15 редких раскрашенных фотографий Чарли Чаплина, сделанных в 1910-1930-х годах

Сэр «Чарли» Чаплин — английский комический актер, режиссер и композитор, который обрел славу в эпоху немого кино. Известность пришла к нему после короткометражного фильма «Бродяга», увидевшего свет в 1915 году. Этот фильм и сегодня считается знаковым в истории кинематографа. Гениальный актер прожил 88 лет, и 75 из них он посвятил искусству.













В 1919 году Чаплин стал соучредителем дистрибьюторской киностудии United Artists, что позволило ему самому распоряжаться своими фильмами. Его первым полнометражным немым фильмом стал «Малыш» (1921), после чего последовали ленты «Парижанка» (1923), «Золотая лихорадка» (1925) и «Цирк» (1928).







И даже когда в 1930-х годах на смену немому кино пришли фильмы со звуком, Чаплин остался верен традициям — он снял немые фильмы «Огни большого города» (1931) и «Новые времена» (1936). Мир шел к войне, а картины Чаплина становились все более политизированными. Фильм 1940 года «Великий диктатор» стал откровенной сатирой на Адольфа Гитлера.







1940-е годы стали очень противоречивыми для Чаплина, и его популярность резко упала. Чарльза обвинили в симпатиях к коммунистам и в антиамериканской деятельности, а также против него был выдвинут иск насчет нарушения закона Манна.

Когда в отношении Чаплина было начато расследование со стороны ФБР, он был вынужден покинуть Соединенные Штаты, поселившись в Швейцарии.Детство Чаплина в Лондоне прошло в бедности и лишениях. Поскольку у него не было отца, а мать получала сущие гроши, мальчик дважды оказывался в так называемом работном доме еще до девяти лет. Впервые он выступил на сцене в пять лет, сорвав овации, а в 11 лет уже вовсю работал в роли театрального актера и комика. Когда Чарли было 14 лет, его мать попала в психиатрическую клинику.В возрасте 19 лет Чаплин получает место актера в театральном предприятии Фреда Карно, который забрал его с собой в Америку. Там Чаплина приметили кинопродюсеры, и в 1914 году юноша начал появляться на экране в фильмах Keystone Studios (за год он снялся в 35 короткометражках). Вскоре он разработал образ «Бродяги» и перебрался в студию Essanay. К 1918 году Чаплин уже был одной из самых известных личностей в мире.Чаплин был сценаристом, композитором, режиссером, продюсером, а также играл главные роли в большинстве своих фильмов. Он был перфекционистом, и его финансовая независимость позволяла ему тратить годы на разработку и производство своих фильмов. Практически все фильмы Чаплина — это нечто среднее между фарсом и пафосом.Чаплин, который получил за свою карьеру три «Оскара», по-прежнему считается одним из самых великих актеров и режиссеров. А такие ленты, как «Золотая лихорадка» , «Огни большого города», «Новые времена” и «Великий диктатор», часто включают в списки величайших фильмов всех времен.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)