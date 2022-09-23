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Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни смотрел кино, играл в компьютерную игрушку или читал романчик ужасов про так называемый зомби-апокалипсис – пандемию неизвестной и жуткой болезни, которая превращает самых обычных людей в вечно голодных и агрессивных живых мертвецов. Но ведь это все просто выдумки и страшилки, не так ли?

Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Что же, сегодня у нас есть действительно плохие новости для тех наших читателей, которые не могут без содрогания смотреть «Ходячих мертвецов», и действительно отличные новости для тех, кто уже успел запастись патронами и прикрутить лезвия на бампер своего грузовика, потому что риск встретить самого настоящего зомби в темном переулочке куда реальнее и ближе, чем может показаться. Правда, на этот раз виновником торжества является не «сбежавший» из лаборатории смертоносный вирус, а новый уличный наркотик, который в прямом смысле слова не оставляет людям, однажды попробовавшим его, ни единого шанса сохранить рассудок.

Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

В этой статье мы расскажем нашим читателем о том, как новый синтетический уличный наркотик «Флакка» превращает обычных наркоманов в настоящих зомби из фильмов ужасов.

Они становятся похожи на мертвецов


Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Хотя уличные маргиналы, которые решили попробовать новую популярную дурь, и не начинают гнить и разлагаться после первой дозы, Флакку совершенно не зря называют настоящим «наркотиком зомби».
Узнать на улице любителей этого убийственного белого порошка можно издалека и невооруженным глазом.

Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

После приема Флакки человеку становится трудно контролировать свои движения: голова монотонно покачивается туда-сюда, тело дергается и извивается, как сломанная марионетка, из-за судорог и тиков на лице застывает безжизненная кривляющаяся маска. У тех, кто подсаживается на Флакку более плотно и принимает наркотик регулярно, мышечные волокна со временем начинаются распадаться и растворяться в кровотоке, из-за чего наркоман полностью теряет контроль над собственным телом, которое либо замирает в неестественной позе, либо наоборот начинает бессистемно и непроизвольно двигаться.

Они убивают себя, других и нападают на полицейских


Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Наркотик оказывает свое разрушительное влияние не только на тело, но и на разум человека. После приема «Флакки» у будущих зомби начинается паранойя, и возникают крайне живописные, реалистичные и жуткие галлюцинации, которые часто толкают их на немотивированное и бессмысленное насилие.

Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

К примеру, один житель США после приема наркотика начал крушить свою квартиру и биться о стены, в прямом смысле слова превращая свое тело в окровавленный фарш. Даже полицейским, прибывшим по звонку соседей, не удалось скрутить наркомана, и, в конечном итоге, он скончался от травм, которые сам же себе и нанес, а его жилище выглядело, как место жуткого и жестокого убийства. Местный следователь даже признался, что раны на теле «зомби» были настолько страшными, что, если бы на шлемах у полицейских не было камер для записи происходящего, их, скорее всего, обвинили бы в том, что они забили несчастного парня до смерти.

Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Еще один любитель Флакки в Америке взобрался без трусов на крышу своего дома и открыл стрельбу по соседям из полуавтоматической винтовки. Другой парень по имени Деррен Моррисон забил до смерти 82-летнюю старушку, потому что в его воспаленном сознании она превратилась в адского демона, пришедшего по его душу.

Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Один житель Флориды под кайфом от Флакки голышом начал громить полицейскую машину, а другой мужчина зачем-то пытался перелезть с улицы через трехметровый забор с колючей проволокой вокруг окружной тюрьмы, и его не остановил даже тот факт, что один из штырей забора практически насквозь проткнул его ягодицу.

Они не чувствуют боли


Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

После приема Флакки многие люди, павшие жертвами наркотика, в прямом смысле слова перестают чувствовать боль. К примеру, врачи одной бразильской больницы были повергнуты в шок, когда в приемный покой на своих ногах забрел мужчина с кровоточащей огнестрельной раной на лице, который, казалось, даже не замечал того, что ему едва не отстрелили челюсть, а только рычал, смеялся и бросался на врачей, пытавшихся ему помочь. В крови у парня обнаружили высокую концентрацию Флакки.

Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

В 2015 году полиции Флориды пришлось останавливать 17-летнюю девушку, которая выпрыгнула с четвертого этажа, высадив своим телом стеклопакет, голыми руками разбила окна в нескольких автомобилях, напала на соседа и, истекая кровью, бежала по улицам с криками о том, что она Бог и Сатане в одном лице.

Они получают нечеловеческую силу


Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Помимо внешнего уродства, галлюцинаций, немотивированной агрессии и нечувствительности к боли, Флакка, похоже, наделяет порожденных им «зомби» еще нечеловеческой силой. Американской полиции известны случаи, когда наркоманы под Флаккой голыми руками вышибали пуленепробиваемые стекла в полицейских участках и в порыве злости проламывались через крепкие запертые двери.

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