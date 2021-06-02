В Японии есть храм, посвященный женской груди, и это прекрасно

Добро пожаловать в японский храм, посвященный исключительно женской груди. Расположенный у подножия горы Коя-сан в маленьком поселении Кудояма, храм Дзисон-ин — наверное, одно из самых уникальных буддистских святилищ в Японии.











Снаружи храм не отличается от любого другого. Но как только вы войдете, внутреннее оформление напомнит о том, что вы находитесь в по-настоящему особенном месте. Внутри можно найти тысячи деревянных табличек с грудями, сделанными из поролона и ткани, пластика или краски.







Изначально храм Дзисон-ин был построен как вход на священную гору Коя-сан. Но однажды сюда пришел доктор с особенной молитвой за одну из своих пациенток, страдавшую от рака груди, и в храме начались перемены. Доктор попросил разрешения принести в храм подношение в виде груди. Служители согласились, и вскоре родилась новая традиция.







С момента появления той первой пары грудей люди со всей страны стали приезжать в храм, чтобы добавить свою мини-грудь к подношениям. Некоторые посетители молятся за здоровую беременность, а другие просят богов о стабильной лактации или об излечении от рака груди.







Традиция немного странная, но суть ее просто прекрасна. Вот только возникает вопрос: какой процент этих табличек здесь оказался вместе с молитвой об увеличении или уменьшении груди?

Наверняка такие молитвы очень распространены среди прихожан этого храма . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)