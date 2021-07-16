9 привычек немцев, которые кажутся необычными жителям постсоветского пространства

Необычные привычки немцев и особенности жизни в Германии.
Для большинства выходцев из Советского Союза немцы представляются практически жителями иного мира. Другой менталитет, другая культура, отношение к обычным вещам. Мы собрали 9 привычек немцев, которые покажутся необычными.
1. Стеклянные стенки и отсутствие вентиляции
Отсутствие вытяжки в ванной комнате. | Фото: Cosmic Look.
Отличительной особенностью немецких санузлов, которая удивляет многих иностранцев, является отсутствием вентиляции. Чаще ее место занимает окно. Правда зимой его не откроешь из-за холода. Поэтому грибок и плесень - не редкость в немецкой ванной комнате. Еще одна диковинка - стеклянные перегородки вместо шторки для ванны. Хотя, по мнению Novate.ru, их использование вполне логично, ведь на тканевых деталях грибок появляется быстрее, чем на стекле. Кстати, уборка влаги со стен специальным скребком - обязательный ритуал в Германии.
2. Жить на арендованной площади
Арендовать жилье в Германии. | Фото: Achieva Life.
Интересный факт: большинство немцев живет на арендованной жилплощади. Причем люди совершенно не переживают по этому поводу и не стремятся обзавестись собственной жилплощадью. Все дело в том, что быть владельцем собственных квадратных метров очень дорого, особенно в больших городах. Высокие налоги и плановые ремонты здорово бьют по карману, а рачительные немцы не очень любят тратиться. Так и живут годами на съемных квартирах, оплачивая лишь арендную плату. К слову, цены на аренду регулирует государство, которое запрещает повышать плату больше чем на 15 процентов в течение трех лет.
3. Пресекать правонарушения
Бдительный контроль за обстановкой. | Фото: DW.
В отличии от американцев, которые жалуются и пишут доносы, немцы предпочитают действовать и пресекать правонарушения. Такое поведение в Германии называется культурой социального контроля. Если немец видит, что кто-то собирается перейти дорогу на красный свет, проехать в автобусе, не заплатив или припарковаться в неположенном месте, он тут же сделает замечание.
Также в этой стране принято писать письма. Они называются Abmahnung (письма-предупреждения). С их помощью жители страны выражают свое недовольство чьим-либо поведением. Эти письма - мягкая мера пресечения правонарушения. Однако, если эта мера не сработает, обиженный гражданин обратится в суд и прихватит с собой копию письма.
4. Сдавать бутылки
Практика сдавать пластиковые и стеклянные бутылки. | Фото: Турбина.ру.
Пластиковые и стеклянные бутылки в наших краях сдают пенсионеры, алкоголики и бомжи. А вот в Германии - это нормальная и распространенная практика. Еще в начале 2000-х в стране вступил в действие закон, обязывающий магазины принимать пустую тару от продукции, которая представлена на их прилавках. В ответ магазины повысили цены на данный сегмент товаров. Таким образом у покупателей не осталось выбора и они начали сдавать бутылки, чтобы частично отбить цену товара.
5. Домашняя бухгалтерия
Любовь к папкам и подсчетам. | Фото: Журнал Neue Zeiten.
Как уже сообщалось выше, немцы очень скрупулезные и обожают подсчитывать свои капиталы. У каждого второго жителя этой страны есть своя домашняя бухгалтерия. Обычно это несколько разных папок, в которые аккуратно подшиваются все счета, важные документы, налоговые уведомления и чеки. Согласно закону, граждане обязаны хранить документы от двух до десяти лет. Так что, со временем эти папки приобретают весьма внушительные размеры.
6. Использовать тканевые полотенца на кухне
Любовь к тканевым полотенцам. | Фото: LWL.
В большинстве европейских стран хозяйки уже перешли на бумажные полотенца. А вот немцы остаются верны своим традициям и используют на кухне старые добрые вафельные полотенца. Обычно на кухне их сразу с десяток и все они в клеточку. Данный аксессуар даже получил свое название - «немецкое чайное полотенце».
7. Привычка экономить воду
Причины экономить воду. | Фото: Hydrotech.
В Германии принято экономить воду, счета за которую весьма внушительные. Однако, тут есть и другая сторона медали. Как и многие европейцы, жители Германии подходят осознано к вопросам расходования природных ресурсов. Для немцев расход воды - не только вопрос экономии бюджета, но и форма заботы об окружающей среде. Согласно исследованиям, немцы тратят около 124 литров воды в сутки, в то время как россияне расходуют около 250. Правда дальше сокращать потребление воды невозможно, ведь из-за малого количества воды в трубах скапливается большое количество жира, что крайне негативно сказывается на работе канализации.
8. Носить тапочки дома
Привычка переобуваться в домашние тапки. | Фото: TheQuestion.
Многие считают, что привычка переобуваться дома в тапки, свойственна лишь жителям постсоветского пространства. Однако, это ошибочное мнение, немцы тоже носят дома тапки и даже ненавязчиво предлагают их гостям. Это особенно актуально в осенне-зимний период, когда на улицах появляется слякоть, а в доме становится достаточно холодно, чтобы ходить босиком. Дело в том, что только в 13 процентах немецких домов есть центральное отопление, в остальных используются газовые котлы, которые влекут за собой большие траты. Поэтому в большинстве немецких домов холодные полы и домочадцы, обутые в теплые тапки.
9. Пользоваться наличным
Любители наличных денег. | Фото: Pluska.
Пожалуй, немцы - одни из самых больших любителей наличных денег. Большинство коренных жителей не приемлет кредитных карт. Возможно, поэтому экономика этой страны одна из самых сильных. По данным, которыми располагает редакция Novate.ru, около 80 процентов всех покупок в Германии осуществляется за наличные. А еще немцы не хотят, чтобы банки следили за их тратами. Кроме того, немцы очень скрупулезны: они сами любят коротать вечера за подсчетом своих доходов и расходов.
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