Деликатный режим: 9 ошибок во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйки

Досадные ошибки, которые способны запросто испортить и ткань, и ваше настроение.

И не такое случается

Ошибка №1: гладить «в сухую»

Больше влаги!

Ошибка №2: гладить «деликатное» последним

Вначале – тонкие ткани, потом – плотные

Ошибка №3: неправильный режим

Как гладить пресловутый «fabric blend»?

Ошибка №4: не подготавливать льняные вещи к глажке

Дайте натуральным тканям немного повисеть влажными

Ошибка №5: неправильно гладить рубашки или брюки

Вначале – самые жёсткие участки

Ошибка №6: не чистить утюг

Утюг тоже нужно чистить

Ошибка №7: хранить утюг с водой

Обязательно сливайте остаток воды из утюга

Ошибка №8: использовать «суровую» воду из крана

«Суровая» вода из крана

Ошибка №9: не менять гладильную доску годами

Всё меняется. «Гладилки» - тоже