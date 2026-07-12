Ошибки в планировке кухни, которые отбивают все желание готовить и проводить здесь время

Выбор материалов, покупка мебели и декора – это, конечно, важно. Но если вы не продумаете планировку кухни от А до Я, ее не спасет даже дорогой гарнитур. Мы рассказываем, какие ошибки чаще всего допускают владельцы кухонь на этапе ремонта и обустройства комнаты.



Ошибка 1: Мало розеток

Ошибка 2: Распашные дверцы на верхних шкафах

Ошибка 3: Узкие проходы

Ошибка 4: Нет рабочего треугольника

Ошибка 5: Крохотная рабочая поверхность

Ошибка 6: Неверное расположение вытяжки

Ошибка 7: Не использовать всю свободную площадь

Если мало розеток, понадобится удлинитель.Когда мы планируем кухню, нам кажется, что трех-четырех розеток будет вполне достаточно для того, чтобы подключить все электроприборы. А теперь давайте посчитаем: холодильник, духовка, микроволновка, электрический чайник, кофемашина, посудомойка. А ведь еще нужна свободная розетка, чтобы периодически включать туда миксер или зарядное для телефона. Как видите, розеток гораздо больше, чем четыре.Если не хотите бегать с удлинителями по всей кухне, планируйте розетки с запасом. Их должно быть минимум восемь – с учетом тех, которые предназначены для встраиваемой техники. Несколько розеток нужно разместить на фартуке – для мелких бытовых приборов. Проследите, чтобы они располагались подальше от раковины и были оснащены крышками – безопасность превыше всего.Более удачный вариант – шкафчики с подъемным механизмомКазалось бы, если на нижних шкафчиках распашные дверцы, почему их не может быть на верхних? Все дело не столько в удобстве, сколько в безопасности. Вы можете случайно о них удариться, когда будете мыть посуду или убирать на кухне. Чаще всего травмы происходят в рабочей зоне и около раковины, где руки вечно заняты, а голова оказывается прямо под открытой дверцей.Самый практичный вариант для верхних шкафчиков, который точно не навредит вашему здоровью – это гарнитур с подъемным механизмом. Да, он обойдется дороже, но повседневный комфорт гораздо важнее. Также можно повесить над мойкой открытые полки, но тогда нужно быть готовым к тому, что их содержимое придется постоянно отмывать от капель воды. И, в целом, на таких поверхностях важно регулярно поддерживать порядок, потому что бардак не получится замаскировать дверцами шкафчика.Между столом и гарнитуром мало места.Свобода и удобство передвижений – вот, что важно для кухни. Понятно, что если вы живете в хрущевке и площадь комнаты составляет 4 кв.м., то особо не подвигаешься, но во всех остальных случаях важно оставить широкие проходы между гарнитуром и столом. Если этого не сделать, вам будет сложно открыть холодильник, пройти с тарелками, присесть на стул. Особенно неудобно, когда на кухне находится одновременно несколько человек.Оптимальная ширина прохода составляет 100-120 см, но если его физически невозможно сделать, то оставьте хотя бы 90 см. В случае с маленькими кухнями лучше пожертвовать какой-то мебелью, чем личным комфортом, поэтому тщательно подумайте, от чего вы можете отказаться. Или сделайте ставку на мебель-трансформер.Здесь нет рабочего треугольника, так как отсутствует холодильник.Рабочий треугольник – это мойка, холодильник и плита, три точки, между которыми вы постоянно перемещаетесь на кухне. Если они находятся в разных углах, по ходу готовки вам придется делать много лишних движений, соответственно, придется тратить больше времени. На маленькой кухне вы, возможно, и не заметите разницу, а вот на большой, где расстояния между зонами гораздо больше, это станет критичным моментом.При планировании рабочего треугольника, важно соблюдать логическую последовательность: взять продукты из холодильника, помыть их в раковине и приготовить на плите. То есть вариант, когда у вас линейная кухня и мойка находится с одной стороны столешницы, а холодильник – с другой, не слишком удачная.Должно быть много места для готовкиПри обустройстве кухни важно помнить, что главная цель – удобство готовки. Купить кучу бытовой техники, украсить рабочую зону декором – это отлично, но не тогда, когда у вас не остается места для выполнения банальных задач. Если вы понимаете, что негде разложить продукты, поставить посуду и разделочную доску, значит, нужно что-то менять.Эксперты советуют пользоваться следующими расчетами: по обе стороны от мойки и плиты должно быть по 40 см с одной стороны и 60 см с другой. Если у вас не получается добиться таких показателей, подумайте, что вы можете изменить. Например, если вы редко готовите или живете одна, четырехконфорочную плиту смело можно заменить на двухконфорочную. Это отличный вариант экономии места на кухне. Также можно переоборудовать подоконник под дополнительную рабочую поверхность.Между плитой и вытяжкой не должно быть большого расстоянияВытяжка должна висеть строго по центру плиты, на определенной высоте. Если вы попробуете сместить ее даже на 10 см, появится сразу несколько проблем. Во-первых, запах будет расходится не только по зоне готовки, но и по всей кухне. Во-вторых, мебель и стены покроются липким слоем, который сложно будет отмыть. В-третьих, соседние шкафы разбухнут от постоянного пара. Помните, что мощность вытяжки должна соответствовать площади кухни, иначе эффекта вы не увидите.Используйте подоконник по максимумуКухни редко отличаются большими габаритами, поэтому так важно с умом задействовать каждый метр. Удивительно, но иногда даже на пяти квадратах получается разместить все необходимое для целой семьи – нужно лишь знать некоторые нюансы. Например, можно по максимуму использовать стены: повесить антресольные шкафы, повесить рейлинги и полки. В узкой нише получится организовать узкий стеллаж, а из подоконника сделать барную стойку.