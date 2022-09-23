Голодные мертвецы бродят по нашим улицам, или как «Флакка» превращает обычного человека в зомби?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни смотрел кино, играл в компьютерную игрушку или читал романчик ужасов про так называемый зомби-апокалипсис – пандемию неизвестной и жуткой болезни, которая превращает самых обычных людей в вечно голодных и агрессивных живых мертвецов. Но ведь это все просто выдумки и страшилки, не так ли?











Что же, сегодня у нас есть действительно плохие новости для тех наших читателей, которые не могут без содрогания смотреть «Ходячих мертвецов», и действительно отличные новости для тех, кто уже успел запастись патронами и прикрутить лезвия на бампер своего грузовика, потому что риск встретить самого настоящего зомби в темном переулочке куда реальнее и ближе, чем может показаться. Правда, на этот раз виновником торжества является не «сбежавший» из лаборатории смертоносный вирус, а новый уличный наркотик, который в прямом смысле слова не оставляет людям, однажды попробовавшим его, ни единого шанса сохранить рассудок.







В этой статье мы расскажем нашим читателем о том, как новый синтетический уличный наркотик «Флакка» превращает обычных наркоманов в настоящих зомби из фильмов ужасов.



Они становятся похожи на мертвецов

Они убивают себя, других и нападают на полицейских

Они не чувствуют боли

Они получают нечеловеческую силу