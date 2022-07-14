Когда и зачем люди впрягали слона в плуг?

Слоны — не только обитатели зоосадов и цирковые животные, но и большие помощники человека. На этом фото слон вместо лошади или буйвола тянет плуг, распахивая землю под посевы. Во времена Первой мировой войны всех тягловых животных отдали под фураж, землю пахали люди. А на полях Европы додумались приспособить к этому делу слонов.







И в самом деле: слоны — самые большие наземные животные. На протяжении веков они были вовлечены в социальную и политическую жизнь человека. Это символ славы и бессмертия — в Древней Греции, мира и процветания — в Китае, сильной и доброй власти — в Африке. Но несмотря на то, что и сегодня во многих странах Южной Азии слоны — священные животные, находящиеся под строгой защитой религии, их используют на самых тяжелых работах.



Эти великаны способны поднимать хоботом 200–250 кг, тащить на веревке груз до полутонны и переносить на бивнях бревна весом до 800 кг. Силу слонов используют главным образом в лесной и деревообрабатывающей промышленности тех стран, где они обитают. Ущерб лесу они причиняют гораздо меньший, чем трактора, к тому же могут не только перевозить, но и поднимать и укладывать стволы деревьев на самосвалы и железнодорожные платформы.







Когда еще не было современных средств передвижения, слонов также использовали в качестве упряжных и вьючных животных.

За день на них можно было одолеть более 60 км. Именно об этом и вспомнили в Европе, когда разразилась Первая мировая война. На линию обороны были отправлены миллионы лошадей и мулов, и в сельском хозяйстве настала катастрофа. Фермерам пришлось принять необычные меры: вместо лошадей к вспашке земли привлекли слонов из цирков и зоопарков . Толстокожие животные использовались в Англии, а также вдругих странах Европы и Северной Америки, например, во Франции, Болгарии, США и Канаде. Даже в России в тяжелые периоды войн и революций прибегали к помощи слонов. Правда, наш суровый климат был слишком опасен для теплолюбивых млекопитающих, и многие животные быстро погибали. Слоны продолжали работать в полях и в мирное время, а также в годы Второй мировой войны.Известен случай эксплуатации слонов и для развлечения. Американский цирковой артист Финеас Барнум еще в XIX веке привлекал зрителей на свои представления, запрягая слонов и вспахивая поля близ очередного городишки, куда приехал с гастролями. Билеты разлетались как горячие пирожки. Однако не все одобряли подобную эксплуатацию животных. В результате в Северной Каролине до сих пор существует закон о запрете пахать на слонах.А в Индии существует целый трудовой кодекс, где для них зафиксированы режим работы, нормы питания, выходные дни, отпуска и даже выход на пенсию по достижении 65 лет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)