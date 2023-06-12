15 счастливых ситуаций, которые заставляют поверить в чудо

Невероятные счастливые стечения обстоятельств.
«Прямо как в кино!» - именно этой фразой многие из нас привыкли комментировать необычные ситуации, как хорошие, так и не очень. А ведь часто бывает так, что от трагедии до комедии всего один шаг, один сантиметр, одна секунда. Далее в нашем обзоре - невероятные счастливые стечения обстоятельств, с которых можно посмеяться.
1. «Никогда еще так не радовался этому зазору между мебелью!»
Зазор между мебелью спас от уборки! | Фото: Caak.mn.
2. «А ведь брелок оказался очень нужной вещью!»
Теперь этот брелок - мой талисман! | Фото: Ribalych.ru.
3. «Как хорошо, что я аккуратный водитель!»
Фотоаппарат проехал на заднем бампере больше 10 километров. | Фото: Reddit.
4. Наверное, у этого автовладельца очень хорошая страховка! Настолько хорошая, что даже дерево испугалось!
По мнению Novate.ru, это работа сильного ангела-хранителя. | Фото: e-zapping.
5. «Осталось придумать, как вытащить оттуда авто!»
Зависший на краю пропасти! | Фото: Notinerd.
6. «А эта маска - сильная вещь!»
О важности защиты. | Фото: Onedio.
7. «И землю взрыхлил и дом не зацепил!»
«А это не тот метеорит, который должен был упасть в апреле?» | Фото: Viralpics.
8. Шанс такого везения - один из ста!
По мнению Novate.ru, владельцу кольца стоит купить лотерейный билет. | Фото: Sensum.Club.
9. «Самое время открыть бутылочку шампанского!»
Поймал топор в лобовое. | Фото: Ribalych.ru.
10. Надо же, как удачно упало дерево!
Дерево «припарковалось» рядом. | Фото: Fakten Guru.
11. «В этой машине не пролилось ни капли крови, хотя могло!»
Когда отделался легким испугом. | Фото: Boredom Therapy.
12. Держитесь крепче, это просто волна!
Все на месте - это уже счастье! | Фото: Wykop.pl.
13. А ведь день мог быть сильно испорчен!
Очень обходительный фонарь. | Фото: Интересности.
14. «Боюсь даже доставать его, вдруг спугну!»
Кошелек или жизнь? | Фото: Bored Panda.
15. «Поздравьте, у нас двойня!
Двойной желток. | Фото: Fishki.net.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии