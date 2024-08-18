Автомобили, самолеты и ракеты Древнего мира

Древний китайский ветряной автомобиль.
Удивительные археологические находки и древние рукописи привели историков к новым выводам о технологиях, изобретенных древними народами. Хорошо известно, насколько изощренными стали корабли от античного мира до эпохи Возрождения. Но, оказывается, наши предки разрабатывали также наземный и воздушный транспорт.
Птица из Саккары - планер над пирамидами.
В этой статье рассматриваются транспортные технологии, которые существовали в древнем мире, в частности ракетное кресло, паровая тележка, а также возможность летательных аппаратов древнего Египта, в виде загадочной и очень противоречивой птицы из Саккары.
Птица из Саккары.
Над этой деревянной фигуркой в виде птицы уже несколько десятилетий ломают головы ученые-египтологи. Результаты продувки в аэродинамической трубе поразили всех. Эта модель – идеальный планер, способный перевозить груз вчетверо больший собственного веса. На нескольких фресках даже встречается изображение «птицы» в контексте полетов. Остается вопросом, доказывает ли эта модель, что древние египтяне знали о принципах полета. Если знали, то где тогда полноразмерные планеры и самолеты?
Легенда о Вань Ху.
Модель ракетного кресла Вань Ху.
Следующий эпизод открытия древних - легенда о китайце Вань Ху, первом воздухоплавателе, согласно которой, он построил кресло, оснащенное 47 ракетами. Заполненные порохом, ракеты должны были поднять аппарат в воздух. Об этой конструкции известно очень мало, известно лишь, что при первом запуске он взорвался с отважным испытателем на борту.
Паровая машина, разработанная Фердинандом Вербистом в 1678 году.
История помнит об отце Фердинанде Вербисте (Ferdinand Verbiest), фламандский миссионере-иезуите XVII века в Китае во время династии Цин. Он был опытным математиком и астрономом и сумел доказать, что европейские точные науки были более точными, чем китайские. Вербист работал в качестве дипломата, картографа и переводчика, поскольку он говорил на латыни, немецком, голландском, испанском, иврите и итальянский. Он написал более тридцати книг.
Вербист разработал, по некоторым утверждениям, первое в мире самоходное транспортное средство – прообраз первого автомобиля. В 1672 года он спроектировал игрушку для китайского императора. Это была самоходная повозка с паровым приводом. Она была всего 65 см длиной, и, следовательно, не предназначена для перевозки водителя или пассажиров. В сферическом котле образовывался водяной пар, откуда тот направлялся на лопасти паровой турбины, которая приводила в движение задние колеса.
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