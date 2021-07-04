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7 видов огнестрельного оружия, которое разошлось по миру огромным тиражом


7 видов огнестрельного оружия, которое разошлось по миру огромным тиражом

С незапамятных времен люди воевали. Для этого им нужно было создавать оружие. Много оружия. Больше всего стали делать в XX веке, в то самое столетие, которое «отметилось» в истории двумя кровопролитнейшими войнами. Количество создаваемого только ручного огнестрельного вооружения отлично демонстрирует, как и чему человек учится у своих предков. Как всегда прав тот, у кого дубина больше.

1. М1911


Пистолет используется уже больше 100 лет. |Фото: soldierweapons.ru.

Пистолет используется уже больше 100 лет. |Фото: soldierweapons.ru.

 

Сложно будет отыскать такой другой пистолет на рынке оружия. За все время было произведено свыше 2 млн единиц данного оружия. Пистолет прошел обе мировые войны, а затем поучаствовал в большинстве вооруженных конфликтов второй половины XX столетия. В Америке это оружие такая же легенда, как у нас АК-74. Пистолет настолько хорош, что до сих пор используется в войсках в персональном порядке.

2. FN FAL


Бельгийская игрушка. |Фото: pinterest.ru.

Бельгийская игрушка. |Фото: pinterest.ru.

 

Бельгийская штурмовая винтовка, которая была разработана специально для стран НАТО под соответствующий патрон. Сегодня ей вооружаются не только в Европе, но и во многих других странах мира. Оружие побывало почти во всех конфликтах последней трети XX века, где зарекомендовало себя надежным и эффективным инструментом войны.
В общей сложности было произведено более 2 млн единиц.

3. AR-15


Винтовка прошла долгий путь. |Фото: desktopbackground.org.

Винтовка прошла долгий путь. |Фото: desktopbackground.org.

 

Американская винтовка AR-15 стала плодом многолетнего труда, проб и ошибок. История оружия началась в 1963 году. С тех пор винтовка прошла долгий путь от крайне ненадежной до едва ли не лучшей во всем мире. Сегодня AR-15 используется в качестве армейского и гражданского оружия в США. Весьма удачная винтовка имеет множество иностранных клонов. В общей сложности произведено более 8 млн единиц.

4. UZI


Самое распространенное оружие. |Фото: yandex.by.

Самое распространенное оружие. |Фото: yandex.by.

 

Израильский пистолет-пулемет UZI буквально «наштампован» в каком-то безумном количестве. За полвека было сделано более 100 млн единиц UZI. Сегодня (только официально) используется в 90 странах мира. Стоит на вооружении преимущественно специальных и полицейских подразделений, плотно заняв нишу компактного автоматического оружия для скрытного ношения.

5. Remington


Американская легенда. |Фото: top5-top10.ru.

Американская легенда. |Фото: top5-top10.ru.

 

Ружья марки Remington являются самыми распространенными в мире. На сегодняшний день было произведено уже более 10 млн ружей разных модификаций. Наибольшей популярностью дробовики пользуются конечно же в США. Выпуск ведется с 1951 года. Интересно, что ружья Remington не были одобрены ООН. Америка поставляет их также в страны «Большой двадцатки». Любопытно, что Китай используется Remington (по некоторым данным) без лицензии.

6. РПГ-7


Самый популярный гранатомет. |Фото: skald.su.

Самый популярный гранатомет. |Фото: skald.su.

 

Этот ручной гранатомет является таким же оружием-символом, как и автомат Калашникова. На сегодняшний день это самое распространенное оружие своего класса в мире. Гранатомет принимал участие во всех более-менее значимых вооруженных конфликтах второй половины прошлого века. Благодаря возможности использования разных гранат, РПГ-7 будучи оружием крайне простым и неприхотливым не теряет своей актуальности и сегодня. Всего выпущено около 900 тысяч экземпляров.

7. АК-74


Нет автомата популярней. |Фото: avto.goodfon.ru.

Нет автомата популярней. |Фото: avto.goodfon.ru.

 

Оружие. Легенда. Символ. Во всем мире нет другого оружия, которое было бы выпущено в таком количестве, как АК-74. С момента принятия на вооружение в 1949 году этот автомат стал одним из «главных героев» холодной войны. В общей сложности было сделано около 100 млн автоматов. И это только те, что произведены официально по лицензии.

Интересный факт: АК-74 был помещен на флаг Мозамбика.

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7 видов огнестрельного оружия, которое разошлось по миру огромным тиражом

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7 видов огнестрельного оружия, которое разошлось по миру огромным тиражомПодписаться на мой Instagram
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