Имеет значение

С нами не соскучишься!

Знаменитая своими ежегодными «ангельскими» выступлениями марка Victoria `s Secret может, в скором времени, полностью пересмотреть критерии своих моделей. Совсем недавно одним из «ангелов» впервые стала Бретань Кордс — она же, после ошеломительного успеха у публики, инициировала петицию за найм большего количества девушек из так называемой категории plus-size. Вот некоторые из тех моделей, которые вполне могут появиться на ближайшем показе Victoria`s Secret.

