Краткий кошачий путеводитель по философии

Коты и кошки поголовно философы, и даже не спорьте. Достаточно увидеть кота, упёршегося немигающим взглядом в стену, чтобы понять – на ваших глазах происходит мучительный процесс познания Сущего. Меж тем все котики – разные, поэтому разумно предположить, что не существует единой кошачьей философии. Наверняка, в мире живут коты фрейдисты, коты – юнгианцы и коты – рационалисты по Декарту.

Кот Матроскин – эмпирик

Кот Леопольд – стоик

Кот Гарфилд – эпикуреец

Чеширский кот – релятивист

Кот Бегемот – циник, скептик, гностик

Кот в Сапогах

Багира (она кот, хотя и большой) – традиционалист

Котёнок по имени Гав – постмодернист