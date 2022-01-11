Как в СССР создавали такую рекламу автомобилей, что они лихо уходили на экспорт

Советский Москвич-427 на автосалоне. | Фото: drive2.ru.
Пожалуй, многие слышали фразу, что реклама – двигатель прогресса. Эта формула отлично функционировала во все времена, и даже в СССР. Злые языки нередко утверждают, что раньше все было плохо, но наши машины, тем не менее, выпускались миллионными тиражами и даже были популярными за рубежом. Немалую роль в этом сыграла реклама, среди которой встречаются настоящие шедевры.
Советская реклама: «Жигули» на фоне табуна несущихся лошадей. | Фото: blog.i.ua.
«Победа» - первый послевоенный советский автомобиль. | Фото: nostalgin.ru.
Еще продолжалась Великая Отечественная война, а на Горьковском автомобильном заводе уже начали проектировать новую легковую модель. ГАЗ-М-20 «Победа» пошла в серию в 1947 году и очень скоро ее стали продавать и заграницу.
«Победа» пришлась по душе водителям Австрии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Северной Кореи и даже далекой Индонезии. Американские и британские журналы дали позитивные отзывы о новом советском автомобиле. А в Польше машина выпускалась по лицензии под именем Warszawa M20.
Реклама «Автоэкспорта»: счастливая семья едет в «Волга» «с оленем». | Фото: drive2.ru.
Шведская реклама советских автомобилей, 1964 года. | Фото: pinterest.com.
В 1956 году в СССР была создана организация «Автоэкспорт», которая занималась продажей советских автомобилей за границу. В 1950-е годы основными моделями стали «Москвичи» и «Волги». Советские автомобили на Западе настолько хорошо продавались, что туда отправлялось до 30 % всех собранных машин. А в отдельные годы шло на экспорт до 55% всех «Москвичей». Естественно, при этом страдал внутренний рынок СССР.
Реклама ГАЗ-21 «Волга» для иностранных рынков. | Фото: drive2.ru.
Советская малолитражка ЗАЗ-965 - «горбатый» «Запорожец». | Фото: news.foto.ua.
На автомобильной выставке в Брюсселе в 1958 году выставлялись ГАЗ-21, несколько моделей «Москвичей» и ГАЗ-13 «Чайка». Первая из них даже получила престижную премию. Советские машины ценились за надежность, простоту, современные технические решения.
К сожалению, в СССР каждая модель выпускалась очень долго, и поэтому наши машины быстро устаревали относительно западных аналогов. Так, в конце 1960-х годов 21-я «Волга» выглядела откровенным анахронизмом. На нее могли прельститься только водители в странах Восточного блока.
Бравые джигиты возле «Москвича». | Фото: blog.i.ua.
Реклама грузопассажирского ИЖ-Комби. | Фото: news.foto.ua.
Москвич-408: «компактный, надежный, экономичный, комфортабельный». | Фото: drive2.ru.
Следующим большим успехом советских машин стал Москвич-408 и 412. Этот довольно небольшой автомобиль в течении нескольких лет хорошо продавался не только в Скандинавии, Соцблоке и Латинской Америке, но и в таких странах, как Франция, Великобритания, Нидерланды, Греция. Там седаны, комби и пикапы из Москвы и Ижевска были известны под именами Moskvitch или Elite 1500.
Экспортные «Москвичи» с кузовами разных типов. | Фото: flickr.com.
Счастливая семья выехала на пикник на своем Москвич-426. | Фото: pinterest.com.
Москвич-412 – советский автомобиль, победитель престижных международных ралли. | Фото: denisovets.ru.
Участие в международном ралли – лучшая реклама для советского автомобиля. | Фото: masha-blade.livejournal.com.
Лучшей рекламой для «Москвича» стало участие в международных ралли «Лондон-Сидней», «Лондон-Мехико», «Западные Сафари-Аргунгу», «Тур Европы», в которых советские автомобили заняли высокие места.
«Ушастый» «Запорожец» возле 700-летнего дуба. | Фото: blog.i.ua.
Экспортная версия «Запорожца». | Фото: anasta.mypage.ru.
В то же время в Европе находил своего покупателя и «Запорожец». Компактный автомобиль из СССР с двигателем в корме в конце 1960-х годов выглядел вполне современно. В Бельгии и Финляндии машина продавалась под именами Jalta («Ялта») или Eliette («Элиетт»).
ВАЗ-2103 в Финляндии продавался как Lada 1500s. | Фото: photo.qip.ru.
Реклама советского универсала ВАЗ-2102. | Фото: pinterest.com.
Советские автомобили 1970-х годов ассоциируются прежде всего с машинами из Тольятти. Труднопроизносимое «Жигуль» было заменено на Lada, к которому добавлялись цифры объема двигателя. Так, ВАЗ-2101 стал Lada 1200, а ВАЗ-2103 - Lada 1500. Машины тысячами продавались во всех странах Соцблока, а также в ФРГ, Франции, Великобритании, Швейцарии, Египте, Канаде.
Во французской рекламе «Нивы» 1981 год красочно описывается этот суперпроходимый советский автомобиль. | Фото: pinterest.com.
Lada Niva – автомобиль для любителей активного отдыха. | Фото: blog.i.ua.
Также огромную популярность на Западе получила Lada Niva 4х4. Полноприводная «Нива» в Европе считалась отличным автомобилем в классе небольших внедорожников. Даже в Великобритании, на родине знаменитых Land Rover, Niva стала автомобилем полиции и спасателей.
В некоторых странах Европы новые «Волги» продавались с дизельными двигателями Peugeot и Mercedes. | Фото: drive2.ru.
Немецкая реклама ГАЗ-24. | Фото: blog.i.ua.
В 1967 году вышло новое поколение «Волги» и следующее десятилетие эта машина неплохо продавалась. Причем, в некоторых странах Европы новая «Волга» существенно дорабатывалась. Автомобили могли получить новую обивку салона, правый руль и даже дизельный двигатель.
ЗАЗ-1102 «Таврия» на фоне ДнепроГЭСа - самой высокой плотины в СССР. | Фото: auto.ria.com.
В конце 1980-х годов в СССР появились новые легковые автомобили: «Самара» и «Таврия». Модель ЗАЗ-1102 «Таврия» стала одной из самых дешевых машин в СССР, и ее также отправляли на экспорт. До распада Советского Союза не успели продали много «Таврий», но западные зрители по достоинству оценили креативный рекламный ролик.
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