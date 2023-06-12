15 счастливых ситуаций, которые заставляют поверить в чудо

Невероятные счастливые стечения обстоятельств.

1. «Никогда еще так не радовался этому зазору между мебелью!»

Зазор между мебелью спас от уборки! | Фото: Caak.mn.

2. «А ведь брелок оказался очень нужной вещью!»

Теперь этот брелок - мой талисман! | Фото: Ribalych.ru.

3. «Как хорошо, что я аккуратный водитель!»

Фотоаппарат проехал на заднем бампере больше 10 километров. | Фото: Reddit.

4. Наверное, у этого автовладельца очень хорошая страховка! Настолько хорошая, что даже дерево испугалось!

По мнению Novate.ru, это работа сильного ангела-хранителя. | Фото: e-zapping.

5. «Осталось придумать, как вытащить оттуда авто!»

Зависший на краю пропасти! | Фото: Notinerd.

6. «А эта маска - сильная вещь!»

О важности защиты. | Фото: Onedio.

7. «И землю взрыхлил и дом не зацепил!»

«А это не тот метеорит, который должен был упасть в апреле?» | Фото: Viralpics.

8. Шанс такого везения - один из ста!

По мнению Novate.ru, владельцу кольца стоит купить лотерейный билет. | Фото: Sensum.Club.

9. «Самое время открыть бутылочку шампанского!»

Поймал топор в лобовое. | Фото: Ribalych.ru.

10. Надо же, как удачно упало дерево!

Дерево «припарковалось» рядом. | Фото: Fakten Guru.

11. «В этой машине не пролилось ни капли крови, хотя могло!»

Когда отделался легким испугом. | Фото: Boredom Therapy.

12. Держитесь крепче, это просто волна!

Все на месте - это уже счастье! | Фото: Wykop.pl.

13. А ведь день мог быть сильно испорчен!

Очень обходительный фонарь. | Фото: Интересности.

14. «Боюсь даже доставать его, вдруг спугну!»

15. «Поздравьте, у нас двойня!

Двойной желток. | Фото: Fishki.net.