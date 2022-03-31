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Трудно быть Богом, принцессой, Барби и Кеном, когда ты попал в суровый XXI век


Утро добрым не бывает. Автор: Dina Goldstein.

Утро добрым не бывает. Автор: Dina Goldstein.

 

Современный фотограф Дина Гольдштейн (Dina Goldstein) прославилась на весь мир своими скандальными работами, в которых она мастерски сочетает, казалось бы, несочетаемые между собой вещи. Её ироничное творчество пестрит разнообразием до боли знакомых образов из детских сказок братьев Гримм, Диснеевских мультфильмов, кукол Барби и других немало узнаваемых персонажей, с головой погрязших в мирские проблемы XXI века…

Русалочка. Автор: Dina Goldstein.

Русалочка. Автор: Dina Goldstein.

 
Белоснежка и семеро детей. Автор: Dina Goldstein.

Белоснежка и семеро детей. Автор: Dina Goldstein.

 
Рапунцель. Автор: Dina Goldstein.

Рапунцель. Автор: Dina Goldstein.

 
Золушка. Автор: Dina Goldstein.

Золушка. Автор: Dina Goldstein.

 
Красная Шапочка. Автор: Dina Goldstein.

Красная Шапочка. Автор: Dina Goldstein.

 

Несмотря на противоречивые мнения, споры и прочие негативные эмоции творчество Дины не остаётся без внимания. Её работы – ничто иное, как замечательная интерпретация сказки, в которой всё гладко и без изъянов, но на новый лад, где не всё так просто и легко, как кажется на первый взгляд. Таким образом, она попыталась показать то, что сказка – ложь, да в ней намёк на то, что никто не застрахован от суровых реалий повседневных будней, будь то Бог, принцесса, кукла или простой человек…
Семейный завтрак. Барби и Кен. Автор: Dina Goldstein.

Семейный завтрак. Барби и Кен. Автор: Dina Goldstein.

 
Глянец. Автор: Dina Goldstein.

Глянец. Автор: Dina Goldstein.

 
Романтический ужин, или в ожидании мужа домой. Автор: Dina Goldstein.

Романтический ужин, или в ожидании мужа домой. Автор: Dina Goldstein.

 
Тот самый момент, когда муж так и не пришёл ни на ужин, ни домой. Автор: Dina Goldstein.

Тот самый момент, когда муж так и не пришёл ни на ужин, ни домой. Автор: Dina Goldstein.

 
Трудно быть женой, такого мужа, когда всё с точностью да наоборот. Автор: Dina Goldstein.

Трудно быть женой, такого мужа, когда всё с точностью да наоборот. Автор: Dina Goldstein.

 
Когда смена настроения, влияет на смену пола. Автор: Dina Goldstein.

Когда смена настроения, влияет на смену пола. Автор: Dina Goldstein.

 
Дорогой, я вернулась домой... Автор: Dina Goldstein.

Дорогой, я вернулась домой... Автор: Dina Goldstein.

 

Дина затрагивает самые щекотливые темы, связанные с красотой, ожирением, переменчивым настроением, трудностями брака и семейной жизни, искренностью, верой и человеческим фактором. Персонажи её работ настолько гармонично вписываются в окружающую среду, что позволяет зрителю взглянуть на происходящее со стороны, а так же задуматься, проанализировав себя и собственную жизнь. Ведь иногда в пагоне за идеалами и фальшивой красотой, люди забывают о главном, что настоящая жизнь отличается от той, о которой пишут в книжках и говорят в фильмах. В итоге, даже святые схватились за головы, сойдя с небес на землю…
Тайная вечеря. Автор: Dina Goldstein.

Тайная вечеря. Автор: Dina Goldstein.

 
Будда. Автор: Dina Goldstein.

Будда. Автор: Dina Goldstein.

 
Ганеша. Автор: Dina Goldstein.

Ганеша. Автор: Dina Goldstein.

 
Лакшми. Автор: Dina Goldstein.

Лакшми. Автор: Dina Goldstein.

 
Элохим. Автор: Dina Goldstein.

Элохим. Автор: Dina Goldstein.

 

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Трудно быть Богом, принцессой, Барби и Кеном, когда ты попал в суровый XXI век

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Трудно быть Богом, принцессой, Барби и Кеном, когда ты попал в суровый XXI векПодписаться на мой Instagram
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