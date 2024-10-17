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С нами не соскучишься!

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Пять самых статусных вещей Средневековья

Человек есть человек: ему обязательно нужны статусные вещи. В те времена, когда мы ещё были частью дикого племени, мы использовали побрякушки, чтобы выделиться из толпы. Сейчас у нас есть айфоны и мерседесы.

И в Средневековье цель была той же, менялись лишь средства. NaVoTe.ru перечисляет несколько вещей, которые современному обывателю могут показаться даже забавными, а раньше они многое рассказывали о статусе владельца.

Apparences.revues.org
Apparences.revues.org


Ананас


В 17–18 веках экзотические фрукты не были настолько доступными, как сегодня, и поэтому они были очень дорогими. Самым необычным считался ананас. Его даже не ели, а просто показывали окружающим. Часто, чтобы показать свой статус, на застолья ананасы арендовали.

Шахматы


Еще одним символом высокого положения считались шахматы. Эта игра требовала большое количество свободного времени. А так как большая часть населения работала круглыми сутками, то сыграть партию в шахматы мог позволить себе только человек, не обремененный трудом.

Хижина с умудренным отшельником


Символом не только высокого положения, но и интеллекта считалась хижина с отшельником, которая строилась на территории замка или усадьбы. Таким образом хозяин демонстрировал свой интеллект, якобы проводя дни напролет в мудрых беседах со старцем.

Пулены


Во времена правления французского короля Филиппа IV среди аристократии было модно носить пулены — туфли с невероятно длинным носком. Таким образом знать 14 века демонстрировала свою непричастность к труду. Чтобы не спотыкаться при ходьбе, кончики носков пуленов привязывались к ноге бечевкой.

Церковь усматривала в подобной обуви происки дьявола, так как во время молитвы в пуленах было неудобно опускаться на колени.

Сахар


Сахар в свое время также считался символом богатства. Знать нередко заказывала себе целые сладкие статуи, показывая тем самым свой достаток.

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