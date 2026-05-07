7 лайфхаков, как хранить вещи в маленькой прихожей

Прихожая площадью три квадратных метра – это сущее наказание. Но не приговор! Конечно, разместить здесь все необходимое, еще и так, чтобы было удобно пользоваться, довольно сложно. Но при грамотном подходе, у вас все получится. Мы делимся лайфхаками, которые помогут сделать коридор вместительным и функциональным.


Лайфхак 1: Уберите лишнее


Освободите поверхности в прихожей

Банально, но факт: пока вы не уберете из прихожей вещи, которым там не место, вы не сможете добиться баланса и порядка. Причем, это касается не только маленьких коридоров, но и больших – отсутствие системы убивает любой интерьер. Проведите ревизию всего, что на данный момент храниться в прихожей: одежды, обуви, аксессуаров и пр. Сезонные вещи лучше убрать под кровать, на антресоль или верхнюю полку шкафа – пусть они не занимают зоны коридора, которыми вам нужно пользоваться каждый день.

Лайфхак 2: Продумайте хранение мелочей


Используйте коробки, полки, ключницы

Что вы в первую очередь покупаете в прихожую? Правильно, шкаф, ведь вам нужно придумать, куда убирать верхнюю одежду, обувь и аксессуары. А что насчет мелочей? Как показывает практика, они постоянно валяются то на тумбе, то на полке, то на пуфике, и в результате вы не можете их найти. Чаще всего так случается с ключами, солнцезащитными очками, кошельком, зонтом и пр.

Как исправить ситуацию? Подумайте, где вы можете хранить мелкие вещи. Для ключей предусмотрите ключницу, для зонта – специальную подставку, для головных уборов – полку, для чеков, квитанций и мелких денег – поднос или шкатулку на консоли.
Они займут минимум места в коридоре, но позволят добиться идеального порядка.

Лайфхак 3: Используйте мобильные элементы


Установите дополнительно комод или вешалку

Кроме высокого шкафа, который будет статично стоять в прихожей, нужно позаботиться еще и о мобильных предметах интерьера, которые получится переместить при необходимости. Обычно они не требуют сверления стен, выглядят легко и воздушно и занимают мало места. Например, осенью, когда наступает пора ботинок, резиновых сапог, зонтов и прочих атрибутов холодного и дождливого сезона, можно установить дополнительную вешалку с отсеками для обуви. Летом ее можно будет хранить в кладовке или поставить в гардеробной. Также для обуви идеально подходят различные стеллажи и этажерки, которые можно двигать во время уборки или переставлять дальше от входной зоны, когда придут гости.

Лайфхак 4: Установите подвесную мебель


Подвесная тумба занимает меньше места

Обычно мебель, которая вплотную соприкасается с полом, кажется массивной, громоздкой и занимает все свободное пространство прихожей (а его не так много, если вы помните). Чуть лучше обстоят дела с предметами на ножках, но самый лучший вариант для маленькой комнаты – подвесная мебель. Такие консоли, тумбы и даже пуфики позволяют разместить под ними еще какие-нибудь вещи. Для крохотного коридора, в котором важен каждый уголок, это бесценно. Если же места хватает, оставьте эти зоны пустыми, чтобы в прихожей было больше воздуха.

Лайфхак 5: Повесьте параллельные штанги


На такие штанги удобно вешать плечики

Самый простой и бюджетный вариант хранения в прихожей – это крючки. Увы, они полезны и функциональны только в теплое время года или если в квартире живет один-два человека. Однако, когда нужно повесить много одежды, головных уборов и прочих вещей, крючки могут не выдержать. Специально для таких случаев дизайнеры рекомендуют устанавливать плечики на штанге, которые крепятся параллельно к стене. благодаря такому расположению одежда не заполняет всю площадь коридора и выглядит гораздо аккуратнее.

Лайфхак 6: Поставьте обувницу


Открытая и закрытая обувница

Хранение обуви в крохотной прихожей – это отдельный стресс. Обычно мы оставляем ее на полу у двери, но это приносит больше проблем, чем пользы. Во-первых, если ботинки грязные, прямо на пол с них стекает вода и грязь, которые потом вы разносите по всей квартире. Во-вторых, обувь создает визуальный шум, и кажется, что в комнате бардак. В-третьих, вы постоянно спотыкаетесь об нее, и это доставляет дискомфорт.

Чтобы решить сразу все эти проблемы, сделайте следующее. Для повседневной обуви, которую вы носите каждый день, выделите уголок и постелите туда резиновый коврик. Также можно поставить специальный поддон, куда будет стекать вода. А для остальных пар, например, туфель, босоножек, которые вы надеваете только по особым случаям, выделите отдельную систему хранения. Это может быть закрытая обувница или специальный отсек в нижней части шкафа. Главное – ставить туда исключительно сухую и чистую обувь, чтобы предотвратить появление плесени и неприятного запаха.

Лайфхак 7: Задействуйте антресоль


Вместо антресоли можно установить полку над дверью

Если вы живете в хрущевке или в сталинке, над входной дверью в прихожей наверняка есть антресоль. Наши мамы и бабушки складывали туда абсолютно все: елочные игрушки, чемоданы, запасные комплекты постельного белья и даже консервацию. Мы не предлагаем поступать точно так же и превращать антресоль в «черную дыру», поглощающую все, что попадается на пути.

Лучше задействовать ее для хранения вещей, которые не помещаются в стандартных системах хранения. Например, над дверью можно разместить коробки с обувью, дорожные сумки, кофры для объемной верхней одежды, сезонные аксессуары (шапки, платки, бейсболки, перчатки). Это отличный вариант дополнительной системы хранения, которая позволяет грамотно использовать пространство под потолком.

