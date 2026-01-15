Опасны ли искры во время работы болгарки

Нередко в хозяйстве бывают моменты, когда для пропила металлического изделия необходимо использовать такой популярный инструмент, как болгарка. В результате хозяину неизбежно придется столкнуться в процессе работы с появлением огромного количества искр. В связи с этим у начинающих мастеров может возникнуть ряд вопросов относительно данного явления.

В том числе вопрос о том, а стоит ли вообще опасаться каких-то там искр? Искр от болгарки не просто стоит опасаться. Если бы нужно было составить топ-3 травмоопасных ситуаций с этим инструментом, то летящие искры бы точно заняли в нем одно из почетных мест. Все-таки диски взрываются не так уж часто (если пользуешься инструментом в соответствии со всеми правилами!), а чтобы отрезать себе палец или еще что-нибудь, нужно ну очень постараться. Так вот одну из главных опасностей представляют искры. Искры от болгарки способны спровоцировать обширный ожог кожи со всеми вытекающими последствиями. Более того, ожог в процессе работы способен мгновенно привести к другим неприятным ситуациям. Падающая из рук болгарка - достаточно опасная штука, как известно. Кроме того, летящие искры с лёгкостью могут воспламенить одежду. Наконец, окалина, попавшая в глазное яблоко, прикипает к нему намертво. Справиться с такой травмой без офтальмолога уже не получится, и даже тогда вероятность потери зрения огромна.Так что если не хочется лишиться пальцев, кожи, зрения, волос и в целом здоровья, стоит до пунктика соблюдать технику безопасности использования болгарки. Какие меры предосторожности касаются летящих искр и осколков?В первую очередь на болгарке должен быть защитный кожух, без него работать категорически запрещено. Далее на мастере должны быть надеты рабочие защитные перчатки или варежки (лучше всего – из плотной кожи). В обязательном порядке рабочий должен быть облачен в защитный фартук, а на глазах должны быть защитные очки (лучше всего – армированные). Отдельно стоит напомнить о том, что запрещено работать с болгаркой будучи нездоровым, уставшим или в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя использовать деформированные или неподходящие к инструменту по своим параметрам рабочие диски. Шнур электропитания должен находиться в стороне от вращающегося диска , а сам инструмент необходимо крепко удерживать в руках. Запрещено класть инструмент до полной остановки вращающегося диска, а перед началом перемещения болгарки, ее нужно сначала выключить. Нельзя трогать диск до его полного остывания. Наконец, в зоне потенциального разлета взорванного диска не должно находится людей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: