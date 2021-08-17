7 эффективных способов, которые помогут ускорить ваш обмен веществ

Что представляет собой обмен веществ? В двух словах это процесс определяющий скорость расходования потребляемых нами калорий. Именно от уровня нашего метаболизма зависит то, насколько быстро мы можем набрать вес или сбросить его. Как и любой другой процесс, протекающий в организме человека, обмен веществ, а точнее его скорость, зависит от многих определяющих факторов, таких как возраст, двигательная активность, а также начальный вес.

Если вы хотите чтобы килограммы покинули вас как можно скорее, то вам пригодятся 7 эффективных способов по ускорению метаболизма.

Силовые тренировки

Один из самых действенных и надежных способов ускорить метаболизм – силовые тренировки. Их главный секрет: организм активно сжигает жир не только во время занятий, но и после них, даже если вы не двигаетесь. Дело в том, что на работу и восстановление мышечных клеток уходит больше энергии. Ее то как раз и можно взять из лишних жировых запасов.

Факт. Зимой масса тела в среднем увеличивается на 2–3 кг. Среди основных причин диетологи называют снижение двигательной активности, а также чрезмерное увлечение высококалорийными продуктами. Но самую большую опасность представляют новогодние праздники: переедание в этом случае практически неизбежно.

Дробное питание

Причем тут действует такое правило: чем больше вы весите, тем больше килограммов имеете шанс набрать.

Во время переваривания пищи обмен веществ ускоряется, следовательно, лучше есть регулярно и понемногу. Оптимально – каждые 2–3 часа небольшими порциями. Порция не должна превышать по объему ладонь или стакан. Конечно, некоторое ограничение в продуктах также должно быть. Важно исключить сладости, выпечку, газированные напитки. Согласитесь, было бы странно надеяться похудеть, укоряя обмен веществ поеданием, к примеру, маленьких кусочков торта с кремом. Дробное питание часто назначают при гастритах, колитах и язвенной болезни. Маленькие порции усваиваются лучше, не перегружают желудочно-кишечный тракт и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. А вот его снижение усиливает чувство голода и провоцирует переедание.

Факт. При дробном питании гормон голода грелин вырабатывается не в таких больших объемах, и набрасываться на еду не хочется. К тому же стабильно сытый организм требует примерно на 15% килокалорий меньше, чем периодически голодный.

Витамины группы В

Тиамин (витамин B1) и ниацин (витамин В3) особенно важны для обмена веществ. Витамин В1 принимает непосредственное участие в обмене углеводов, и в частности, в обмене пировиноградной кислоты, которая является основным промежуточным продуктом при окислении глюкозы. Витамин В3 необходим для обеспечения процессов окисления в организме. Он входит в состав некоторых окислительных ферментов. Их нехватка ведет к стойкому нарушению обменных процессов.

Факт. Попробуйте дополнительно принимать комплекс витаминов группы B или включите в свой рацион продукты, содержащие их. Тиамин и ниацин есть в основном в зерновых продуктах, дрожжах, отрубях. Ими богаты хлеб из муки грубого помола, гречневая, овсяная, пшенная крупы, горох, фасоль, соя, телятина.

Вода

При недостатке воды нарушаются процессы в организме на всех уровнях, вплоть до клеточного. Цитоплазма – внутреннее содержимое живой клетки, в котором и происходят все реакции, необходима для нормального метаболизма. При дефиците воды реакции замедляются, ухудшается процесс очищения и обновления клетки, она труднее избавляется от токсинов. Вы удивитесь, но если пить мало, может появиться отечность. Таким образом, мы запасаем столь необходимую для обмена веществ воду, замедляется лимфодренаж. Вредные продукты метаболизма накапливаются и в целом замедляют его процесс.

Совет. В среднем рекомендуют пить 2 л воды в течение суток, но на самом деле все индивидуально и зависит от вашей активности и количества нагрузок. Кому-то достаточно и 1–1,5 л. Пить нужно чистую негазированную воду, а чай, кофе, лимонад и прочее не в счет. Полезно выпивать стакан чистой воды утром натощак, можно выжать в нее дольку лимона и немного подсластить медом. Это поможет стимулировать работу желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

Массаж

С помощью массажных техник можно ускорить обмен веществ буквально вручную. Особенно эффективно активизирует кровообращение антицеллюлитный и вакуумный массаж. Также положительно влияет на метаболизм тайский массаж, иногда его еще называют пассивной йогой. Ваша задача – расслабиться максимально, в то время как массажист будет разминать, скручивать и растягивать ваше тело. В результате ускоряется обмен веществ и активизируется сжигание жира, кроме того процедура способствует укреплению мышц и суставов.

Совет. Каждый вечер перед сном массируйте стопы с разогретым маслом. На них находятся точки, с помощью которых можно регулировать работу всех систем организма и улучшить обмен веществ.

Клетчатка

Пищевые волокна, из которых построены стенки растительных клеток, в большом количестве содержатся в отрубях, всех видах капусты, бобах, яблоках и моркови. Клетчатка абсорбирует жир, поступивший с пищей, а проходя по желудочно-кишечному тракту, действует словно веник – не переваривается и «выметает» остатки пищи, слизь и все то, что засоряет наш организм. После такой чистки обменные процессы ускоряются, и вы худеете быстрее.

Совет. Полезно периодически устраивать в организме «субботник» – для этого в течение месяца ешьте отруби по 2 ст. л. 3 раза в день. После такого очищения вы станете стройнее, энергичнее, почувствуете легкость, улучшатся цвет лица, состояние волос и кожи.

Имбирь, зеленый чай, специи

Свежий имбирь активизирует пищеварение, позволяя организму усваивать и транспортировать питательные вещества более эффективно. Кроме того, в нем есть витамины группы B. Зеленый чай стимулирует нервную систему и ускоряет метаболизм за счет содержащихся в нем катехинов – антиоксидантов, усиливающих процессы окисления жиров. Кроме того, на метаболизм активно влияют острые специи и пряности. К примеру, недавно ученые обнаружили, что перец чили вызывает резкий выброс адреналина благодаря содержащемуся в нем алкалоиду капсаицину. Это помогает подавить аппетит и ускорить метаболизм.

Совет. Если у вас проблемы с желудком, изжога, используйте острые приправы очень аккуратно. Слишком активное их применение может привести к возникновению гастрита или даже язвы, а также к нарушению работы поджелудочной железы.