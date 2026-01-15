С нами не соску...
Опасны ли искры во время работы болгарки

Нередко в хозяйстве бывают моменты, когда для пропила металлического изделия необходимо использовать такой популярный инструмент, как болгарка. В результате хозяину неизбежно придется столкнуться в процессе работы с появлением огромного количества искр. В связи с этим у начинающих мастеров может возникнуть ряд вопросов относительно данного явления.

В том числе вопрос о том, а стоит ли вообще опасаться каких-то там искр? Опасны ли искры во время работы болгарки



Опасны ли искры во время работы болгарки Искр от болгарки не просто стоит опасаться. Если бы нужно было составить топ-3 травмоопасных ситуаций с этим инструментом, то летящие искры бы точно заняли в нем одно из почетных мест. Все-таки диски взрываются не так уж часто (если пользуешься инструментом в соответствии со всеми правилами!), а чтобы отрезать себе палец или еще что-нибудь, нужно ну очень постараться. Так вот одну из главных опасностей представляют искры. Опасны ли искры во время работы болгарки Искры от болгарки способны спровоцировать обширный ожог кожи со всеми вытекающими последствиями. Более того, ожог в процессе работы способен мгновенно привести к другим неприятным ситуациям. Падающая из рук болгарка - достаточно опасная штука, как известно. Кроме того, летящие искры с лёгкостью могут воспламенить одежду. Наконец, окалина, попавшая в глазное яблоко, прикипает к нему намертво. Справиться с такой травмой без офтальмолога уже не получится, и даже тогда вероятность потери зрения огромна. Опасны ли искры во время работы болгарки Так что если не хочется лишиться пальцев, кожи, зрения, волос и в целом здоровья, стоит до пунктика соблюдать технику безопасности использования болгарки. Какие меры предосторожности касаются летящих искр и осколков?
В первую очередь на болгарке должен быть защитный кожух, без него работать категорически запрещено. Далее на мастере должны быть надеты рабочие защитные перчатки или варежки (лучше всего – из плотной кожи). В обязательном порядке рабочий должен быть облачен в защитный фартук, а на глазах должны быть защитные очки (лучше всего – армированные). Опасны ли искры во время работы болгарки Отдельно стоит напомнить о том, что запрещено работать с болгаркой будучи нездоровым, уставшим или в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя использовать деформированные или неподходящие к инструменту по своим параметрам рабочие диски. Шнур электропитания должен находиться в стороне от вращающегося диска, а сам инструмент необходимо крепко удерживать в руках. Запрещено класть инструмент до полной остановки вращающегося диска, а перед началом перемещения болгарки, ее нужно сначала выключить. Нельзя трогать диск до его полного остывания. Наконец, в зоне потенциального разлета взорванного диска не должно находится людей.

