Если плитка надоела: 9 идей для отделки кухонного фартука

Фартук – незаменимая часть интерьера кухни. Он защищает стены от брызг воды, пара, жирных пятен. Обычно его оформляют с помощью плитки, так как это самый практичный и недорогой материал. Но если вы считаете этот вариант устаревшим, Novate.ru предлагает несколько интересных альтернатив, которые станут настоящим украшением интерьера.
Вариант 1: Грифельная краска
Грифельная краска дает простор для творчества. / Фото: remont-volot.ru
Если вы являетесь творческой натурой или просто хотите, чтобы кухонный фартук выполнял не только защитную функцию, обратите внимание на грифельную краску. Этот материал позволяет превратить кухню в настоящее арт-пространство. На таком фартуке можно записывать рецепты любимых блюд, оставлять послания членам семьи, рисовать – в общем делать все, что продиктует ваша фантазия. Еще одним неоспоримым преимуществом грифельной краски является то, что она очень простая в уходе: материал смело можно вытирать влажной тряпкой и обрабатывать моющими средствами. Кроме того, данный вид краски создает очень прочное, твердое покрытие, устойчивое к износу, истиранию, механическому повреждению.
Вариант 2: Кирпич
Фартук из кирпича прекрасно вписывается в интерьер лофт. / Фото: vplate.ru
В последние годы очень популярными стилями в интерьере стали индустриальный и лофт. Поэтому совсем неудивительно, что кирпич и его имитация является достаточно распространенным отделочным материалом. Такой фартук – смелое и яркое решение. Особенно стильно смотрится красный полнотелый кирпич с естественными трещинами и разломами.
Вариант 3: Обои
Обои можно защитить закаленным стеклом. / Фото: dizain.guru
Наверное, обои – это последний материал, который бы пришел в голову хозяевам квартиры в контексте отделки кухонного фартука. Однако если совместить их с закаленным стеклом, получится очень интересная и оригинальная композиция, дающая простор для фантазии дизайнера. Можно обойтись и без стекла, но в этом случае стоит выбирать влагостойкие обои. Отдавайте предпочтение виниловым, флизелиновым, акриловым моющимся или стеклообоям, так как они будут самыми практичными и простыми в уходе.
Обратите внимание: При выборе отделки стоит избегать вариантов с рельефным рисунком, имитирующим камень, дерево, керамику, текстиль. Несмотря на красивый и оригинальный внешний вид, такие обои сложно мыть из-за неровной текстуры.
Вариант 4: Мозаика
Мозаика выглядит более утонченно, чем плитка. / Фото: kuhnov.ru
Если вы не готовы далеко отходить от керамической плитки, но все равно хотите перемен, обратите внимание на мозаику. Это менее избитый вариант отделки кухонного фартука, однако столь же практичный. Да, цена будет выше, чем у классической плитки, но и результат получится более изысканным, утонченным, роскошным. Еще один плюс мозаики состоит в том, что она универсальна – подходит для всех интерьерных стилей.
Вариант 5: Дерево
Дерево прекрасно вписывается в интерьер кухни. / Фото: designmyhome.ru
Если раньше дерево считалось достаточно капризным материалом, то современные достижения химической и строительной промышленности позволили наделить его самыми разнообразными свойствами. Дерево можно сделать влагостойким, обезопасить от насекомых и даже добиться некой термостойкости. Неудивительно, что сейчас на рынке можно встретить деревянные ванны, раковины и, конечно, кухонные фартуки. А чтобы на 100% быть уверенными в их прочности, дизайнеры рекомендуют использовать закаленное стекло.
Для оформления фартука можно использовать шпон, деревянную вагонку, стеновые панели и даже искусственно состаренное дерево либо старые амбарные доски, если вы хотите внести винтажную нотку в интерьер и создать определенное настроение.
Вариант 6: Бетон
Бетон нужно покрывать влагостойкой грунтовкой. / Фото: plazareal.ru
Самым экономичным, дерзким и брутальным вариантом для оформления кухонного фартука станет бетон. Однако следует учитывать, что перед эксплуатацией материал следует обработать влагостойкой грунтовкой, чтобы он не «пылил» и не был восприимчив к воздействию воды. Если натуральный цвет бетона кажется вам слишком холодным и непривлекательным, можете поиграть с фактурой и цветом. Для этого нужно ввести в декоративный раствор бетона специальные красители. Очень интересно и стильно смотрится художественная роспись по бетону. Это могут быть узоры, графити, геометрические принты.
Вариант 7: Камень
Натуральный камень - самый дорогой материал для фартука. / Фото: dommramor.ru
Если говорить о самом практичном варианте кухонного фартука, то это будет камень. Он превосходит плитку по всем свойствам, но отличается более высокой ценой. Особенно, если вы выберете для оформления натуральный материал, слэб, каменный шпон. Если хозяева квартиры останавливаются на этом варианте, то в большинстве случаев выбирают мрамор – роскошный материал с выраженной узнаваемой текстурой. Вторым по популярности является травертин. Его полюбили за многочисленные расцветки, стильную декоративную фактуру, а также практичные свойства: он прочный, долговечный, устойчивый к любому влиянию, вне зависимости от того, влага это или высокие температуры. Но стоит быть готовым к тому, что цена травертина достаточно внушительная.
Любите все прочное, дорогое и статусное? Как насчет кухонного фартука из кварцита? Он представляет собой прочную горную породу с выдающимися декоративными свойствами и невероятной долговечностью. Если вы не готовы к таким растратам, обратите внимание на искусственный акриловый камень. По сравнению с натуральным материалом он является более бюджетным, но при этом существует огромное разнообразие цветов и узоров, так что выбрать подходящий вариант не составит труда. Что касается свойств, то они такие же, как у натурального камня: прочность, долговечность, устойчивость к любым воздействиям и повреждениям.
Вариант 8: Стекло
Закаленное стекло - универсальное решение для кухни
Описывая предыдущие варианты, мы говорили о том, что их можно смело сочетать с закаленным стеклом, чтобы повысить их эксплуатационные характеристики. Но данный материал можно использовать не только в паре, но и в режиме соло. Закаленное стекло – очень универсальное решение, так как можно найти глянцевые и матовые экземпляры различного цвета, с узорами или без.
Вариант 9: Краска
Краской можно покрыть всю стену, а не только фартук. / Фото: mnogomela.ru
Кроме грифельной краски, можно взять любой влагостойкий экземпляр на латексной основе, которая образует плотную моющуюся пленку. Этот вариант, наверное, самый универсальный, ведь вы можете выбрать какой угодно оттенок для фартука. Даже если ваш интерьер оформлен в стиле шведского минимализма, который отличается гладкими и сплошными мебельными фасадами, вы сможете добиться идеального цвета и фактуры стены.
Учитывайте тот факт, что чем лучше моется краска, тем меньше шансов, что она будет матовой. В паре с таким фартуком будет плохо смотреться глянцевый гарнитур, так как получится блестящий и сияющий интерьер. Лучше заказать кухню с матовыми фасадами или отказаться от моющейся краски в пользу стеклянного фартука.
