7 рецептов хрустящих вафель, за которыми выстроится очередь даже из соседей


Что может быть проще на завтрак или перекус, чем свежие, хрустящие и нежные вафли? При этом не обязательно быть гуру в кондитерском деле, чтобы приготовить венские, бельгийские или голландские варианты. Для этого мы собрали для вас семёрку простых, но самых вкусных рецептов домашних вафель, которые порадуют и маленьких, и взрослых.


1. Кабачковые


Вафли из кабачков. \ Фото: img.taste.com.au.

Вафли из кабачков. \ Фото: img.taste.com.au.

 

Не слышали о существовании несладких вафель? Тогда начните своё знакомство с ними с простейшего рецепта кабачковых хрустяшек – вариант, что будет полезен каждому домочадцу.

Ингредиенты:

• Кабачки – 1,2 кг;
• Яйца – 2 шт;
• Сыр – 105 г;
• Мука – 205 г;
• Сметана – 2,5 ст.л;
• Разрыхлитель – на кончике ножа.
Кабачковые вафли. \ Фото: modernwifestyle.com.

Кабачковые вафли. \ Фото: modernwifestyle.com.


 

Способ приготовления:

• Кабачки промыть, обсушить полотенцами;
• Натереть на тёрке среднего размера;
• Сдобрить солью и перемешать, дав настояться;
• Удалить избыток воды и ввести оставшиеся ингредиенты;
• Получившуюся массу тщательно вымесить до однородности;
• Выложить часть в подготовленную вафельницу;
• Печь до румяности с двух сторон;
• Подавать со сметаной или рыбой.

2. Тыквенные


Тыквенные вафли. \ Фото: butterbeready.com.

Тыквенные вафли. \ Фото: butterbeready.com.

 

Оригинальные и необычные, такие вафли – хорошее решение не только в качестве добавки к чаю или кофе, но и как полезный, питательный перекус для всей семьи.

Ингредиенты:

• Пюре из тыквы – 125 г;
• Молоко – 245 мл;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 125 г;
• Мука цельнозерновая – 185 г;
• Масло подсолнечное – 3 ст.л;
• Сахар – 2,5 ст.л;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Соль, корица, мускатный орех.

Вафли из тыквы. \ Фото: savorynothings.com.

Вафли из тыквы. \ Фото: savorynothings.com.


 

Способ приготовления:

• В желток добавить пюре из тыквы;
• Ввести также масло с сахаром;
• Залить молоком;
• Тщательно взбить;
• Отдельно соединить муку с сухими ингредиентами;
• Вымесить до однородности;
• Белок взбить до пышности;
• Сухие ингредиенты засыпать в миску к желтку;
• Перемешать до однородности;
• Лопаткой ввести белок, перемешать;
• Печь вафли на вафельнице до румяности;
• Подавать теплыми со сметаной.

3. Ореховые


Ореховые вафли. \ Фото: webflow.com.

Ореховые вафли. \ Фото: webflow.com.

 

Главное преимущество таких вафель – для них можно использовать абсолютно любые виды орехов, которые есть у вас под рукой, ведь они получатся одинаково ароматными и вкусными.

Ингредиенты:

• Мука – 6,5 ст.л;
• Орехи – на ладошке;
• Яйца – 2 шт;
• Сахар – 3,5 ст.л;
• Масло сливочное – 75 г;
• Молоко – 175 мл;
• Масло из оливок – 1 ст.л;
• Ваниль, гвоздика, соль.
Вафли с орехами. \ Фото: cdn.peppersandpennies.com.

Вафли с орехами. \ Фото: cdn.peppersandpennies.com.

 

Способ приготовления:

• Дать маслу растаять на огне или в микроволновке;
• Яйца разделить на желтки и белки;
• В желтки добавить сахар, гвоздику с солью;
• Взбить;
• Добавить струйкой масло и взбивать до однородности;
• Ввести молоко и снова перебить;
• Добавить ваниль с мукой;
• Орехи предварительно очистить и измельчить;
• Ввести следом;
• Перемешать до однородности теста;
• Белки отдельно взбить до пышности;
• Осторожно ввести лопаткой в тесто;
• Вафельницу смазать маслом из оливок;
• Обжарить до румяности.

4. Банановые


Банановые вафли. \ Фото: midgetmomma.com.

Банановые вафли. \ Фото: midgetmomma.com.

 

Нет ничего удобнее, чем рецепт вафель с бананами, которые всегда доступны на нашем столе. А учитывая простоту рецепта, вы сможете приготовить их даже без кулинарного опыта.

Ингредиенты:

• Банан – 1 шт;
• Мука – 185 г;
• Масло – 105 г;
• Яйца – 3 шт;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Соль, корица.
Вафли с бананами. \ Фото: cloudfront.net.

Вафли с бананами. \ Фото: cloudfront.net.

 

Способ приготовления:

• Банан очистить и перебить на пюре;
• Маслу дать растаять на огне;
• Ввести к пюре;
• Добавить туда же яйца (предварительно взбить), а также соль с корицей;
• Перемешать;
• Добавить по вкусу сахар;
• Снова перемешать;
• Муку просеять и ввести следом;
• Добавить разрыхлитель;
• Перемешать до густоты;
• Обжарить до румяности с двух сторон;
• Подавать с вареньем или джемом.

5. Коричные


Коричные вафли. \ Фото: onelittleproject.com.

Коричные вафли. \ Фото: onelittleproject.com.

 

А вы знали, что коричные вафли – отличный выбор для тех, кто предпочитает правильное питание или является веганом? Нет? Тогда вооружайтесь этим рецептом и попробуйте вариант с пюре из яблок!

Ингредиенты:

• Пюре из яблок – 165 г;
• Молоко (растительное) – 355 мл;
• Сироп (лучше кленовый) – 65 мл;
• Мука – 245 г;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Корица и имбирь (перемолотый) – по вкусу;
• Сахар, соль, сода.
Вафли с корицей. \ Фото: willowcrestlane.com.

Вафли с корицей. \ Фото: willowcrestlane.com.

 

Способ приготовления:

• В муку засыпать сахар;
• Добавить корицу с имбирем;
• Посыпать разрыхлителем и солью с содой;
• Перемешать;
• Отдельно соединить пюре с сиропом и молоком;
• Перемешать до однородности;
• Соединить между собой ингредиенты;
• Тщательно вымесить, избавляясь от комков;
• Смазать маслом вафельницу;
• Выпекать до румяности;
• Подавать с джемом.

6. Сырные


Сырные вафли. \ Фото: yummytoddlerfood.com.

Сырные вафли. \ Фото: yummytoddlerfood.com.

 

Поскольку вафли – основное блюдо на завтрак, не обязательно делать их сладкими, использовать шоколад или ягоды. Попробуйте приготовить пряные и нежные варианты с добавлением натёртого сыра.

Ингредиенты:

• Сыр – 155 г;
• Мука – 6,5 ст.л;
• Яйца – 2 шт;
• Творог – 85 г;
• Разрыхлитель – на кончике ножа;
• Соль.
Вафли с сыром. \ Фото: deliciousfromscratch.com.

Вафли с сыром. \ Фото: deliciousfromscratch.com.

 

Способ приготовления:

• Сыр предварительно натереть на самой маленькой тёрке;
• Соединить с яйцами, солью и творогом;
• Размешать;
• Ввести муку и разрыхлитель;
• Вымесить;
• Выложить на смазанную маслом вафельницу;
• Обжарить до румяности с двух сторон;
• Подавать на перекус или к чаю.

7. Шоколадные


Шоколадные вафли. \ Фото: casualfoodist.com.

Шоколадные вафли. \ Фото: casualfoodist.com.

 

И, конечно же, никуда без шоколада! Такие вафли – то, что нужно, в особенности, если добавить к ним немножко белого, свежего мороженого.

Ингредиенты:

• Яйца – 2 шт;
• Мука – 255 г;
• Какао – 75 г;
• Сахар – 55 г;
• Молоко – 305 мл;
• Шоколад растопленный – 105 г;
• Сода – 1 ч.л;
• Соль;
• Мороженое.
Вафли с шоколадом. \ Фото: cdn.momsdish.com.

Вафли с шоколадом. \ Фото: cdn.momsdish.com.

 

Способ приготовления:

• В муку ввести соду с сахаром, а также какао;
• Перемешать;
• Залить молоком и вбить яйца;
• Сдобрить солью;
• Перемешать до однородности;
• Вафельницу прогреть и смазать маслом;
• Готовить до хрустящей корочки с двух сторон;
• Дать немного остыть;
• Подавать с мороженым.

источник

