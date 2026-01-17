Десять лучших сэндвичей со всего мира

Одним из самых популярных блюд для перекуса по всему миру считается сэндвич. От берегов Италии до Китая существует огромное множество разновидностей этого вкусного и сытного блюда. Простота приготовления сделала это блюдо находкой для общепита. Но поверьте, и в лучших ресторанах мира подают это блюда.
У каждой страны есть свои национальные пищевые привычки и блюда. Это не только фирменные супы, вторые блюда или напитки, но и вкусные сэндвичи. Они завоевали популярность потому, что это быстрый и простой способ восполнить запас энергии и бодрости.
В зависимости от страны ингредиенты и способы приготовления могут заметно отличаться. Однако неизменным остается одно: сэндвичи это просто и вкусно.
Специально для вас мы подготовили обзор из 10 самых вкусных сэндвичей со всех уголков земного шара, которые обязательно стоит попробовать.
Бокадильо, Испания
Этот сэндвич завоевал большую популярность в Испании. Готовить его можно по–разному, но неизменным остается одно: бокадильо, как правило, подают к столу горячим. Начинка варьируется от простых продуктов до настоящих деликатесов. Предлагаем попробовать бокадильо с сыром, ветчиной и листьями салата.
Ингредиенты:
Хлеб 4 кусочка
Ветчина 4 ломтика
Мягкий сыр (козий) 200 г
Листья салата по вкусу
Измельченные оливки горсть
Редис 2 шт.
Оливковое масло по вкусу
Способ приготовления:
Кусочки хлеба поместите в духовку на 5 минут при температуре 200 градусов. Следите за тем, чтобы они стали хрустящими, но не подгорели. Ветчину выложите сверху на получившиеся тосты.. Выложите это на ветчину и накройте вторым кусочком хлеба.
Арепа, Венесуэла
В этом рецепте вы не найдете традиционного хлеба. Вместо него используется кукурузная лепешка. В нее заворачиваются самые разнообразные начинки. Без арепы не обходится практически ни один прием пищи в Венесуэле, а это значит, что стоит ее обязательно попробовать.
Ингредиенты:
Кукурузная или маисовая мука 240 г
Вода 250 мл
Растительное масло 1 ст. л.
Соль щепотка
Вареное куриное мясо 200 г
Лук 0, 5 шт.
Сельдерей 100 г
Соль щепотка
Перец щепотка
Авокадо 4 ломтика
Оливковое масло 1 ст. л.
Способ приготовления:
Тщательно смешайте муку и соль, а затем добавьте туда теплой воды. Замесите тесто. Следите, чтобы оно было без комочков. Если тесто рассыпается, добавьте немного теплой воды до нужной консистенции. Скатайте из теста шарик, а затем сформируйте из него небольшую лепешку. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте арепы по 3–4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Затем поместите их в предварительно разогретую духовку и запекайте в течение 15 минут. Разрежьте лепешки пополам и добавьте начинку: cмажьте оливковым маслом арепы, добавьте курицу, лук и сельдерей, нарезанные кубиками, сверху положите ломтики авокадо. Посолите и поперчите.
Крок–мадам, Франция
Этот французский деликатес готовят в местных бистро и барах. В переводе с французского “croquer” означает “хрустеть”, что полностью объясняет суть этого вкусного сэндвича. Почувствуйте себя немного гурманом!
Ингредиенты:
Полутвердый сыр 4 кусочка
Сдобный белый хлеб 4 кусочка
Ветчина 2 кусочка
Яйца 2 шт.
Шнитт–лук несколько перьев
Сливочное масло 3–4 ст.л.
Морская соль щепотка
Способ приготовления:
Намажьте каждый кусок хлеба тонким слоем масла с одной стороны. На 2 куска хлеба выложите по одному куску сыра, на него — кусок ветчины, а сверху — еще кусок сыра. Закройте оставшимся хлебом (маслом вниз) и слегка прижмите. Положите получившиеся сэндвичи на противень и запекайте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке в течение 7–10 минут. Переверните и запекайте еще 3–4 минуты. На оставшемся масле пожарьте 2 яичницы–глазуньи. Посолите их. Выложите на готовые сэндвичи и посыпьте измельченным шнитт–луком.
Бан Ми, Вьетнам
Этот рецепт придется по душе всем любителям экзотики. Бан Ми настолько вкусный, что давно уже перекочевал из Вьетнама в другие страны, в том числе и европейские.
Ингредиенты:
Куриное филе 400 г
Соевый соус 3 ст. л.
Мед 1 ч. л.
Соус чили 3 ст. л.
Лук зеленый по вкусу
Огурец 2 шт.
Дайкон маринованный по вкусу
Растительное масло по вкусу
Майонез 2 ст. л.
Багет 1 шт.
Свежая зелень по вкусу
Способ приготовления:
Нарежьте мясо небольшими кусочками. Добавьте маринад из смеси соевого соуса, меда, 1 столовой ложки соуса чили. Оставьте мясо при комнатной температуре на 30 минут. По истечении этого времени обжарьте мясо на разогретой сковороде на небольшом количестве растительного масла. Подготовьте остальные ингредиенты. Измельчите лук, нарежьте кусочками огурец. Слейте лишнюю жидкость с маринованной моркови и дайкона. Приготовьте соус. Для соуса смешайте 2 столовые ложки майонеза и 2 столовые ложки соуса чили. Багет разрежьте на порционные кусочки. Можно подогреть микроволновке. Смажьте соусом, выложите овощи и курицу.
Монреальский сэндвич с копченым мясом, Канада
Для любителей мясных вариантов — монреальский сэндвич с копченым мясом. Кстати, это один из любимых сэндвичей музыкантов из группы Rolling Stones. И это неудивительно, ведь перед таким пикантным вкусом практически невозможно устоять.
Ингредиенты:
Молотый перец 2 ч. л.
Кориандр 1,5 ч. л.
Тмин 1,5 ч. л.
Укроп 2 ч. л.
Горчица 1 ч. л.
Семена сельдерея 1 ст. л.
Душистый перец 2 горошины
Паприка 1 ст. л.
Измельченный чеснок 2 зубчика
Коричневый сахар 2 ст. л.
Соль 1,5 ст. л.
Говядина 1 кг
Красное вино 250 мл
Копченый бекон 3 ломтика
Огурец 1 шт.
Ржаной хлеб 8 кусочков
Способ приготовления:
Смешайте специи и пряности в небольшом сотейнике и поставьте на плиту на средний огонь на 5–7 минут, пока не появится аромат. Измельчите специи и пряности. Добавьте к ним сахар, чеснок, соль, горчицу и паприку. Натрите мясо полученной смесью и оставьте как минимум на 1 час или на ночь, чтобы оно пропиталось. Разогрейте духовку до 120 градусов. В форму для выпекания влейте вино, поместите туда вино и выложите кусочки бекона. Накройте фольгой и оставьте томиться на 3 часа. Вытащите мясо и оставьте его в фольге на время. На ломтики ржаного хлеба намажьте горчицу. Выложите нарезанный ломтиками огурец. Добавьте мясо, нарезанное кусочками, и ломтики бекона.
Донер–кебаб, Турция
Сегодня кебаб является не просто турецкой версией шаурмы, но и очень популярным блюдом, которое турки перевезли с собой на территорию Европы. Вкусно и очень сытно!
Ингредиенты:
Куриная грудка 0,5 кг
Репчатый лук 1 шт.
Сливочное масло 50 г
Томатная паста 4 ст. л.
Чеснок 3 зубчика
Вода 6 ст. л.
Специи по вкусу
Натуральный йогурт 3 ст. л.
Лаваш на толстом тесте 2 шт.
Сахар по вкусу
Огурец 2 шт.
Томаты 2 шт.
Капуста горсть
Способ приготовления:
Мясо нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте на растительном м асле на большом огне в течение 5 минут. После того как оно побелеет, добавьте мелко нарезанный лук и специи. Убавьте огонь и жарьте до готовности. Параллельно приготовьте соус. Растопите сливочное масло, добавьте томатную пасту, чеснок, немного сахара. Добавьте воду, доведите до кипения и тушите пару минут. Овощи нарежьте кубиками. Лаваш смажьте соусом, натуральным йогуртом и добавьте начинку из курицы и овощей.
Вада пав, Индия
Вада пав — это популярный индийский фастдуд. Этот сэндвич смело могут брать на вооружение вегетарианцы. Состоит он из несладкой булочки и парочки картофельных котлеток. Интересное сочетание вкусов гарантировано!
Ингредиенты:
Вареный картофель 5 шт.
Булочки (пав) 5 шт.
Мелко нарезанная луковица 1 шт.
Зеленый перец чили 5 шт.
Чеснок 3 зубчика
Куркума 1 ч. л.
Имбирь 2,5 см
Лавровый лист 5 шт.
Семена горчицы 1 ч. л.
Семена тмина 1 ч. л.
Нутовая мука 1,5 стакана
Питьевая сода 0,5 ч. л.
Порошок красного чили 2 ч. л.
Масло для жарки
Соль по вкусу
Вода по вкусу
Способ приготовления:
Разомните картофель и отставьте в сторону. Измельчите чеснок и зеленый перец чили. Нагрейте в сковороде 2 столовые ложки масла, а затем бросить туда лавровый лист, семена горчицы и тмина. Добавьте туда же измельченный лук и жарьте до золотистого цвета. Добавьте порошок куркумы, пасту из перца чили и картофельное пюре. Все хорошо перемешайте. Посолите по вкусу. Потушите пюре под крышкой 5–7 минут. Отставьте в сторону и дайте ему остыть. Затем сформируйте из него небольшие шарики. Приготовьте тесто, смешав воду с нутовой мукой. Добавьте туда же порошок красного чили, куркуму, питьевую соду и соль. Разогрейте в сковороде масло. Обваляйте шарики в тесте и положите на сковороду. Обжарьте их с двух сторон на среднем огне. В булочке сформируйте отверстие для котлеток и поместите их туда.
Сэндвич с арахисовым маслом и джемом, США
Ликуйте сладкоежки! Сэндвич с арахисовым маслом и джемом — это настоящее гастрономическое удовольствие. В Америке эта закуска очень распространена и пользуется большой популярностью. В оригинальном рецепте джем виноградный, но можно использовать клубничный, клюквенный и любой другой.
Ингредиенты:
Белый хлеб 2 кусочка
Арахисовая паста по вкусу
Джем по вкусу
Способ приготовления:
Один кусочек хлеба щедро намажьте арахисовой пастой, а второй — джемом. Соедините их вместе. Сладкий сэндвич готов!
Кацу–сандо, Япония
Японская кухня — это не только суши и роллы, но и сэндвичи. Один из самых популярных рецептов в Поднебесной — это кацу–сандо. Рецепт достаточно незамысловатый, но вкус отменный.
Ингредиенты:
Для тонкацу:
Свиная отбивная 0,5 кг
Яйца 2 шт.
Мука по вкусу
Соль по вкусу
Черный перец по вкусу
Растительное масло по вкусу
Панировочные сухари по вкус
Для сэндвича:
Тонкацу 1 шт.
Хлеб 2 ломтика
Нашинкованная белокочанная капуста 1 стакан
Сливочное масло по вкусу
Майонез по вкусу
Кунжут обжаренный по вкусу
Способ приготовления:
Приготовьте тонкацу. Отбейте кусочки свинины. Посолите и поперчите. В маленькой миске взбейте яйца, добавьте 1,5 столовые ложки муки. Хорошо перемешайте. Мясо обваляйте в муке. Окуните каждую отбивную в яичную смесь. Покройте их панировочными сухарями. Обжарьте в горячем растительном масле до золотистого цвета. Нашинкуйте капусту и поместите ее в миску с холодной водой. Смажьте одну сторону ломтика хлеба сливочным маслом. Слегка обжарьте на сковороде с двух сторон. На ломтик хлеба выложите тонкацу, капусту. Заправьте майонезом. Сверху положите другой кусочек хлеба.
Смёрребрёд, Дания
Это не сэндвич, а настоящий король датской кухни. Этот сэндвич открытый. Начинка выкладывается сверху на кусочек вкусного ржаного хлеба. Начинки бывают самые разные. В основном это морепродукты, мясо, яйца, сыры, томаты.
Ингредиенты:
Буженина 100 г
Лук несколько колец
Листья салата по вкусу
Ржаной хлеб 4 ломтика
Сливочное масло 15 г
Способ приготовления:
Хлеб с одной стороны смажьте маслом. Выложите сверху буженину. Посыпьте мелко нарезанным луком. Добавьте листья салата. Накройте вторым кусочком хлеба.
