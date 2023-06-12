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15 счастливых ситуаций, которые заставляют поверить в чудо


Невероятные счастливые стечения обстоятельств.

Невероятные счастливые стечения обстоятельств.

«Прямо как в кино!» - именно этой фразой многие из нас привыкли комментировать необычные ситуации, как хорошие, так и не очень. А ведь часто бывает так, что от трагедии до комедии всего один шаг, один сантиметр, одна секунда. Далее в нашем обзоре - невероятные счастливые стечения обстоятельств, с которых можно посмеяться.

1. «Никогда еще так не радовался этому зазору между мебелью!»


Зазор между мебелью спас от уборки! | Фото: Caak.mn.

Зазор между мебелью спас от уборки! | Фото: Caak.mn.

 

2. «А ведь брелок оказался очень нужной вещью!»


Теперь этот брелок - мой талисман! | Фото: Ribalych.ru.

Теперь этот брелок - мой талисман! | Фото: Ribalych.ru.

 

3. «Как хорошо, что я аккуратный водитель!»


Фотоаппарат проехал на заднем бампере больше 10 километров. | Фото: Reddit.

Фотоаппарат проехал на заднем бампере больше 10 километров. | Фото: Reddit.

 

4. Наверное, у этого автовладельца очень хорошая страховка! Настолько хорошая, что даже дерево испугалось!


По мнению Novate.ru, это работа сильного ангела-хранителя. | Фото: e-zapping.

По мнению Novate.ru, это работа сильного ангела-хранителя. | Фото: e-zapping.

 

5. «Осталось придумать, как вытащить оттуда авто!»


Зависший на краю пропасти! | Фото: Notinerd.

Зависший на краю пропасти! | Фото: Notinerd.

 

6. «А эта маска - сильная вещь!»


О важности защиты. | Фото: Onedio.

О важности защиты. | Фото: Onedio.

 

7. «И землю взрыхлил и дом не зацепил!»


15 счастливых ситуаций, которые заставляют поверить в чудо

«А это не тот метеорит, который должен был упасть в апреле?» | Фото: Viralpics.

 

8. Шанс такого везения - один из ста!


По мнению Novate.ru, владельцу кольца стоит купить лотерейный билет. | Фото: Sensum.Club.

По мнению Novate.ru, владельцу кольца стоит купить лотерейный билет. | Фото: Sensum.Club.

 

9. «Самое время открыть бутылочку шампанского!»


Поймал топор в лобовое. | Фото: Ribalych.ru.

Поймал топор в лобовое. | Фото: Ribalych.ru.

 

10. Надо же, как удачно упало дерево!


Дерево «припарковалось» рядом. | Фото: Fakten Guru.

Дерево «припарковалось» рядом. | Фото: Fakten Guru.

 

11. «В этой машине не пролилось ни капли крови, хотя могло!»


Когда отделался легким испугом. | Фото: Boredom Therapy.

Когда отделался легким испугом. | Фото: Boredom Therapy.

 

12. Держитесь крепче, это просто волна!


Все на месте - это уже счастье! | Фото: Wykop.pl.

Все на месте - это уже счастье! | Фото: Wykop.pl.

 

13. А ведь день мог быть сильно испорчен!


Очень обходительный фонарь. | Фото: Интересности.

Очень обходительный фонарь. | Фото: Интересности.

 

14. «Боюсь даже доставать его, вдруг спугну!»


Кошелек или жизнь? | Фото: Bored Panda.

Кошелек или жизнь? | Фото: Bored Panda.

 

15. «Поздравьте, у нас двойня!


Двойной желток. | Фото: Fishki.net.

Двойной желток. | Фото: Fishki.net.

 

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15 счастливых ситуаций, которые заставляют поверить в чудо

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15 счастливых ситуаций, которые заставляют поверить в чудоПодписаться на мой Instagram
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