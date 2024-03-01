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Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов

Многие современные режиссеры предпочитают компьютерной графике натурные съемки, справедливо рассуждая, что нарисованные пейзажи будут выглядеть на экране не так живо, как настоящие. А у тех, кто снимал фильмы до распространения компьютеров, попросту не было другого выхода. Вот для чего на съемочных площадках строились настоящие города, сказочные горы или волшебные башни. У всех этих удивительных мест есть одна общая особенность — все они созданы в миниатюре и выглядят словно игрушечные.

Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов

Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов

Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов

Властелин колец: Братство кольца

Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов

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Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов

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Минидекорации, построенные для 13 знаменитых фильмов

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