Шесть блюд, которые придумали бедняки, а потом они стали популярны во всем мире

Сложно поверить, но многие блюда, популярные сегодня, изначально были просто объедками с царского стола. Novate.ru решил рассказать о нескольких самых популярных из них, чтобы вы смогли погрузиться в прошлое и узнать историю блюд, которые неожиданно для их создателей стали настоящими деликатесами.
1. Луковый суп
Луковый суп запекается в духовке с сыром. / Фото: attuale.ru
На протяжении нескольких столетий этот вкусный, сытный и ароматный суп был одним из самых любимых у бедняков. И это неудивительно, ведь всего одна тарелка могла взбодрить, вернуть силы и отрезвить после бурного вечера, чем неоднократно пользовались торговцы и грузчики, которым приходилось выходить на работу задолго до наступления рассвета.
История появления лукового супа достаточно банальная. Благодаря тому, что лук обладал прекрасными бактерицидными свойствами и стоил копейки, было принято решение кормить им римских солдат. Но так как употребление сырого лука вызывало головные боли и имело ряд других негативных последствий, из него варили похлебку.
В состав элитного меню луковый суп вошел только в XVIII веке. Существует легенда, что это дело рук Людовика XV. Однажды он поехал на охоту, но день был неудачный, поэтому приготовить ужин было не из чего. Дальше версии расходятся: одни утверждают, что король сам приготовил суп из лука, масла и шампанского, другие придерживаются мнения, что блюдо создал все-таки повар. Как бы то ни было, но рецепт супа был следующим: в масле обжаривалось небольшое количество лука, затем овощ заливали шампанским, доводили до кипения и по истечении нескольких минут снимали с огня. Готовое блюдо можно было есть ложкой или пить как чай.
Сейчас рецепт супа немного изменился. Его готовят на говяжьем бульоне с добавлением алкоголя, например, белого вина, а затем запекают в горшочке под сырной корочкой. Подавать блюдо принято с гренками.
2. Гаспачо
Если визитной карточкой Франции является луковый суп, то Испания славится своим потрясающим гаспачо. Сейчас это холодное блюдо готовят во многих ресторанах мира, но раньше оно считалось традиционной едой погонщиков мулов. Отправляясь в дальнюю дорогу, мужчины запасались продуктами, чтобы можно было приготовить суп на привале. Они брали глиняный горшок, смазывали его стенки смесью чеснока, масла и соли, укладывали слоями перцы и огурцы, и между ними добавляли хлебные крошки. Верхним слоем были сухари и оливковое масло, которым поливалось все содержимое горшочка. Далее посуду заворачивали в мокрую одежду и выставляли на солнце. Когда одежда полностью высыхала, блюдо можно было есть.
Любопытно, что традиционный томатный гаспачо появился только после открытия Америки.
3. Паэлья
Паэлья изначально готовилась из риса и остатков продуктов. / Фото: sgastronomy.ru
Еще один символ испанской кухни – это, конечно, паэлья. Изначально блюдо появилось в Валенсии, а потом уже распространилось по другим городам страны. Туристы могут увидеть паэлью в меню многих ресторанов, однако испанцы считают, что правильно и вкусно ее можно приготовить только на домашней кухне или уличном костре.
Как и в случае с рядом других блюд, версий появлений паэльи несколько. Согласно одной из легенд, впервые ее приготовили слуги мавританских королей. После очередного пиршества в доме своих господ они собрали остатки еды со столов, смешали их с рисом и принесли домой. Это были первые «официальные» паэльи. Кстати, в арабских странах до сих пор считают, что название блюда произошло от созвучного арабского слова, которое в переводе означает «объедки».
Вторая легенда гласит, что паэлья появилась благодаря любви рыбака к одной девушке. Однажды он пригласил ее в гости, и чтобы скрасить минуты ожидания, решил приготовить какое-нибудь вкусное блюдо. Получилось, как и слуг в Марокко - рыбак просто смешал продукты, которые были у него в арсенале, с рисом. По испанской версии, паэлья в переводе означает «для нее».
4. Паприкаш
Паприкаш - это курица, тушеная в сметане или сливках. / Фото: fb.ru
Это блюдо является одним из самых популярных в венгерской кухне. Паприкаш представляет собой сытную и ароматную подливку из самых дешевых частей курицы. Хозяйки тушили их в сметане, а в конце добавляли большое количество паприки. Кстати, именно от этой пряности произошло название блюда. Учитывая низкую себестоимость паприкаша, совсем неудивительно, что он украшал столы именно бедняков. Правда, чуть позже ситуация изменилась – для приготовления стали использовать «элитные» части курицы (грудку и белое мясо), а потому блюдо стало не зазорно подавать обеспеченным людям.
Сейчас паприкаш считается скорее не блюдом, а способом приготовления курицы и телятины. Другие виды мяса (баранина, говядина, свинина, утятина) для паприкаша не подходят, так как считаются излишне жирными или жесткими. Однако этот нюанс смущает исключительно венгерских хозяек – в других странах повара используют любое мясо, которое оказалось под рукой.
5. Буйабес
Французский суп готовится из 20 видов рыбы. / Фото: recipe-catalog.ru
Если бы можно было написать книгу об истории успеха какого-нибудь блюда, мы бы обязательно выбрали буйабес. Это яркий пример того, как можно подняться на вершину с самых низов. Изначально сытный суп варили рыбаки из остатков своего улова. В казан к мелкой рыбешке они добавляли помидоры и чеснок, варили бульон, после чего отправляли к ингредиентам куски более крупной рыбы. Получалась наваристая похлебка, отлично утолявшая чувство голода.
Однажды кто-то добавил в буйабес шафран – с этого момента отношение к супу очень сильно изменилось, ведь пряность усилила аромат и сделала вкус блюда более ярким и насыщенным. Но повара на этом не остановились. Так как оригинальный внешний вид супа не очень привлекательный, современные кулинары всячески переделывают рецепт, чтобы блюдо выглядело более презентабельно.
Такое «самоуправство» настолько сильно возмутило французов, что они даже создали Ассоциацию марсельского буйабеса. Согласно ее регламенту, готовить классический суп и указывать его в меню как буйабес, имеют право исключительно сертифицированные рестораны. Кроме того, блюдо должно готовиться из определенных двадцати видов рыбы, которые были выловлены в марсельской акватории. Но и это еще не все требования. Суп нужно варить в огромном чугунном чане – около двух часов в нем должна томиться маленькая морская рыба, а после того, как она практически растворится в бульоне, можно будет добавлять другие ингредиенты.
6. Пицца
Пицца Маргарита с томатами, моцареллой и базиликом. / Фото: sevastopolmedia.ru
Возможно, вы удивитесь, но история появления пиццы очень древняя. Как и все блюда из нашего списка, изначально блюдо считалось уделом бедняков. Оно было сытным, готовилось из дешевых продуктов. Высокопоставленные лица отказывались даже смотреть в сторону пиццы, считая, что она недостойна оказаться на их столе.
Отношение к пицце изменилось благодаря итальянскому правителю Умберто I и его супруге Маргарите. Специально для королевской четы повар Эспозито приготовил три пиццы с разными начинками. Случайно или специально, но начинка одной из них состояла из красных томатов, белой моцареллы и базилика, и по цветам напоминала итальянский флаг. Правители оценили эту пиццу по достоинству и впоследствии назвали ее в честь королевы Маргариты. С этого момента пицца стала невероятно популярной, и с каждым годом количество разновидностей блюда лишь возрастала.
