиске путей отступления.

Для многих уничтожение тараканов в квартире становится процессом бесконечным, а инструментами выступают не только профилактические меры и щадящие народные средства, но и профессиональные препараты.

Народные средства борьбы с насекомыми

Уничтожение тараканов в квартире должно проводиться комплексно, осознанно и только после анализа причин, по которым эти насекомые в неё проникли

Люди десятилетиями размышляют, как вывести пруссаков и как найти самое эффективное средство от тараканов в квартире. Борная кислота, клейкие ловушки, ультразвуковые приборы, обработка специальными составами, аэрозоли и мелки – что только не используется людьми для уничтожения рыжих и черных «квартирантов». По мнению большинства обывателей, лучшее средство от тараканов – это что-то из арсенала народных. Благо, за десятилетия эффективной и не слишком эффективной борьбы подобных средств накопилось множество – на любой вкус и кошелек.

Наиболее результативным и, как следствие, часто используемым средством является борная кислота. Этот безопасный и даже полезный в некоторых случаях для человека препарат оказывается губительным для тараканов, поскольку относится к разряду нервнопаралитических ядов для насекомых. Используется этот яд не в чистом виде, а в приманках: борную кислоту можно смешать с яичным желтком (на 1 яйцо – 2-3 пакетика вещества) или мукой, сахаром и водой, сформировать из полученной массы шарики и разложить их в местах скопления тараканов. Рыжий таракан, привлеченный запахом пищи, употребит и яд.