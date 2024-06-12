10 негативных последствий быстрого питания, которых стоило бы опасаться поклонникам фаст-фуда

Осторожно! Фаст-фуд.
Фаст-фуд – еда, которую готовят очень быстро, но при этом её пищевая ценность стремится к нулю, а калорийность просто зашкаливает. Такие продукты, конечно, помогают не тратить много времени, но могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем. В этом обзоре рассказ о том, к чему может привести питание фаст-фудом.
1. Ожирение
Фаст-фуд - это ожирение.
Ожирение означает то, что в организме накапливается слишком много жира. Фаст-фуд содержит большое количество калорий и сахара, что способствует увеличению веса. Даже небольшое количество фаст-фуда может значительно увеличить потребление калорий. Также питание фаст-фудом чревато тем, что человек с меньшей вероятностью употребляет фрукты, овощи, молоко и т. д. Это изменение в привычках питания может легко привести к ожирению.
2. Болезни сердца
Фаст-фуд - это болезни сердца.
У людей, которые едят фаст-фуд четыре или более раз в неделю, риск смерти от сердечных заболеваний увеличивается на 80 процентов. Причиной этого является то, что подобная пища имеет высокий уровень насыщенных или транс-жиров. Эти жиры могут закупоривать артерии и со временем способствовать высокому уровню холестерина.
3. Диабет 2 типа
Фаст-фуд это: диабет 2 типа.
Фаст-фуд стал образом жизни для многих занятых людей, которые ищут быструю и недорогую альтернативу приготовлению пищи дома. При этом мало кто задумывается, что у него может развиться диабет 2 типа, причиной которого часто является неправильный образ жизни (избыточный вес и отсутствие физической активности).
4. Пептическая язва
Фаст-фуд - это пептическая язва.
Пептическая язва - наиболее распространенная язва желудочно-кишечного тракта, которая является чрезвычайно болезненной. На протяжении почти 100 лет врачи считали, что стресс, пряная пища и алкоголь вызывают большинство язв. Но в XX веке стало известно, что фаст-фуд, такой как пицца, чипсы и соленые орешки, также может приводить к образованию язвы.
5. Негативное воздействие на семью
Фаст-фуд - это негативное воздействие на семью.
Фаст-фуд приводит к тому, что члены семьи стают намного реже встречаться вместе за обеденным столом. Каждый может покупать и есть еду быстрого приготовления по дороге на работу, при вождении автомобиля и во время работы в офисе. А удовольствие от семейных собраний теряется напрочь.
6. Нерегулярное время приема пищи
Фаст-фуд - это нерегулярное время приема пищи.
Здоровый человек должен есть в надлежащее время, чего не может обеспечить «быстрая еда». Фаст-фуд можно употреблять в любое время или в течение некоторого времени два или три раза в день, а домашняя еда подается в надлежащее время, что дает возможность отдохнуть после нее.
7. Пустая трата денег
Фаст-фуд - это пустая трата денег.
Фаст-фуд стоит слишком много, по сравнению с приготовленной дома пищей. Люди с низким доходом вряд ли могут позволить себе постоянное питание фаст-фудом.
8. Потеря аппетита
Фаст-фуд - это потеря аппетита.
Обычная пища содержит питательные вещества, которые не присутствуют в фаст-фуде. Постоянное питание «подручной» едой может привести к потере аппетита, расстройству пищеварения и иногда пищевому отравлению. С помощью фаст-фуда невозможно удовлетворить все потребности желудка.
9. Отсутствие необходимых питательных веществ
Фаст-фуд - это отсутствие необходимых питательных веществ.
Хорошо сбалансированная пища содержит все существенные элементы, необходимые для развития человека. Фаст-фуд не имеет всех этих элементов, а также этот вид пищи содержит некоторые элементы в излишне большом количестве, а другие в нем отсутствуют полностью. Таким образом, фаст-фуд не отвечает всем потребностям организма, что может привести к возникновению болезни.
10. Стресс
Фаст-фуд - это стресс.
Продукты, богатые жирами, являются причиной многих заболеваний, связанных с сердцем, кровеносными сосудами, печенью и т. д. Было отмечено, что насыщенная жирами еда может увеличить уровень стресса. Также определенные продукты и напитки действуют как мощные стимуляторы для организма и, следовательно, являются прямой причиной стресса.
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