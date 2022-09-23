Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни смотрел кино, играл в компьютерную игрушку или читал романчик ужасов про так называемый зомби-апокалипсис – пандемию неизвестной и жуткой болезни, которая превращает самых обычных людей в вечно голодных и агрессивных живых мертвецов. Но ведь это все просто выдумки и страшилки, не так ли?
Что же, сегодня у нас есть действительно плохие новости для тех наших читателей, которые не могут без содрогания смотреть «Ходячих мертвецов», и действительно отличные новости для тех, кто уже успел запастись патронами и прикрутить лезвия на бампер своего грузовика, потому что риск встретить самого настоящего зомби в темном переулочке куда реальнее и ближе, чем может показаться. Правда, на этот раз виновником торжества является не «сбежавший» из лаборатории смертоносный вирус, а новый уличный наркотик, который в прямом смысле слова не оставляет людям, однажды попробовавшим его, ни единого шанса сохранить рассудок.
В этой статье мы расскажем нашим читателем о том, как новый синтетический уличный наркотик «Флакка» превращает обычных наркоманов в настоящих зомби из фильмов ужасов.
Они становятся похожи на мертвецов
Хотя уличные маргиналы, которые решили попробовать новую популярную дурь, и не начинают гнить и разлагаться после первой дозы, Флакку совершенно не зря называют настоящим «наркотиком зомби». Узнать на улице любителей этого убийственного белого порошка можно издалека и невооруженным глазом.
После приема Флакки человеку становится трудно контролировать свои движения: голова монотонно покачивается туда-сюда, тело дергается и извивается, как сломанная марионетка, из-за судорог и тиков на лице застывает безжизненная кривляющаяся маска. У тех, кто подсаживается на Флакку более плотно и принимает наркотик регулярно, мышечные волокна со временем начинаются распадаться и растворяться в кровотоке, из-за чего наркоман полностью теряет контроль над собственным телом, которое либо замирает в неестественной позе, либо наоборот начинает бессистемно и непроизвольно двигаться.
Они убивают себя, других и нападают на полицейских
Наркотик оказывает свое разрушительное влияние не только на тело, но и на разум человека. После приема «Флакки» у будущих зомби начинается паранойя, и возникают крайне живописные, реалистичные и жуткие галлюцинации, которые часто толкают их на немотивированное и бессмысленное насилие.
К примеру, один житель США после приема наркотика начал крушить свою квартиру и биться о стены, в прямом смысле слова превращая свое тело в окровавленный фарш. Даже полицейским, прибывшим по звонку соседей, не удалось скрутить наркомана, и, в конечном итоге, он скончался от травм, которые сам же себе и нанес, а его жилище выглядело, как место жуткого и жестокого убийства. Местный следователь даже признался, что раны на теле «зомби» были настолько страшными, что, если бы на шлемах у полицейских не было камер для записи происходящего, их, скорее всего, обвинили бы в том, что они забили несчастного парня до смерти.
Еще один любитель Флакки в Америке взобрался без трусов на крышу своего дома и открыл стрельбу по соседям из полуавтоматической винтовки. Другой парень по имени Деррен Моррисон забил до смерти 82-летнюю старушку, потому что в его воспаленном сознании она превратилась в адского демона, пришедшего по его душу.
Один житель Флориды под кайфом от Флакки голышом начал громить полицейскую машину, а другой мужчина зачем-то пытался перелезть с улицы через трехметровый забор с колючей проволокой вокруг окружной тюрьмы, и его не остановил даже тот факт, что один из штырей забора практически насквозь проткнул его ягодицу.
Они не чувствуют боли
После приема Флакки многие люди, павшие жертвами наркотика, в прямом смысле слова перестают чувствовать боль. К примеру, врачи одной бразильской больницы были повергнуты в шок, когда в приемный покой на своих ногах забрел мужчина с кровоточащей огнестрельной раной на лице, который, казалось, даже не замечал того, что ему едва не отстрелили челюсть, а только рычал, смеялся и бросался на врачей, пытавшихся ему помочь. В крови у парня обнаружили высокую концентрацию Флакки.
В 2015 году полиции Флориды пришлось останавливать 17-летнюю девушку, которая выпрыгнула с четвертого этажа, высадив своим телом стеклопакет, голыми руками разбила окна в нескольких автомобилях, напала на соседа и, истекая кровью, бежала по улицам с криками о том, что она Бог и Сатане в одном лице.
Они получают нечеловеческую силу
Помимо внешнего уродства, галлюцинаций, немотивированной агрессии и нечувствительности к боли, Флакка, похоже, наделяет порожденных им «зомби» еще нечеловеческой силой. Американской полиции известны случаи, когда наркоманы под Флаккой голыми руками вышибали пуленепробиваемые стекла в полицейских участках и в порыве злости проламывались через крепкие запертые двери.
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