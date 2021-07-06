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Как римляне смогли построить дороги, которые существуют до наших дней


Как римляне смогли построить дороги, которые существуют до наших дней

Хорошо бы построить такую дорогу, которая не развалится, не потрескается и не покроется ямами в течение 5 лет эксплуатации. А еще лучше 10 лет. О дороге на столетие или даже столетия остается только мечтать. А как насчет дороги, которая просуществует две тысячи лет? Думаете такое невозможно. А вот римляне фактически смогли сделать нечто подобное. Узнаем же все «грязные» секреты античного дорожного строительства.

Главный признак цивилизации


В первую очередь дорога является военным объектом. |Фото: welemudr.mirtesen.ru.

В первую очередь дорога является военным объектом. |Фото: welemudr.mirtesen.ru.

 

Сейчас сложно поверить, однако полторы тысячи лет тому назад можно было без особого труда путешествовать с комфортом по всему Средиземноморью по дорогам с твердым покрытием. За семь веков своей истории римляне протянули мощеных дорог общей длиной почти в два земных экватора. Высококачественная дорожная сеть была одним из величайших достижений их цивилизации. Удивительно, но паутина современных европейских шоссе достаточно сильно совпадает с античной паутиной римских дорог.

Интересный факт: питать особых иллюзий по поводу «секретов предков» не стоит. Как и сегодняшние дороги, римские магистрали приходилось регулярно чинить. Об этом свидетельствуют финансовые документы римлян, дошедшие до наших дней.
Конечно, технология римского строительства действительно была во многом передовой. А еще у них не было многотонных фур, несущихся на скорости в 100 км/ч под падающим мокрым снегом!
Важнейшие постройки. |Фото: twitter.com.

Важнейшие постройки. |Фото: twitter.com.

 

Конечно, в Риме были не только мощеные дороги. Присутствовали также грунтовые и грунтовые дороги, засыпанные гравием. Однако, именно мощеные были одним из символов мощи государства. В первую очередь дорога считалась важным стратегическим сооружением, так как благодаря ей становилась возможным максимально быстрая переброска пеших войск. Интенсивный марш пехоты колоннами со скоростью 4-5 км/ч возможен только по хорошему пути с ровным покрытием. Именно по этой причине во все времена римские дороги строились преимущественно легионерами.

Примечание: на самом деле строительство дорог в провинции, где был расквартирован легион, считалось нормой солдатской рутины. Легионеры выполняли земельные и строительные работы с поразительной скоростью. Местные к возведению важного инженерного сооружения почти не допускались. Римляне боялись вредительства на важном объекте.

Как велось строительство


Дороги строили преимущественно легионеры, они же их обслуживали. |Фото: bing.com.

Дороги строили преимущественно легионеры, они же их обслуживали. |Фото: bing.com.

 

Как же строили римские дороги? Достаточно подробное описание технологии донес до нас Марк Витрувий Поллионом, выдающийся римский архитектор и инженер, живший в 1 веке нашей эры. Итак, строительство всякой via начиналось с порывания вдоль маршрута две параллельные канавы, расстояние между которыми было от 2.5 до 4.5 метров. Делалось это для отметки зоны работ, а также для получения данных о местной почве. После этого между канавами убирался весь грунт, в результате чего получалось что-то вроде рва. Как правило, римляне старались добраться до твёрдого слоя почвы или скального грунта (глубина около 1.5 метров).

Интересный факт: Рим был большим государством с зарождающимся бюрократически аппаратом и развитой правовой системой. До наших дней дошли упоминания о том, что строительство дорог было неразрывно связано с нешуточной коррупцией. Очевидно, что воровали на строительстве шоссе уже тогда.
Римляне вообще любили копать и строить всякое. |Фото: ya.ru.

Римляне вообще любили копать и строить всякое. |Фото: ya.ru.

 

Далее дорога строилась по принципу слоеного пирога. Сначала укладывался слой «statumen» (опора) толщиной 20-50 см, который состоял из крупных необработанных камней. Следующий слой «rudus» (щебень) толщиной 20 см выкладывался из мелких битых камней. Он скреплялся связующим раствором – римским бетоном, рецептура которого могла достаточно сильно меняться в зависимости от местности и доступа к ресурсам. Третий слой назывался «nucleus» (ядро) и имел толщину в 15 см и состоял из мелких обломков кирпича. Данный слой уже мог использовать как дорожное покрытие, однако в большинстве ситуаций римляне все-таки предпочитали уложить еще и четвертый слой – «pavimentum» (мостовая). Он выкладывался из крупных булыжников.

Интересный факт: римские дороги строились немного выпуклыми. Делалось это для того, чтобы с них стекала дождевая вода.
Даже самые маленькие дороги построены со всей ответственностью. |Фото: funon.cc.

Даже самые маленькие дороги построены со всей ответственностью. |Фото: funon.cc.

 

Строительство дорог происходило в постоянной битве с рельефом. Иногда дорогу поднимали на насыпь. Иногда, прорубали сквозь скалы и холмы. Пара тысяч людей с кирками и лопатами могут творить чудеса. Тяжелее всего римлянам было с пересечением болот. Впрочем, и здесь были свои инженерные хитрости. Преодолевали низины и болота при помощи насыпей и установки деревянных свай. Очень часто в таких местах параллельно дорогам прорывались еще и дренажные каналы.

Интересный факт: римские лопаты не имели режущей кромки, более того, они делались из дерева. Полностью. Лопата использовалась только для отбрасывания земли или погрузки ее на носилки. Рыхлили почву при помощи тяпок.

Война - отец всего


Венец инженерной мысли. |Фото: zzackon.ru.

Венец инженерной мысли. |Фото: zzackon.ru.

 

Как уже было сказано, римские дороги в первую очередь были важным военным инженерным сооружением. Однако, они оказывали благотворное влияние и на экономику. В первую очередь дороги способствовали миграции, развитию почтовой службы и конечно же торговле. Кстати, о почте. Уже при римлянах вдоль дорог создавались постоялые дворы для путешественников, а также специальные почтовые станции, где гонцы могли сменить лошадей.

Интересный факт: весьма забавно то, что несмотря на весь уровень своего развития, римляне так и не додумались до привычных современному человеку географических карт. В древнем Риме вообще не было каких-либо рисованных карт. Тогда «картой» считалась специальная книга, содержащая словесное описание, как из Рима добраться куда-нибудь. Для облегчения путешествий, римляне также устанавливали вдоль своих дорог специальные путевые столбы. На Римском форуме стоял «золотой» мильный камень империи — «miliarium aurem».

Однако, римская империя рухнула. Дороги, построенные «сынами Марса», стали одним из подарков мировой цивилизации. Римские дороги использовались еще не одно столетия для торговли и войны.

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Как римляне смогли построить дороги, которые существуют до наших дней

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Как римляне смогли построить дороги, которые существуют до наших днейПодписаться на мой Instagram
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