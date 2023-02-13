Как 400 тысяч лет назад древние предки человека перерабатывали отходы

Раскопки в пещере Кесем

Раскопки в пещере Кесем недалеко от Тель-Авива ведутся с 2000 года

Мелкий хлам

Мелкие предметы, найденные археологами в пещере Кесем

Маленькие инструменты, сделанные из больших

Реконструкция первобытного очага. Возможно, такой же сотнями лет беспрерывно горел и в пещере Кесем / Источник: twitter.com

Не в дефиците дело

Стоянка древнего человека. Реконструкция / Источник: pinterest.com

Примерно так мелкими резцами из кварцита первобытные люди из пещеры Кесем нарезали корнеплоды / Источник: was.media.com

Использование миниатюрных инструментов развивало человеческую моторику , тонкость и искусность в работе / Источник: vk.com