Трудно быть Богом, принцессой, Барби и Кеном, когда ты попал в суровый XXI век

Утро добрым не бывает. Автор: Dina Goldstein.
Современный фотограф Дина Гольдштейн (Dina Goldstein) прославилась на весь мир своими скандальными работами, в которых она мастерски сочетает, казалось бы, несочетаемые между собой вещи. Её ироничное творчество пестрит разнообразием до боли знакомых образов из детских сказок братьев Гримм, Диснеевских мультфильмов, кукол Барби и других немало узнаваемых персонажей, с головой погрязших в мирские проблемы XXI века…
Русалочка. Автор: Dina Goldstein.
Белоснежка и семеро детей. Автор: Dina Goldstein.
Рапунцель. Автор: Dina Goldstein.
Золушка. Автор: Dina Goldstein.
Красная Шапочка. Автор: Dina Goldstein.
Несмотря на противоречивые мнения, споры и прочие негативные эмоции творчество Дины не остаётся без внимания. Её работы – ничто иное, как замечательная интерпретация сказки, в которой всё гладко и без изъянов, но на новый лад, где не всё так просто и легко, как кажется на первый взгляд. Таким образом, она попыталась показать то, что сказка – ложь, да в ней намёк на то, что никто не застрахован от суровых реалий повседневных будней, будь то Бог, принцесса, кукла или простой человек…
Семейный завтрак. Барби и Кен. Автор: Dina Goldstein.
Глянец. Автор: Dina Goldstein.
Романтический ужин, или в ожидании мужа домой. Автор: Dina Goldstein.
Тот самый момент, когда муж так и не пришёл ни на ужин, ни домой. Автор: Dina Goldstein.
Трудно быть женой, такого мужа, когда всё с точностью да наоборот. Автор: Dina Goldstein.
Когда смена настроения, влияет на смену пола. Автор: Dina Goldstein.
Дорогой, я вернулась домой... Автор: Dina Goldstein.
Дина затрагивает самые щекотливые темы, связанные с красотой, ожирением, переменчивым настроением, трудностями брака и семейной жизни, искренностью, верой и человеческим фактором. Персонажи её работ настолько гармонично вписываются в окружающую среду, что позволяет зрителю взглянуть на происходящее со стороны, а так же задуматься, проанализировав себя и собственную жизнь. Ведь иногда в пагоне за идеалами и фальшивой красотой, люди забывают о главном, что настоящая жизнь отличается от той, о которой пишут в книжках и говорят в фильмах. В итоге, даже святые схватились за головы, сойдя с небес на землю…
Тайная вечеря. Автор: Dina Goldstein.
Будда. Автор: Dina Goldstein.
Ганеша. Автор: Dina Goldstein.
Лакшми. Автор: Dina Goldstein.
Элохим. Автор: Dina Goldstein.
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