7 удачных мест для хранения в маленькой прихожей

Прихожая – это первое, что встречает нас при входе в квартиру. Поэтому важно, чтобы она была красивой, чистой и аккуратной. Но как этого добиться на двух квадратных метрах, особенно осенью и зимой, когда количество одежды и обуви становится невозможно контролировать?



Идея 1: Этажерка

Идея 2: Обувница в шкафу

Идея 3: Модульная система

Идея 4: Комод

Идея 5: Угловая система хранения

Идея 6: Винтажное трюмо

Идея 7: Зеркальный шкаф

Этажерка может быть на колесиках или безПолноценная система хранения на паре квадратных метров – тот еще квест.Если вы четко понимаете, что установить огромный шкаф во всю стену нет возможности, подумайте о легких мебельных конструкциях, которые занимают минимум места.Например, для верхней одежды и сумок можно предусмотреть крючки, а для аксессуаров и мелких вещей – небольшую этажерку (если хотите передвигать ее с места на место, выбирайте модель на колесиках). Чтобы избежать визуального шума, предусмотрите пару эстетических корзин или органайзеров – так открытое хранение будет выглядеть опрятнее.Конечно, полноценный шкаф пара крючков и этажерка не заменят, однако если есть возможность сделать в отдельной нише мини-гардеробную, а саму прихожую оставить полупустой – воспользуйтесь ею. Старайтесь не перегружать и без того небольшую площадь.Оставьте место для обуви спереди или сбокуСамым частым решением для прихожей становится большой шкаф. А чтобы он задействовал максимум свободной площади, его делают под потолок. Отличное решение, но важно продумать не только размер и высоту шкафа, но также его наполнение. Обычно это полки, отсек со штангой для верхней одежды и пару ящиков для шапок, перчаток и других аксессуаров. Но как насчет того, чтобы оставить внизу несколько свободных полок для хранения обуви?Получится своеобразная обувница в шкафу. Это хороший вариант экономии места, когда не нужно покупать отдельную тумбу или этажерку для хранения сапог, кроссовок, туфель и пр.Если же в прихожей есть ниша, вы можете сделать обувницу там. Подойдет даже неглубокая, которая образовалась в ходе перепланировки. Здесь тоже лучше задействовать все пространство до потолка и совместить в одном шкафчике хранение обуви и одежды. Внизу оставьте открытые полки, а сверху сделайте закрытую зону. Кстати, вместо курток там можно хранить сумки или даже спортинвентарь.Мебель в светлых тонахВ мебельных магазинах можно найти множество альтернатив большому шкафу, и одна из них – модульная система. Ваша главная задача – измерить количество свободной площади и собрать конструкцию, подходящую по размеру. Например, вы можете взять несколько ящиков и поставить их друг на друга. Лучше всего, чтобы готовая конструкция получилась разноуровневой. В этом случае более высокая поверхность заменит полку или консоль, а нижняя станет местом для сидения (главное – не забыть постелить подушку). Внутри будут ящики для обуви и других вещей, а над ними останется место для крючков. Удобно, компактно, функционально.Комод должен быть многофункциональнымНо не простой, а многофункциональный. В случае с маленькой прихожей очень важно создать действительно удобный и практичный интерьер, не загроможденный системами хранения, поэтому каждый предмет должен выполнять сразу несколько задач. В случае с комодом следует отказаться от классических моделей с несколькими ящиками, и вместо них выбрать мебель с разными по размеру секциями. Часть из них подойдет для обуви, часть – для мелких вещей, вроде расчесок и ключей, часть – для шапок и шарфов. Если прихожая узкая, выбирайте высокий, но неглубокий комод, чтобы он точно вписался в интерьер.Задействуйте пустой уголОставлять пустые углы в маленькой прихожей – настоящее преступление. Здесь и так мало свободного места, поэтому необходимо с умом задействовать каждый квадратный сантиметр. Угол можно обыграть как-угодно. Повесить полки, поставить стеллаж, сделать на заказ небольшую тумбу. Чтобы мебель не бросалась в глаза и занимала минимум места, можно выкрасить ее в тон стен. если вверху останется место, повесьте зеркало, а мелочи храните либо на полках, либо в ящиках.Добавьте в интерьер винтажных нотокОбычно для интерьера прихожей выбирают консоль, обувницу или узкий комод. Но те же самые функции может выполнять и другой, более интересный предмет. Речь идет о винтажном трюмо. Не совсем характерная мебель для коридора, но именно поэтому она может стать настоящей изюминкой. Чем удобно трюмо? Оно достаточно вместительное, чтобы хранить не только мелкие вещи и аксессуары, но еще и обувь. Поэтому хранение будет удобным и аккуратным. На столешницу можно положить очки, ключи, кошелек – так они всегда будут под рукой.Зеркальный шкаф расширит пространствоКроме того, что в прихожей нужно продумать хранение, важно еще и визуально расширить ее. Лучше всего с этой ролью справляется светлая цветовая гамма, глянцевые поверхности и, конечно же, зеркала. Вы можете повесить отдельное зеркало, сделать зеркальную стену за консолью или же заказать шкаф со стеклянными дверцами. С точки зрения грамотной организации пространства и экономии места, последний вариант будет самым удачным. Вы совместите в одном предмете сразу две функции. Шкаф можно установить вдоль длинной или вдоль короткой стены, в зависимости от конфигурации комнаты. Если хотите, чтобы мебель не бросалась в глаза, встройте ее в торец узкого коридора. При беглом взгляде никто вообще не поймет, что в комнате есть шкаф.