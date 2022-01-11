Как в СССР создавали такую рекламу автомобилей, что они лихо уходили на экспорт

Советский Москвич-427 на автосалоне. | Фото: drive2.ru.

Советская реклама: «Жигули» на фоне табуна несущихся лошадей. | Фото: blog.i.ua.

«Победа» - первый послевоенный советский автомобиль. | Фото: nostalgin.ru.

Реклама «Автоэкспорта»: счастливая семья едет в «Волга» «с оленем». | Фото: drive2.ru.

| Фото: pinterest.com. Шведская реклама советских автомобилей, 1964 года.| Фото: pinterest.com.

Реклама ГАЗ-21 «Волга» для иностранных рынков. | Фото: drive2.ru.

Советская малолитражка ЗАЗ-965 - «горбатый» «Запорожец». | Фото: news.foto.ua.

Бравые джигиты возле «Москвича». | Фото: blog.i.ua.

Реклама грузопассажирского ИЖ-Комби. | Фото: news.foto.ua.

Москвич-408: «компактный, надежный, экономичный, комфортабельный». | Фото: drive2.ru.

Экспортные «Москвичи» с кузовами разных типов. | Фото: flickr.com.

Счастливая семья выехала на пикник на своем Москвич-426. | Фото: pinterest.com.

Москвич-412 – советский автомобиль, победитель престижных международных ралли . | Фото: denisovets.ru.

Участие в международном ралли – лучшая реклама для советского автомобиля. | Фото: masha-blade.livejournal.com.

«Ушастый» «Запорожец» возле 700-летнего дуба. | Фото: blog.i.ua.

Экспортная версия «Запорожца». | Фото: anasta.mypage.ru.

ВАЗ-2103 в Финляндии продавался как Lada 1500s. | Фото: photo.qip.ru.

Реклама советского универсала ВАЗ-2102. | Фото: pinterest.com.

Во французской рекламе «Нивы» 1981 год красочно описывается этот суперпроходимый советский автомобиль . | Фото: pinterest.com.

Lada Niva – автомобиль для любителей активного отдыха. | Фото: blog.i.ua.

В некоторых странах Европы новые «Волги» продавались с дизельными двигателями Peugeot и Mercedes. | Фото: drive2.ru.

Немецкая реклама ГАЗ-24. | Фото: blog.i.ua.

ЗАЗ-1102 «Таврия» на фоне ДнепроГЭСа - самой высокой плотины в СССР. | Фото: auto.ria.com.