Как переместить капитальное здание на новое место: технологии и хитрости инженеров-строителей

1. Основные причины, которые вынуждают перемещать здания

Если не хотите расставаться со своим домом при переезде, его можно «прихватить» с собой на новое место. | Фото: interestingengineering.com.

2. Тщательный анализ

Несмотря на большие габариты, каркасные дом перевозить легче всего.

Невзирая на сложность процесса перемещения каменных сооружений, их с успехом передвигают не только на другую улицу.

3. Планирование

Даже капитальные здания с весом в несколько десятков тысяч тонн можно передвинуть с помощью домкратов и рельсов.

Существуют технологии, которые помогают перевезти дом с места на место целиком. cdn.fishki.net.

4. Технология подготовки и перемещения зданий

Специально разработанные технологии помогают не только поднять капитальный дом, но и переместить его на новое место.

Прежде чем здание отправится в путь, предстоит тщательная подготовительная работа.

Для подъема и перемещения конструкции здания используется система унифицированных гидравлических домкратов, управляемых компьютером.

Зачастую, перевозка здания на новое место будет в разы дешевле строительства нового жилья.

5. Примеры самых невероятных и примечательных путешествий недвижимости

Отель Fairmount 1906 г постройки был перемещен на новое место в 1985 г. (Сан-Антонио США). | Фото: interestingengineering.com.

Перемещение огромного здания на расстояние 1,62 тыс. км - это настоящий подвиг, требующий специальных навыков и знаний (2006 г., Канада). | Фото: interestingengineering.com.

Особые разработки коллектива «Треста по передвижке и разборке зданий» позволили переместить здание без выселения жильцов и отключения дома от коммуникаций (Москва, Россия).

Здание Моссовета на Тверской перемещали вместе с архивом в подвале и высокопоставленными чиновниками (Москва, Россия).