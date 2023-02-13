Как 400 тысяч лет назад древние предки человека перерабатывали отходы

Современный мир диктует свои правила и моду. Так, сегодня все больше становится популярным сознательность человека как потребителя. Люди стараются не покупать лишних вещей и продуктов, экономят воду и энергетические ресурсы, сортируют свои отходы для их дальнейшей переработки. Для некоторых это все еще довольно сложно, однако стоит знать, что несколько сотен тысяч лет назад наши древние предки успешно этим занимались.
Раскопки в пещере Кесем
В 2000 году международная группа археологов, в которую входили итальянские и израильские специалисты, приступила к изучению пещеры Кесем, открытой в том же году недалеко от столицы Израиля – Тель-Авива. Как удалось установить ученым, этот грот использовался древними людьми в качестве жилища на протяжении длительного периода 400-200 тысяч лет назад. Естественно, материалов для научных работ в пещере Кесем было более чем достаточно.
Раскопки в пещере Кесем недалеко от Тель-Авива ведутся с 2000 года
Кроме всего прочего, обнаруженного в пещере – следов костра, пепла, костей всевозможных животных (преимущественно ланей, косуль, диких лошадей и зубров), – археологи нашли довольно много мелких и очень острых инструментов. Как показали дальнейшие исследования, некоторые из них были сделаны из более крупных каменных орудий.
Мелкий хлам
С самого начала археологи, озадаченные огромным количеством артефактов, сосредотачивались на более крупных находках. Все относительно небольшие инструменты, а также другие детали (обломки костей, кусочки камня) ученые, конечно же, тоже инвентаризировали. Однако не обращали свое внимание на весь этот мелкий хлам.
Мелкие предметы, найденные археологами в пещере Кесем
Когда же все крупные артефакты были изучены – пришел черед мелочи. И тут ученые подтвердили открытие, сделанное уже ранее археологами. Как и в большинстве других древних поселений в Средиземноморском регионе, в пещере Кесем также нашлись следы повторного использования древними людьми первобытных орудий.
Маленькие инструменты, сделанные из больших
Среди мелких каменных частей, найденных в израильской пещере, при тщательном их изучении были обнаружены различные мелкие инструменты – резцы, скребла и т. п. Ученые установили, что все они были изготовлены из более крупных орудий труда, которые затупились или же после длительного использования пришли в негодность.
Реконструкция первобытного очага. Возможно, такой же сотнями лет беспрерывно горел и в пещере Кесем / Источник: twitter.com
Чтобы доказать тот факт, что подобные острые предметы были умышленно изготовлены, а не являлись частями поврежденного инструмента, ученые провели исследования с помощью рентгеновской и инфракрасной спектроскопии. Тесты показали наличие на режущих кромках мелких инструментов следов шкур, мяса и растительные волокна.
Это стало неоспоримым доказательством того факта, что подобные миниатюрные орудия древние предки человека, жившие в пещере Кесем, весьма активно использовали.
Не в дефиците дело
Зачем же древние гоминиды делали мелкие каменные инструменты из крупных? Неужели в этой местности подходящие материалы, такие как, например, кремний, были дефицитными? Может, поэтому первобытному человеку приходилось вновь и вновь переделывать свои орудия труда? Ученые полностью опровергли такую теорию.
Стоянка древнего человека. Реконструкция / Источник: pinterest.com
В прилегающей к пещере Кесем местности было довольно много того же кремния. Это значит, что никакой нехватки этого материала у первобытных людей и быть не могло. То есть отойдя всего на несколько десятков шагов от дома гоминид мог найти и изготовить любое удобное для его руки орудие. Однако первобытные люди предпочли переработать изношенный инвентарь, сделав из него новые предметы.
Следовательно, на лицо тот факт, что уже тогда древние люди додумались, что совсем не обязательно что-то выбрасывать, если из него можно сделать другой инструмент для какой-то иной цели. В основном «вторичные» орудия приспосабливали для мелких работ: подрезка шкуры при выделке, нарезании мяса, корнеплодов или овощей и тому подобные манипуляции.
Примерно так мелкими резцами из кварцита первобытные люди из пещеры Кесем нарезали корнеплоды / Источник: was.media.com
Весьма показательная практика, не правда ли? Ведь кроме экономии ресурсов (в данном случае – кремния) при изготовлении мелкого инструмента из большого, древние люди еще и развивали свою моторику, а также умение тонко обрабатывать материалы и весьма точно пользоваться ими. С точки зрения эволюции такие навыки были весьма полезны с учетом прицела тогдашнего человечества на планетарное господство в будущем.
Использование миниатюрных инструментов развивало человеческую моторику, тонкость и искусность в работе / Источник: vk.com
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