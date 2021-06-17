13 животных с именами знаменитостей, о существовании которых вы даже не догадывались

Ежегодно ученые обнаруживают тысячи новых разновидностей животных. Это значит, что всегда найдется несколько, о которых вы никогда не слышали. А еще это означает, что исследователям надо где-то брать названия для этих новых редких видов. Не удивительно, что вдохновение ученые нередко черпают в мире шоу-бизнеса. Что удивительно, так это то, что между животными и знаменитостями, в честь которых они названы, зачастую можно найти вполне реальное сходство — как во внешности, так и в поведении.













Радужная змея из Лаоса Parafimbrios lao, также известная как Ziggy Stardust Snake, и Дэвид Боуи в своем знаменитом образе Зигги Стардаст. Эта змея из семейства ужеобразных с радужными полосками на голове — всего лишь один из 163 новых видов животных и растений, открытых в 2016 году в дельте реки Меконг на полуострове Индокитай.







Tylototriton anguliceps, или клингонский тритон, обнаруженный в Таиланде, своим внешним видом напомнил ученым членов инопланетной цивилизации гуманоидов-воинов из знаменитой киносаги «Звездный путь» (Star Trek).







Рыба Tosanoides obama и Барак Обама. В честь бывшего президента США названо несколько разновидностей животных, но эта красочная рифовая рыбка, обитающая на родине Барака — Гавайях, самое новое из них, обнаруженное в июне 2016 года.

Свое имя она получила не только в качестве дани уважения к месту рождения бывшего президента. Это единственная рыба, которая обитает исключительно на территории Национального морского памятника Папаханаумокуакеа (Papahānaumokuākea Marine National Monument) — заповедника, охватывающего западные гавайские острова и окружающие воды , который президент Обама расширил в августе 2016 года.Моль Neopalpa donaldtrumpi и Дональд Трамп. Новый президент США только вступил в должность, но уже удостоился названного в его честь животного. Эта новая разновидность выемчатокрылой моли была обнаружена при изучении коллекции образцов Музея энтомологии Богарта, а свое название получила, как несложно догадаться, благодаря своей «прическе». По иронии судьбы Neopalpa donaldtrumpi находится на грани вымирания в Южной Калифорнии, где сильно недолюбливают и самого Трампа.Оса Aleiodes shakirae и Шакира. Эта малюсенькая оса длиной всего 4-9 миллиметров была обнаружена в Восточных Андах Эквадора и названа в честь колумбийской певицы Шакиры. «Что же между ними общего?» — спросите вы. Дело в том, что Aleiodes shakirae — оса-паразит. Она откладывает свои яйца в тело гусеницы, которая впоследствии умирает. В процессе этого природного триллера гусеница потрясывает и виляет «бедрами», что напомнило ученым коронные танцевальные движения Шакиры.Жук Agathidium vaderi и Дарт Вейдер. Да пребудет сила с этим редким жуком, названным в честь главного злодея киносаги «Звездные войны». Он обитает в штате Северная Каролина и своим блестящим панцирем и большими глазами необъяснимо походит на отца Люка. А в качестве защиты злодей Agathidium vaderi сворачивается в шарик.Креветка Leucothoe eltoni и Элтон Джон в образе Pinball Wizard. Крошечное ракообразное было обнаружено на коралловых рифах Индонезии и Филиппин. Его открыватель так объясняет происхождение оригинального названия: «Я назвал этот вид в честь сэра Элтона Джона, потому что слушал его музыку в лаборатории на протяжении всей своей научной карьеры. А увидев это необычное ракообразное с сильно увеличенными конечностями в микроскоп, я сразу вспомнил огромные ботинки Элтона Джона из клипа Pinball Wizard».Паук Eriovixia gryffindori и Гарри Поттер в Распределяющей шляпе Гриффиндора. Этот симпатичный маленький паучок найден в Индии. Ученые, обнаружившие неизвестное паукообразное, были большими поклонниками Гарри Поттера и не могли не заметить сходство со знаменитой Шляпой. Паук моментально стал звездой интернета, и даже сама Джоан Роулинг одобрила его название.Кролик Sylvilagus palustris hefneri и Хью Хефнер. Вполне логично, что знаменитый создатель империи зайчиков Playboy обзавелся названным в его честь зайчиком. Тезка Хефнера является разновидностью болотных кроликов и обитает на островах Флорида-Кис. К сожалению, животное находится на грани вымирания из-за урбанизации островов, нападения уличных кошек и столкновения с транспортом и может совсем исчезнуть в течение 10 лет.Австралийский слепень Scaptia beyonceae и Бейонсе. Вы правильно догадались — обе такие блестящие, что можно ослепнуть.Краб-паук и Человек-паук. Колючий краб-паук, обнаруженный в Южной Флориде, был назван в честь актера Тоби Магуайра, сыгравшего главную роль в трилогии «Человек-паук». Говорят, что мясо этого краба очень вкусное, но он использует свое «паучье чутье», чтобы избегать промышленного отлова.Таракан Cirolana mercuryi и Фредди Меркьюри. Родившийся на Занзибаре лидер группы Queen, пожалуй, является главной знаменитостью архипелага. Поэтому не удивительно, что обнаруженный там морской таракан был назван именно в его честь. Как и большинство изоподов, таракан Меркьюри имеет семь пар конечностей и, вполне возможно, может выполнять танцевальные движения, которые бы оценил покойный Фредди.Паук Aptostichus angelinajolieae и Анджелина Джоли. Ныне примерная мать и филантроп, в бурной молодости Анджелина славилась своей любовью ко всему жутковатому. Однако не это стало причиной того, что Джейсон Бонд решил назвать ядовитое паукообразное в ее честь. По словам ученого, его вдохновила работа Анджелины в качестве посла доброй воли для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)