3 недостатка немецкой овчарки, которые нужно учитывать при выборе собаки

Собака – лучший друг человека. Данную максиму знает каждый с самого детства. Для многих соотечественников овчарка была и остается воплощением идеальной собаки: сильной, верной, исполнительной. Однако при этом многие забывают о том, что, выбирая для себя питомца, следует учитывать характерные особенности породы. Вот и немецкая овчарка имеет три «минуса», которые следует принимать в расчет большинству ответственных любителей животных.
1. Высокая подвижность
Нуждается в хорошем выгуле. /Фото: pernatiki.com.
Овчарки – одна из самых активных и подвижных пород. Если не уделять собаке данной породы достаточно много времени на улице, то она начнет болеть физически и психически. Поэтому овчарку сложно держать в городских условиях, особенно, если рядом нет подходящего места для выгула и площадки (или ее подобия). Данной породе, как никакой другой, нужна ежедневная физическая активность. А это значит, что выгуливать собаку придется около часа.
2. Дисциплина
Собака нуждается в правильном выгуле. /Фото: dogs.ru.
У овчарки очень мощный охотничий инстинкт. Собака нуждается в регулярной канализации своей агрессии, активности и интереса. Для этого она должна быть постоянно в работе. Поэтому молодую овчарку в обязательном порядке стоит подвергнуть жесткой дрессуре. Начинать следует уже в возрасте 8 месяцев. Если упустить данный период, у собаки может сложиться неправильная психика, она будет своенравной, агрессивной и непослушной. Не стоит забывать еще и о том, что профессиональная дрессура – это процесс долгий и достаточно затратный в вопросе финансов. Данные нюансы следует в обязательном порядке учитывать потенциальному хозяину.
3. Место содержания
Нуждается в просторе. /Фото: nashgazon.com.
Немецкая овчарка – это не та порода, которую можно положить на коленки и гладить. Собака исключительно свободолюбивая. По этой причине овчарка крайне негативно чувствует себя в замкнутых помещениях. Лучше всего заводить данную породу имея в своем распоряжении частный дом с участком земли. В квартире (особенно маленькой) ей будет совсем некомфортно. Впрочем, при достаточных нагрузках во время выгула и дрессуры овчарка может ужиться и в ней. Большой плюс в такой случае заключается в том, что собака постоянно контактирует с хозяином и не предоставлена сама себе.
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