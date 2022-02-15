Имеет значение

Знаменитая своими ежегодными «ангельскими» выступлениями марка Victoria `s Secret может, в скором времени, полностью пересмотреть критерии своих моделей. Совсем недавно одним из «ангелов» впервые стала Бретань Кордс — она же, после ошеломительного успеха у публики, инициировала петицию за найм большего количества девушек из так называемой категории plus-size. Вот некоторые из тех моделей, которые вполне могут появиться на ближайшем показе Victoria`s Secret.
-
-
Кэндис Хэффн
Совсем недавно мы писали о Кэндис более подробно: девушка стала первой моделью категории plus-size, снявшейся для календаря Pirelli.
Анита Маршал
Журнал Essence назвал Аниту «девушкой июня-2014». Анита живет и учится в Бостоне и постоянно снимается для рекламных кампаний Macy’s.
Эшли Грэхем
Вышедший недавно номер Sports Illustrated swimsuit edition поразил старых фанатов обилием моделей, что называется «в теле». Ярче всего горела со страниц журнала звезда Эшли Грэхем, как-то раз заявившая журналистам, что тот мужчина, который ее не захочет — самый настоящий импотент.
Тара Линн
В прошлом году компания H&M провела рекламную компанию под довольно сомнительным лозунгом «Крупная и красивая». Лицом марки стала Тара Линн — профессиональный лингвист, не имевшая до этого никакого опыта в модельном бизнесе.
Дэнис Байдот
Дэнис стала первой и единственной моделью плюс-сайз, вышедшей на подиум знаменитого фэшн-шоу Серены Уильямс.
Хлои Маршал
В прошлом году Хлои Маршал победила в финале престижных соревнований «Мисс Англия». Затем девушка переехала в Нью-Йорк, где постоянно выступает в качестве модели Macy’s.
Дженни Ранк
Впервые Дженни появилась на съемках рекламной кампании H&M. Результат настолько понравился зрителям, что Дженни моментально засыпали предложениями скауты сразу нескольких крупнейших модельных агентств. На данный момент девушка снимается у Мари Ринальди.
Кэйт Диллон
Гарвардское образование, нью-йоркская прописка и слава одной из самых популярных моделей США: Кэйт Диллон можно смело назвать весьма завидной невестой.
Клемен Дюссо
Американская марка American Apparel прославилась своими скандальными рекламными компаниями, которые радикальная пуританская пресса назвает не иначе как «пропагандой педофилии». Тем более странно было увидеть в рядах моделей бренда модель Клемен Дюссо, которая выглядит настоящей мечтой взрослого и состоявшегося мужика.
Кристал Ренн
История Кристал Ренн довольно необычна: девушка долгое время страдала от «профессиональной» модельной анорексии, затем, сумев преодолеть саму себя, очень быстро набрала вес и стала работать уже в качестве плюс-сайз модели.
Кристина Мендез
Выход Кристины Мендез на подиум New York Fashion Week в 2013 году произвел настоящий фурор: на тот момент сама идея девушек плюс-сайз в модельном бизнесе казалась невероятной.
Жюстин ЛеГоль
Дебютом Жюстин стала обложка Elle Quebec, вышедшего в 2013 году. Головокружительный успех привел девушку на лучшие подиумы мира.
Лиззи Миллер
Стала известной после участия в показе 2009 года, организованном журналом Glamour. С того момента, Лиззи Миллер успела сняться для обложек нескольких именитых журналов и даже стать любимой моделью Лэйн Брайант.
Робин Лоули
Впервые девушку заметили скауты Vogue и Ralph Lauren, а в этом году Робин снялась для все того же Sports Illustrated.
Тесс Холидэй
В прошлом месяце Тесс Холидей официально стала самой крупной девушкой в мире, работающей в модельной сфере. Промотирует Тесс знаменитое бостонское агентство MiLK Model Management.
Уитни Томпсон
Уитни стала известной выиграв популярный телевизионный конкурс «10 лучших моделей Америки».
с
Свежие комментарии