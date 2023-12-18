Феминистский протест, традиционная каллиграфия и любовь к родной культуре

Пока взгляды всего мира прикованы к событиям в Иране, а медиа говорят о роли женщин в них, стоит вспомнить о том, что стремление к свободе, к самореализации и прежде не было для иранок пустым звуком. Одним из способов обрести свой голос становилось творчество. В нем для кого-то следование культурным традициям оказывается способом говорить о своих чувствах и желаниях, кто-то использует язык символов, а кто-то выбирает прямолинейное протестное искусство…
Маржан Сатрапи и «Персеполис»
Персеполис.
Когда речь заходит об иранских художницах, в первую очередь вспоминают Марджан Сатрапи – создательницу знаменитого комикса «Персеполис» (пожалуй, без преувеличения – легендарного). Она росла в Тегеране в прогрессивной семье аристократического происхождения. Иранская революция 1979 года привела к череде трагедий среди ее родных и друзей семьи. Ее дядя оказался в тюрьме, бежал, скрывался в СССР, а после возвращения на родину был схвачен и приговорен к смертной казни. Единственным человеком, которого он пожелал – согласно последней воле – увидеть перед смертью, была Сатрапи. В подростковом возрасте она стремилась к бунту, нарушала заведенные правила и чудом избежала серьезных преследований. Опасаясь за ее свободу и жизнь, родители отправили Сатрапи в Вену, где она была вынуждена переезжать с места на место и в конце концов оказалась на улице, тяжело заболела, а после выздоровления решила вернуться домой.
Вышивки. Графический роман.
Она получила степень магистра в Исламском университете Азад в Тегеране, вышла замуж, но довольно скоро развелась. Семья настояла на том, чтобы Марджан вновь перебралась в Европу и осталась там навсегда. Сейчас она живет во Франции, но, тем не менее, известна именно своими графическими романами, посвященными взрослению и жизни в Иране, ее семье и правам женщин в исламе в целом. Роман «Персеполис» был издан во многих странах, в том числе и в России, а затем и экранизирован. Анимационный фильм на его основе получил множество кинопремий и широкую известность по всему миру, а в самом Иране ожидаемо запрещен. Сатрапи создала еще несколько комиксов - например, "Вышивки".
Феминистские фотографии Ширин Нешат
Фотографии Ширин Нешат.
Исламская революция превратила в изгнанницу и другую смелую художницу – Ширин Нешат. В 1979 году родители смогли отправить ее учиться в Калифорнию – вновь посетить родину она смогла лишь в девяностых. Там ее потрясли масштабы репрессий. Лишение женщин прав и свобод, черные безликие силуэты на фоне белых зданий, трагический разрыв с собственной культурой и в то же время стереотипы, которыми на западе оправдывают неприятие и агрессию – все это находит отражение в ее творчестве.
Фотография Ширин Нешат.
Свои чувства Нешат выплеснула в фотоколлажах, где образы женщин в чадрах переплетаются со строчками персидской любовной поэзии, милитаристскими текстами и цитатами из Корана. Также она сняла несколько фильмов, посвященных мужским и женским возможностям в исламских странах. Например, “Turbulent” рассказывает о борьбе за право создавать музыку (женщины в Иране его лишены) – героиня пробирается в театр, где ей находиться запрещено, и исполняет песню без слов, что может стоить ей жизни. Нешат, пожалуй, одна из самых известных художниц-феминисток, ее искусство – это смелые, жесткие, бескомпромиссные высказывания, полные боли, ярости и стремления к свободе.
Символический протест Шади Гхадириан
Фотографии Шади Гхадириан.
Фотографии, посвященные стиранию женского вклада и невидимости репродуктивного труда.
Шади Гхадириан родилась в 1974 году, окончила бакалавриат Университета Азад. Она – профессиональный фотограф. В 1995 году она выиграла местный конкурс фотографии, представив на суд жюри работу, где женщины в хиджабах держали в руках зеркало. Судьи не нашли в ней ничего предосудительного, а вот Министерство культуры разглядело, что в зеркале отражаются запрещенные в стране книги, и дисквалифицировало Гхадириан. Самая известная серия ее фотографий – «Катар» - посвящена эпохе Катарской династии, а персонажи предстают в костюмах того времени. Другие ее работы посвящены роли женщины в обществе, «растворению» женской личности, игнорированию потребностей и желаний, цензуре и религии. Выставки Гхадириан проводились как на родине, так и за ее пределами – в США и Великобритании.
Универсальная каллиграфия Азры Агиги Бахшайеши
Художница за работой.
Художница каллиграфии Азра Агиги Бахшайеши регулярно участвует в выставках на территории страны и за ее пределами. Она родилась в 1968 году в семье с богатым историческим прошлым. Ее прямой предок был знаменитым придворным каллиграфом, родители занимались литературой. В годы учебы в университете она изучала технику и стиль работы у другого известного каллиграфа, но уже современного - Насроллы Афджаи. Художница придерживается стилистики куфийского письма, однако буквы использует не для передачи смысла, а для создания эмоционально наполненных графических композиций.
Масштабная каллиграфия.
Критики пишут, что это нехарактерный подход для иранской каллиграфии, которая никогда не превращалась в чисто декоративное искусство и не теряла смыслового наполнения даже тогда, когда ее создатели увлекались формальными экспериментами. Однако работы Бахшайеши не бессмысленны – просто говорят со зрителем на языке композиции. Чтобы понять ее работы, знание языка не нужно – только тонкое эстетическое чувство, не знающее культурных, этнических, национальных различий. Буквы переплетаются, превращаясь в единую черную поверхность, образуют строгие графические ритмы, кружатся, растворяются… И звучат – не как отдельные слова, а как едва различимый шепот, потаенная молитва, тайное послание.
Работы Азра Агиги находятся в собрании Британского музея, хранятся в Музее исламского искусства в Дохе и в Национальном музее Малайзии, а также пополняют частные коллекции по всему миру.
Абстракционизм Ширазе Хушиари
Работа Ширазе Хушиари.
Вуали, сетки, пленки, туманы - основные мотивы ее работ.
Хушиари – всемирно известная художница абстракционистского направления. Еще в восьмидесятые годы ее называли выдающимся скульптором поколения. Ее работы уже тогда экспонировались на Венецианской биеннале и в парижском Центре Помпиду, затем – выставки в Германии, Италии, Дании, США, Японии и Китае. Несмотря на то, что Ширазе вдохновляется персидским искусством и философией суфизма, в своих работах она стремится выйти за пределы культуры, национальности и даже личности автора как таковой. Ее живопись напоминает вуали, сети, мембраны и гиперболоидные поверхности. Последнее неслучайно. Главная тема, которую исследует Хушиари в своем творчестве – это напряжение. «Вселенная находится в процессе распада, все находится в состоянии эрозии, и тем не менее мы пытаемся стабилизировать это» - так описывает она содержание своих живописных экспериментов.
Текст: Софья Егорова.
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