Таволара: история самого маленького королевства

У берегов Сардинии, по соседству с гораздо более живописными Моларо и Моларотто, лежит небольшой островок Таволара. Собственно, назвать это островом можно лишь с некоторой натяжкой: Таволара больше похожа на скалу, внезапно выросшую посреди моря. Длина скалы пять километров, а ширина всего один. На одном из концов острова, склоны гор спускаются к узкому перешейку с длинным песчаным пляжем.

Перешеек является единственной пригодной для жизни частью острова. Именно здесь живет семья и потомки Джузеппе Бертолеони — монарха королевства Таволара, которому исполнилось уже 200 лет.

Таволара: история самого маленького королевства

Джузеппе Бертолеони, генуэзский эмигрант, прибыл на остров в 1807 году — и привез с собой парочку жен. Собственно, предприимчивый итальянец сбежал на остров, чтобы избежать обвинения в двоеженстве.

Таволара: история самого маленького королевства

Обжив немного остров, Джузеппе объявил себя королем. Позднее генуэзец утверждал, что титул ему даровал сама Карло Альберто, король Сардинии, прибывший на Таволару поохотиться.

Таволара: история самого маленького королевства

История гласит, что прибыв на остров Джузеппе обнаружил там коз, чьи зубы были окрашены в золотисто-желтый цвет из-за водорослей и лишайников, которые они ели. Когда слух о золотозубых овцах дошел до Карло Альберто, тот решил убедиться в чуде лично. Встретить монарха вышел 24-летний сын Джузеппе, Паоло — он представился как король острова.

Таволара: история самого маленького королевства

Карло Альберто остался очень доволен гостеприимством местных жителей. Когда государственная машина Италии попробовала экспроприировать имущество Бертолеони, тот отправил сына к Альберто, где тот получил официальные бумаги, утверждающие право семьи на владение островом.

Таволара: история самого маленького королевства

Паоло Бертолионе вернулся на остров и создал собственный герб.
В 1900-е годы королева Великобритании Виктория собирала фотографии всех правящих династий мира и послала на остров своего личного фотографа. Отпечаток с оригинального снимка (он содержится в Букингемском дворце) до сих пор висит на стене одного из ресторанов острова.

Таволара: история самого маленького королевства

С тех самых пор до 1934 года семья Джузеппе правила Таволара. Жители острова (а кроме потомков Бертолеоне здесь никого и нет) поддерживают существование сельским хозяйством и рыболовством. Также они разводят коз и содержат целых два ресторана для немногочисленных туристов.

Таволара: история самого маленького королевства

В 1934 году официальный суверенитет семьи Бертолеоне подошел к концу: остров был захвачен Италией. Затем в 1962 году НАТО создала базу на восточной половине Таволара, оставив «правящей династии» всего 50 гектаров земли.

