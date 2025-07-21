Инженеры из Словакии первыми в мире создали первый полноценный и полностью работающий автомобиль-самолет. Серийное производство диковинного аппарата начнется уже в этом году. Обзавестись таким транспортным средством сможет каждый, у кого хватит денег в кошельке и найдется лицензия пилота.



Ездит, как обычное авто.

Не первое десятилетие люди мечтают о появлении индивидуального летающего транспорта повседневного использования. Первые попытки по созданию летающих автомобилей и мотоциклов были предприняты еще в середине XX столетия. Большинство из них провалилось, но любопытные образцы все равно появлялись. К сожалению, безопасность и эффективность их работы оставляла желать лучшего. И вот, благодаря научно-техническому прогрессу последних лет, инженеры со всего мира вновь «заболели» мечтой создания летающих авто. И пока в Дубае готовятся к запуску первых летающих такси-вертолетов, словацкие инженеры создали кое-что действительно интересное. Футуристический дизайн . Расправляет крылья, только когда надо. Речь идет о компании AeroMobil, которая еще несколько лет назад поставила своей главной целью создать доступный летающий автомобиль. За последнее время компания представила три амбициозных концепта. Последний из них, по оценкам специалистов, уже имеет все шансы выйти на дороги и подняться в небо. Но самое главное, что дебют уже полноценного летающего автомобиля состоится 20 апреля и что еще важнее, компания начинает серийный выпуск авто в 2017 году. Достаточно компактный. Стоит понимать, что AeroMobil – это не совсем то, что хотели бы видеть в первую очередь жители городов.От этого проект не становится менее волнующим, но тем не менее. Все дело в том, что взлетает аппарат как обычный самолет, иначе говоря, ему нужна взлетная полоса. Никакого вертикального взлета , к сожалению. Комфортабельный салон на пару человек. В остальном, AeroMobil – это автомобиль. Самый «классический», требующий соблюдения всех правил дорожного движения. Выглядит аппарат несколько необычно, кажется, что он «сбежал» из научной фантастики. Проживать за крылья не стоит, так как когда в них нет необходимости – они убираются. Салон у аппарата также весьма приятный. Само собой, для того чтобы управлять таким автомобилем, потребуются не только водительские права, но и лицензия пилота. А вот и приборная панель. Технические характеристики AeroMobil пока не разглашаются. Все подробности, в том числе и относительно стоимости транспортного средства, станут известны на дебютной презентации 20 числа. Напоследок стоит также отметить, что, так как новинка на половину «самолет» у нее весьма перегруженное водительское место. Совершенно очевидно, что даже в сухопутном режиме, приедятся постоянно глазеть на многочисленные датчики, на приборной панели не имеющие никакого отношения к движению по суше . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: