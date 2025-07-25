Сколько стоили советские авто на современные деньги

Многие из тех, кто жил еще при СССР, помнят, сколько стоили автомобили в эпоху застоя. Да и в целом в интернете можно найти статьи с указанием цен на машины в Советском Союзе. Однако говорит ли что-то современному человеку сумма, скажем, в 5000 рублей? Маловероятно. Поэтому Obozrevatel решил посчитать, сколько “автомобильные достижения” Советского Союза стоили бы в современных деньгах.

Как считаем?

Советские рубли и гривны

Так сколько же стоят? ЗАЗ-968

Москвич-412

ВАЗ-21011

ВАЗ-2103

ГАЗ-24 Волга

Вывод