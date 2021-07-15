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8 знаменитых пар, в которых влюблённые умерли в один день


8 знаменитых пар, в которых влюблённые умерли в один день

Это только в сказках бывает счастливый конец, когда влюблённые воссоединяются после испытаний, затем счастливо живут и умирают в один день. К сожалению, в реальной жизни всё происходит гораздо трагичнее, а одновременный уход является результатом трагических событий. В нашем сегодняшнем обзоре знаменитости, гибель которых была неожиданной и тем более печальной.

Николай II и Александра Федоровна


Николай II и Александра Федоровна. / Фото: www.pinimg.com

Николай II и Александра Федоровна. / Фото: www.pinimg.com

 

Последний российский император Николай II и его любимая супруга Александра Фёдоровна всего год не дожили до своей серебряной свадьбы. Они были счастливы, воспитывали пятерых детей и с любовью и нежностью относились друг к другу. В разлуке супруги писали друг другу трогательные письма, много времени посвящали детям. Ночью 17 июля 1918 года вся императорская семья, включая детей, была расстреляна большевиками.

Бонни и Клайд


Бонни и Клайд. / Фото: www.wikimedia.org

Бонни и Клайд. / Фото: www.wikimedia.org

 

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, наверняка, являются самыми известными и романтизированными американскими грабителями ХХ века. Они познакомились, когда девушке было всего 20, а её возлюбленному всего на год больше. Они были романтиками с большой дороги, обуреваемыми жаждой к деньгам и приключениям.
За четыре года пара в составе банды успела ограбить множество небольших магазинчиков, заправок и парикмахерских, однако прославили грабителей более 20 дерзких и жестоких ограблений банков. При этом бандиты не только грабили, но ещё и убивали, как полицейских, так и гражданских лиц.
Бонни и Клайд. / Фото: www.nastroy.net

Бонни и Клайд. / Фото: www.nastroy.net

 

23 мая 1934 Бонни и Клайд попали в засаду, организованную полицейскими. Фрэнк Хеймер, техасский рейнджер, смог просчитать маршрут передвижения Бонни и Клайда, а влюблённые предпочти погибнуть в объятиях друг друга, чем сдаться на милость властей. На двоих они получили 110 пуль.

Адольф Гитлер и Ева Браун


Адольф Гитлер и Ева Браун. / Фото: www.narvii.com

Адольф Гитлер и Ева Браун. / Фото: www.narvii.com

 

Ева находилась рядом с Гитлером на протяжении многих лет: они познакомились в 1929 году, когда девушке было 17, а Адольфу уже 40. Но его женой она стала чуть больше, чем за сутки до гибели. Они приняли решение добровольно расстаться с жизнью, когда узнали, что русские войска уже вышли на Вильгельмштрассе. 30 апреля 1945 года, около 15 часов 30 минут Ева Браун и Адольф Гитлер покончили с собой в кабинете в бункере, предварительно попрощавшись с приближёнными.

Валерий Харламов и Ирина Смирнова


Валерий Харламов и Ирина Смирнова. / Фото: www.pokazuha.ru

Валерий Харламов и Ирина Смирнова. / Фото: www.pokazuha.ru

 

Он был гордостью и надеждой советского хоккея, слава хоккеиста не померкла и сегодня. Валерий Харламов женился на Ирине Смирновой в 1976 году, правда, за несколько месяцев до официальной регистрации брака у них уже родился первенец Александр. Позже появилась на свет и дочка четы Бегонита. А в 1981 году произошла трагедия. Супруги вместе с кузеном Ирины возвращались с дачи. Шёл дождь, дорога была мокрой и скользкой. В какой-то момент Ирина потеряла управление машиной и тут же произошло столкновение с грузовым ЗИЛом. Все трое погибли на месте.

Дойна и Ион Алдя-Теодорович


Дойна и Ион Алдя-Теодорович. / Фото: www.iticket.m

Дойна и Ион Алдя-Теодорович. / Фото: www.iticket.m

 

Молдавская певица Дойна и её супруг, известный композитор Ион Теодорович прожили вместе 11 лет. На счету Иона Теодоровича было больше 300 песен, он сочинял музыку к фильмам и сотрудничал со знаменитыми исполнителями, в том числе Софией Ротару и Ионом Суручану. Дойна с детства занималась музыкой и вокалом, но как эстрадная певица раскрылась уже после появления на свет ребёнка. В конце октября 1992 года супруги возвращались домой из Румынии в Молдавию. Но они успели отъехать от Бухареста всего на 49 километров. Автомобиль, в котором ехали Дойна и Ион Алдя-Теодорович, врезался в дерево. У них остался сын, которому на момент гибели родителей исполнилось всего 10 лет.

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед


Принцесса Диана и Доди Аль-Файед. / Фото: www.anews.com

Принцесса Диана и Доди Аль-Файед. / Фото: www.anews.com

 

Автомобильная катастрофа, произошедшая 31 августа 1997 года в Париже, без преувеличения, потрясла весь мир. В разных странах оплакивали гибель «королевы людских сердец». В ту ночь леди Ди и её возлюбленный Доди Аль-Файед пытались скрыться в очередной раз от вездесущих папарацци, не дававших паре прохода. Сумасшедшее напряжения, многочисленные вспышки фотокамер и желание спрятаться от них хоть на короткое время сделали своё дело: водитель не справился с управлением и влюблённые погибли на месте.

Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессет


Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессет. / Фото: www.thetimes.co.uk

Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессет. / Фото: www.thetimes.co.uk

 

Они были одной из самых красивых и любимых пар в Америке в 1990-е годы. Джон Кеннеди – наследный принц, покоривший США уже самим фактом своего рождения в семье действующего на тот момент президента. Кэролин Бессет – икона стиля, сделавшая блестящую карьеру в мире моды в качестве публициста. За развитием их романа следила вся страна, а влюблённые даже не пытались скрывать, насколько счастливы. Правда, после свадьбы всё несколько изменилось. Кэролин всё больше уставала от вынужденной публичности и погружалась в депрессию.
Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессет. / Фото: www.pinimg.com

Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессет. / Фото: www.pinimg.com

 

Тем не менее, они оба пытались сохранить этот брак. Именно поэтому Джон отменил все свои дела и встречи и отправился вместе с женой и её сестрой на свадьбу своей кузины Рори Кеннеди. 16 июля 1999 года самолёт, которым управлял Джон, потерпел крушение и упал в атлантический океан.

Татьяна Снежина и Сергей Бугаев


Татьяна Снежина и Сергей Бугаев. / Фото: www.yandex.net

Татьяна Снежина и Сергей Бугаев. / Фото: www.yandex.net

 

Татьяна Снежина – талантливая поэтесса и композитор, написавшая больше двух сотен песен, в том числе и «Позови меня с собой», которую исполняет Алла Пугачёва. Татьяна обладала прекрасными вокальными данными, собиралась выпустить свой первый альбом и верно шла к намеченной цели. Она познакомилась с продюсером Сергеем Бугаевым, руководившим студией «М & L Art» весной 1995, а уже в мае следующего года он сделал предложение исполнительнице.
Татьяна Снежина и Сергей Бугаев. / Фото: www.autogear.ru

Татьяна Снежина и Сергей Бугаев. / Фото: www.autogear.ru

 

Их свадьба была намечена на 13 сентября 1996 года, но 21 августа случилась авария. Сергей и Татьяна вместе с друзьями возвращались с Горного Алтая на микроавтобусе, который столкнулся на скользкой дороге с грузовой машиной МАЗ в Новосибирской области. Все находившиеся в микроавтобусе погибли.

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