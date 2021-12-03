Дикий и неистовый Пабло Пикассо — один из самых своеобразных гениев XX века. Он прошел через все испытания: нищетой и богатством, войной и миром, женским вниманием и всемирной славой. В 2009 году журнал The Times назвал его лучшим художником среди живших за последние 100 лет. Историю его успеха, наверное, невозможно повторить, но у Пикассо есть чему поучиться.
20 цитат Пабло Пикассо о том, как быть художником по жизни.
- Если хочешь сохранить глянец на крыльях бабочки, не касайся их.
- Живопись — занятие для слепцов. Художник рисует не то, что видит, а то, что чувствует.
- С возрастом ветер все сильнее. И он всегда в лицо.
- Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста.
- Чтобы рисовать, ты должен закрыть глаза и петь.
- Я хочу жить как бедный человек с деньгами.
- И среди людей копий больше, чем оригиналов.
- Если бы только можно было избавиться от мозга и пользоваться лишь глазами.
- Есть только два типа женщин — богини и подстилки.
- Моя мама мне говорила: «Если ты станешь солдатом, то будешь генералом, если станешь монахом, то будешь настоятелем». Вместо этого я стал художником — и стал Пикассо.
- Откладывайте на завтра лишь то, что не хотите завершить до самой смерти.
- Мы, испанцы, — это месса утром, коррида после полудня и бордель поздно вечером.
- Все пытаются понять живопись. Почему они не пытаются понять пение птиц?
- Когда искусствоведы собираются вместе, они говорят о форме, структуре и смысле. Когда художники собираются вместе, они говорят о том, где можно купить дешевый растворитель.
- Я всегда делаю то, что не умею делать. Так я могу научиться этому.
- Одни видят, что есть, и спрашивают почему. Я вижу, что могло бы быть, и спрашиваю: «Почему нет?»
- 40 лет — это такой возраст, когда наконец-то чувствуешь себя молодым. Но уже слишком поздно.
- Если бы некого было любить, я бы влюбился в дверную ручку.
- Настоящие художники — Рембрандт, Джотто, а я лишь клоун; будущее в искусстве за теми, кто умеет кривляться.
- Дайте мне музей, и я заполню его.
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