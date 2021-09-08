Шляпы из газет и принработы: 5 самых странных традиций школ мира

Можно ругать постсоветское школьное образование по самым разным причинам, однако приходится признать, что оно - на поверку одно из самых гуманных в мире. Материал покажет и опишет 5 самых странных традиций в школах мира, которые заставляют брови взлететь вверх.
1. Бумажные нахлобучки на голову во время контрольных в Китае
Борьба со списыванием в Китае. / Фото: trinixy.ru
В большинстве случаев китайским школьникам просто в голову не приходит списать у соседа по парте: столь высок моральный уровень восточных людей. Но в некоторых школах, где учатся дети среднего класса и бедноты, все еще может иметь место такой грех, как списывание. Поэтому во время контрольных на голову школьников помещают шоры из газет.
2. Наказания в виде принудительного труда в Северной Корее
Система наказаний принработами в школах Северной Кореи. / Фото: amic.ru
В Северной Корее уважительной причиной опоздания на уроки или неявкой в школу является только госпитализация. Такого понятия, как находиться дома на больничном, там не существует. Даже с легкой стадией пневмонии и жесточайшим насморком или бронхитом ребенок ходит на уроки. А за опоздания и прочие дисциплинарные нарушения полагается наказания в виде принудительных работ. Чаще всего это мытье школьных полов. Поэтому сотрудников, которых мы называем уборщиками или техничками, в школах Северной Кореи просто нет: всю их работы делают провинившиеся школьники - потенциальные будущие преступники.
3. Обязательная смена школ и учителей в Италии на протяжении периода обучения
Итальянские школьники. / Фото: restbee.ru
На родине пиццы школьники ходят в школу 13 лет и обязательно за период обучения дважды полностью меняют преподавательский состав и/или школу. Принцип следующий: в 11 лет, после 5 лет в «началке», дети переходят в другую школу, которая может быть даже в другом районе (это считается более педагогично с точки зрения итальянского министерства образования). Там они поступают в среднее звено. А до выпуска (кстати, выпускные вечера в Италии отсутствуют!) желательно обязательно еще раз сменить школу. По мнению итальянских учителей это с раннего возраста учит детей приспосабливаться к новым обстоятельствам жизни и не бояться перемен.
4. Штрафы и уголовные статьи родителям за пропуск их чадами уроков в Нидерландах
Типичный урок в голландской школе. / Фото: kanal-o.ru
Над входом в учебное заведение в в Нидерландах можно часто встретить следующий лозунг: «Строгая дисциплина - гарантия качества знаний!» Такая вот точка зрения у образовательной верхушки в стране тюльпанов и мельниц. А за нарушение дисциплины полагаются строжайшие наказания... родителям учеников. За первый прогул родители получают штраф, а если прогулы будут повторяться, родителям грозит тюремный срок. Соответственно, деклассированные элементы в Голландии попросту не отдают своих чад в школу вообще. Что ж, это отличная гарантия безопасности для детей приличных людей.
Интересный факт. В Нидерландах в школе детям дают краткие спецкурсы, обязательно завершающиеся контрольной работой, с названиями, которые могут шокировать жителя постсоветского пространства: «Секс», «Наркотики», «Алкоголь». Она направлены на то, чтобы дети знали, какую опасность здоровью и жизни могут нести эти явления.
5. В Индии в первый класс - в 3-4 года
Школьники Индии. / Фото: hipstamama.ru
В Индии дети идут в школы 1 июля в возрасте... 3-4 лет. Детские сады там отсутствуют. Каждый учебный день начинается с молитвы местным богам. Такое ранее начало школьной жизни связано с бедностью данной страны. Детей в школе кормят бесплатно дважды в день рисом, душистыми лепешками, чаем со специями и отварами из трав.
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