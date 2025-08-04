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«Бабушкин» совет о том, как держать все ножницы в доме острыми как бритва



Ножницы – это один из тех инструментов в доме, который используется с завидным постоянством. При этом, как и любой другой режущий инструмент, ножницы в ходе эксплуатации затупляются. Спустя какое-то время без надлежащего ухода они не смогут разрезать даже бумаги… Чтобы не допустить подобного, ножницы следует периодически затачивать.
Вот только как лучше это сделать?

Вне зависимости от размера и типа ножницы тупятся. |Фото: constantdelights.com.

Вне зависимости от размера и типа ножницы тупятся. |Фото: constantdelights.com.

 

Нет ничего хуже, чем затупившиеся ножницы. Почему? Потому что в этом случае вернуть им рабочую остроту будет совсем не просто. Первое и, пожалуй, главное правило в использовании ножниц – это не доводить ситуацию до красности в принципе! Рабочие лезвия рекомендуется время от времени затачивать. Есть несколько действенных способов, которые помогут поддерживать остроту ножниц.
Можно заточить об иголку. |Фото: YouTube.

Можно заточить об иголку. |Фото: YouTube.


 

Способ первый: заточка об иголку. Понадобится тонкая швейная игла. Ножницы берутся в одну руку, иголка в другую руку. Лезвия ножницы смыкаются вместе. После этого подносим иголку к краю ножей и просовываем ее внутрь, разводя тем самым сомкнутые лезвия. Протягиваем иглу вдоль ножей, постепенно раздвигая их. Повторяем всю процедуру 6-7, максимум 10 раз.
Можно заточить о стекло. ¦Фото: ya.ru.

Можно заточить о стекло. ¦Фото: ya.ru.

 

Способ второй: заточка о пузырек. Понадобится какой-нибудь стеклянный пузырек от лекарств или реагентов. Все, что нужно сделать, это 6-7 движениями попытаться как будто «порезать» горлышко сосуда лезвиями ножниц. Вся операция займет буквально несколько секунд, как и в случае с заточкой об иголку.

Лучше всего - наждачка. ¦Фото: avon-c.ru.

Лучше всего - наждачка. ¦Фото: avon-c.ru.


 

Способ третий: наждачная бумага или точильный камень. Что такое ножницы? По сути пара ножей с односторонней заточкой! Если инструмент затупился совсем, то иголкой или стеклянным пузырьком здесь уже не отдаешься. Придется брать в руки серьезный инструмент. Например, наждачную бумагу или точильный камень малой зернистости. Точатся ножницы, как любой другой нож, с той лишь разницей, что «заострять» следует только с одной стороны.

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