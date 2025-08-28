5 «возможностей» морковной ботвы, которую не стоит торопиться выбрасываться в мусор

Морковь – популярный продукт на наших кухнях. О пользе ее корнеплода для человеческого организма написано и сказано многое. Но абсолютно незаслуженно была забыта другая часть овоща – ботва, которая также богата витаминами и жизненно необходимыми элементами. Если вы не обрабатываете огород вредными веществами, то эта статья для вас.
Когда запасаться витаминами, если не летом? Каждый сезон мы обращаем внимание на полезные овощи и фрукты, в надежде пополнить запасы организма. И вот сегодня все чаще хозяйки стали вспоминать о полезных свойствах ботвы (моркови, свеклы), использовать в кулинарии советы, которыми пользовались наши бабушки и дедушки по всему миру, и которые были забыты на несколько десятков лет.
1. Чай
ВАЖНО: Переизбыток витамина А может спровоцировать пожелтение кожи./ Фото: about-tea.ru
Чай из морковной ботвы благоприятно действует на весь организм и укрепляет иммунитет. Напиток отличается от своих популярных собратьев (черный/ зеленый чай) вкусом и ароматом. Для него характерна легкая горечь из-за алколоидов в составе ботвы, но эти вещества менее токсичны, например, кофеина. Горечь можно убрать, предварительно замочив ботву в воде или ошпарив кипятком.
Самый простой способ приготовить такой чай: промойте ботву нескольких морковок, высушите. Затем измельчите зелень и заварите в чайнике. Для того чтобы настояться, напитку достаточно всего 10 минут. Готово! Если у вас есть проблемы с желудком, то вам данный напиток противопоказан.
2. Котлеты и оладьи
Из ботвы моркови можно приготовить питательные котлетки с нутом, фасолью, картофелем.
Если добавление в фарш кинзы, укропа, петрушки для вкуса и нежности не вызывает у нас никакого удивления, то морковная ботва в составе котлет станет просто открытием. Для этого помойте зелень, мелко порубите ножом. Избавляемся от горечи ботвы с помощью кипятка. Отожмите лишнюю влагу и отправляйте зелень в фарш. Далее добавляем привычные ингредиенты, формируем котлетки и жарим.
3. Суп
Веллютата из картофеля и лука порея с ботвой моркови – популярный итальянский крем-суп. / Фото: youtube.com
Морковная ботва (как и свекольная) давно входит в состав горячих блюд в меню многих стран мира. Такой летний суп прост в приготовлении и дает место для отработки вариантов рецепта: обычный суп, густой ботвинник, суп-пюре, суп-пюре со сливками. Помойте морковную ботву, мелко нарежьте, обдайте кипятком и добавьте в любой суп за 5 минут до готовности.
4. Песто
Еще один вариант популярного итальянского блюда. / Фото: italyanskayakuhnya.com
Оказывается, что песто может быть не только из базилика и ядер кедрового ореха. Более бюджетный вариант также придется по вкусу любителям итальянской кухни. Достаточно смешать и перемолоть ботву 10 морковок (не забудьте обдать кипятком), пару долек чеснока, около 160 мл оливкового масла, соль и 100 гр. семян подсолнуха (можно заменить кешью или миндалем).
Начинки для пирогов, ризотто, каши и паштеты – вкусы этих блюд могут быть украшены ботвой моркови. Не бойтесь экспериментировать! Полезная еда может быть вкусной!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии