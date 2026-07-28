Почему в одних странах движение правостороннее, а в других - левостороннее



/ Фото: api.goodwood.com. / Фото: api.goodwood.com.

По приезду в другую страну в глаза всегда бросаются непривычные вещи. Так, некоторые люди совсем не в курсе, почему в разных странах, никак не связанных между собой, движение на дороге может быть левосторонним, а не, как принято во многих других, правосторонним. Но всему этому, безусловно, есть своё объяснение. По приезду в другую страну в глаза всегда бросаются непривычные вещи. Так, некоторые люди совсем не в курсе, почему в разных странах, никак не связанных между собой, движение на дороге может быть левосторонним, а не, как принято во многих других, правосторонним. Но всему этому, безусловно, есть своё объяснение.



Даже движение разнится в разных странах. / Фото: postfactum.kz. Даже движение разнится в разных странах. / Фото: postfactum.kz.

Иногда привыкнуть к движению с другой стороны может быть не очень удобно, и дело касается не только вождения автомобиля, но даже и того, как правильно переходить дорогу. Этом может вызывать некоторые трудности, но отнюдь не является неправильным, ведь у этого явления также есть свои исторические корни, которые вполне логичны. Правостороннее движение можно встретить в огромном количестве стран, и то, что привычно в Европе или Америке, не является общепринятым.

Если окунуться в историю, то можно увидеть, что такой вид левостороннего движения - это не что-то придуманное недавно, такая практика существует уже давно, ещё с древности. Например, в Древнем Риме именно так и было выстроено движение на дорогах. А всё дело заключалось в том, что в своём большинстве люди правши и подобный подход казался практичнее. Ведь если у воина в руках меч и он держит его так, как удобно, правой рукой, то двигаться в этом случае куда лучше слева, чтобы совершить ответное нападение. Потому подобная практика быстро разошлась по всей Империи и даже дошла до Британии, которая также была под захватом римлян, там и закрепилась.



Самая знаменитая страна с противоположным движением. Самая знаменитая страна с противоположным движением./ Фото: nzz.ch.

А вот после того, как Римская Империя прекратила своё существование, об этой практике забыли. Зато вот в Британии, которая находится в некотором отдалении, этот подход менять так и не стали.

Всё изменилось с приходом конных экипажей не только для перевозки продукции, но и для повседневного обихода. Возница для большего удобства на дороге всегда находился с левой стороны или на той лошади, которая была запряжена слева. Это делалось для того, чтобы когда на дороге встречались два экипажа, они не сталкивались, потому приходилось прижиматься к самому краю проложенной дороги. А делать это именно в таком положении проще всего.



Началось всё с Древнего Рима. / Фото: en.wikipedia.org. Началось всё с Древнего Рима. / Фото: en.wikipedia.org.

Соответственно, те страны, что располагались близко друг к другу переняли подобный подход, зато вот Великобритания не только сохранила традиции, пришедшие к ним из прошлого, но и оказала большое влияние на дорожное движение в своих колониях. А колоний у нее было, как известно, много. Потому левостороннее движение нашло своё место не только в Африке и Азии, но даже в Индии и Австралии.

Однако, это не касается Японии, там такое направление движения появилось независимо от ни от Англии, ни от Древнего Рима. Но всё же, нельзя исключать в таком выборе и оказанное влияние сильной и прогрессивной Британией. Но всё же Япония приняла этот закон самостоятельно, посчитав такой вариант наиболее безопасным и удобным для своих не самых широких трасс.



Движение в США. / Фото: metroprimaryresources.info. Движение в США. / Фото: metroprimaryresources.info.

А почему же тогда подобный подход, распространившийся на практически треть мира, не дошел до Соединённых Штатов Америки? Тут всё дело также в приехавших на освоение новых земель колонистах. Как выходцы в большинстве из Европы, они также привезли с собой и собственные традиции и плотно закрепили их. А когда Америка вошла в полную силу и начала отстраивать всё больше крупных городов, она решила продолжить следовать собственному пути, полностью отказавшись от того влияния, которое было в прошлом у Англии.

А вот до России английское влияние не дошло, несмотря на то, что сражения на дорогах происходили точно также как и в Древнем Риме, а меч воины держали в правой руке. Большее влияние оказала и вера, ведь в православной традиции принято креститься именно правой рукой. Потому и люди в прошлом, чтоб случайно не нарушить никаких запретов, старались двигаться именно с правой стороны и обходить храмы также этом направлении.



Таких стран не мало. / Фото: engineerine.com. Таких стран не мало. / Фото: engineerine.com.

Но также в мире есть и те страны, которые со временем поменяли направление движения с левостороннего на правосторонне. В их число входит Швеция, которая сделала это в конце прошлого века. Произошло это из-за того, что все их соседние страны уже пользовались правосторонним движением и для того, чтобы снизить риск путаницы и аварий, они решили его изменить.

Также поступила и Канада, долго бывшая английской колонией, но сделала это гораздо раньше, ещё в 19 веке. Однако, не все города сразу подчинились новому требованию и процесс завершился только в 20-ых годах 20-го века. Также перешла на правостороннее движение и Южная Корея, которая долгое время находилась под властью Японии и как только смогла получить полную независимость, тут же изменила это правило. Произошло изменение сразу по окончанию Второй мировой войны.



Кто-то может и запутаться. / Фото: kolesa.kz. Кто-то может и запутаться. / Фото: kolesa.kz.

Но также стоит отметить, что даже сегодня некоторые страны стараются переходить на правосторонне движение, считая его большее удобным и принятым во всём мире, хотя это далеко не так. Всё остаётся большое количество стран, где движение по другой стороне уже настолько привычно, что переход вызовет настоящую путаницу. Хотя для путешественников и туристов этот поход может показаться не совсем привычным. К тому же это тоже часть уникальности каждой из стран, можно сказать, настоящий культурный код, от которого в принципе отказываться нет никакого смысла.