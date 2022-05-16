Восстание машин: 12 боевых роботов и дронов, которые используются уже сегодня

Смерть всем человекам.
Не первое десятилетие военные, ученые и инженеры стремятся минимизировать число людей присутствующих на поле боя и повысить эффективность армий за счет использования высокотехнологичных устройств, когорту которых сегодня возглавляют разнообразные беспилотные аппараты. Идея о том, что управляемая дистанционно машина может быть не менее эффективна, чем живой боец захватывает умы людей, а потому роботы активно пополняют армии мира по обе стороны океана.
1. S-100 Camcopter
Морской разведчик.
Беспилотный вертолет был создан австралийскими инженерами и успешно прошедший все испытания еще в 2003-2005 году. По сути, S-100 Camcopter является аппаратом радиолокационного обнаружения. Машина обнаруживает радиолокационные сигналы кораблей, способна идентифицировать эти сигналы и установить местоположение тактических групп. Все это S-100 Camcopter делает, оставаясь незаметным для противника. Машина не способна наносить урон противнику, однако прекрасно справляется с разведывательными задачами.
2. NRQ-21 Blackjack
Используется на море.
Другой разведывательный аппарат, на сей раз использующийся армией США, преимущественно в морских операциях. Запускается в воздух NRQ-21 Blackjack при помощи катапульты. Дрон является одним из самых маленьких в линейке морских разведчиков. Способен нести оборудование массой 11.3 кг. В воздухе при полной загрузке держится на протяжении 16 часов. Благодаря небольшому размеру NRQ-21 можно запускать даже с самых маленьких флотских кораблей, что является огромным плюсом аппарата.
3. Saab AUV-62-AT
Пугает подводные лодки.
Разработка инженеров из Швеции. На сей раз подводный беспилотный аппарат, который имеет двойное назначение: учебно-тренировочное и боевое. Все, что делает AUV-62-AT - это эмитирует присутствие вражеской подводной лодки. Таким образом, машина или может «пугать» неприятельские субмарины, или может использоваться флотом для тренировки своих собственных экипажей подводных лодок. Погружается аппарат на глубину до 300 метров и может действовать в автономном режиме до 20 часов.
4. USV- 2600
Полезный аппарат из Канады.
Творение канадских инженеров. Робот, по сути, является исследовательским, однако стоит на вооружении канадского флота. Машина может нести самое разнообразное оборудование, в частности гидролокатор для работы с картографией морского дна, приборы для определения температуры воды и морских течений, а также многое другое. Управляется робот оператором с суши или корабля.
5. WRDSS
Невероятно полезная система защиты.
Береговая система охраны быстрого размещения или WRDSS – это полностью автоматическая система обороны, стоящая на вооружении Управлением военно-морских исследований министерства обороны США. Используется робот для охраны важных прибрежных участков, бухт, портов, доков, гаваней и других подобных зон. Машина очень «умная». Благодаря внушительному набору датчиков, WRDSS может обнаруживать и отслеживать любые угрозы: корабли противника, подводные лодки, беспилотные аппараты и даже пловцов-водолазов.
6. Iver-3
Обнаруживает подводные мины.
Автоматический робот, который был показан на учениях в 2016 году. Выглядит Iver-3, как небольшая водная ракета или торпеда. Разработана машина была компанией Oceanserver. Весит беспилотное судно 36 килограмм и может погружаться на глубину до 100 метров, работая на протяжении 8 часов. Используется этот военный робот с благой целью – обнаружение подводных мин. Помогает Oceanserver в этом специальный магнитный датчик.
7. Sea Hunter
Машина которая найдет все опасности природы.
Воздушный разведывательный дрон использующийся армией и флотом США. Машина оборудована новейшим лазерным радаром, позволяющим ей с воздуха находить опасные участки, например рифы, составлять карту морского дна без погружения в воду, находить затонувшие суда. Используется Sea Hunter для оперативной разведки и изучения окружающей среды на тех участках проведения операций, что не были своевременно разведаны других картографическим оборудованием, работающим с большей точностью, но требующего долго развертывания.
8. C-Worker 5
Универсальный флотский помощник.
Британское надводное многоцелевое судно, способное на одном топливном баке двигаться со скоростью 9 км\ч на протяжении целой недели. Аппарат работает на дизельном двигателе. Привлекать машину можно к выполнению самых разных задач, в зависимости от установленного на C-Worker 5 оборудования. Аппарат может, как управляться оператором, так и действовать самостоятельно. Прекрасно взаимодействует с другими беспилотными устройствами.
9. MAARS
Верный друг пехотинца.
Аппарат Modular Advanced Armed Robotic System – это внушительная огневая мощь на гусеничном ходу, способна оказать существенную поддержку сухопутным войскам. Отличительной чертой MAARS является его модульная конструкция, позволяющая в кратчайшие сроки экипировать аппарат самым разным оборудованием и вооружением. Машина оборудована несколькими камерами с приборами ночного видения. Может использоваться для поражения живой силы и техники противника, нейтрализации живой силы при помощи газа и конечно же разведки и наведения огня.
10. DOGO
Разработка специально для спецназа.
Этот малыш мало похож на машину смерти и разрушения, во всяком случае, пока на него не поставлено огнестрельное оружие, газовый баллон или светошумовой заряд. Как уже можно было догадаться, DOGO создавался специально для милицейского и военного спецназа. Малыша используют для разведки и скрытой нейтрализации противника, например, при освобождении заложников.
11. Gladiator
Машина разрушения.
Детище американских военных конструкторов. Многоцелевой бронированный робот огневой поддержки и передовой разведки в условиях непосредственного столкновения с противником. Задачи машины меняются в зависимости от установленного оружия и оснащения. Множество камер и датчиков позволяют оператору наблюдать за происходящим вокруг и оказывать содействие сухопутным подразделениям. Машина развивает скорость до 16 км\ч, работает на дизельном двигателе и использует как гусеничную, так и 6-колесную базу.
12. PD-100 Black Hornet
Знание сила.
Миниатюрный разведывательный робот с двумя камерами и микрофоном, способный передвигаться по воздуху и собирать важную информацию. Создан «Черный шершень» компанией Prox Dynamics и внешне походит на миниатюрный вертолет. Летает со скоростью до 10 м\с. Габариты машины – 100х25х120 мм. Сегодня стоит на вооружении британской армии и по словам самих военных, уже не раз спасал жизни спецназовцев в реальных боевых операциях.
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