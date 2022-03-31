Трудно быть Богом, принцессой, Барби и Кеном, когда ты попал в суровый XXI век

Утро добрым не бывает. Автор: Dina Goldstein.

Русалочка. Автор: Dina Goldstein.

Белоснежка и семеро детей. Автор: Dina Goldstein.

Рапунцель. Автор: Dina Goldstein.

Золушка. Автор: Dina Goldstein.

Красная Шапочка. Автор: Dina Goldstein.

Семейный завтрак. Барби и Кен. Автор: Dina Goldstein.

Глянец. Автор: Dina Goldstein.

Романтический ужин, или в ожидании мужа домой. Автор: Dina Goldstein.

Тот самый момент, когда муж так и не пришёл ни на ужин, ни домой. Автор: Dina Goldstein.

Трудно быть женой, такого мужа, когда всё с точностью да наоборот. Автор: Dina Goldstein.

Когда смена настроения, влияет на смену пола. Автор: Dina Goldstein.

Дорогой, я вернулась домой... Автор: Dina Goldstein.

Тайная вечеря. Автор: Dina Goldstein.

Будда. Автор: Dina Goldstein.

Ганеша. Автор: Dina Goldstein.

Лакшми. Автор: Dina Goldstein.